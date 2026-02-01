Дождутся ли старики в России 13-й пенсии? Реализовать идею догнать инфляцию для пожилых пока не получается много лет

Рост цен съедает любые надбавки к пенсии Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Идея введения 13-й пенсии для всех российских пенсионеров вновь оказалась в центре повестки. С такой инициативой в очередной раз выступил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. По его словам, законопроект о дополнительной ежегодной выплате был повторно внесен в Госдуму в начале декабря 2025 года, как это происходит уже более десяти лет подряд.

Миронов подчеркивает, что речь идет не о разовой акции, а о попытке компенсировать системное отставание пенсионных выплат от реального уровня инфляции. По замыслу справороссов, каждый пенсионер к Новому году должен получать доплату в размере своей страховой пенсии по старости, но не ниже 1,5 прожиточного минимума. В ценах прошлого года такая выплата составила бы около 23 тысяч рублей. У Миронова логика понятная: для многих из нас, а особенно для пожилых людей, новогодние расходы становятся серьезной нагрузкой. И праздничный стол накрыть нужно, и подарки внукам сделать, и всё это из скудной пенсии (а в России она по итогам 2025 года составила даже официально всего чуть больше 25 тысяч).

Звучит, конечно, красиво и, простите за каламбур, справедливо. Но главный вопрос, откуда брать деньги.

— Идея красивая, я ее всячески поддерживаю. Но на такую инициативу уже поступало отрицательное заключение правительства, потому что требуются серьезные дополнительные финансовые расходы, — рассказал MSK1.RU председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Хотя я не знаю, какая финансовая механика на этот раз будет предложена «Справедливой Россией».

Нилов говорит, что идея предновогодней выплаты пенсионерам ему хорошо знакома не только концептуально, но и на практике: еще в 2020 году по поручению Владимира Жириновского он сам участвовал в разработке законопроекта о дополнительной выплате в размере ежемесячной пенсии перед Новым годом. При этом речь шла обо всех категориях пенсионеров — получателях страховых, социальных, военных и иных пенсий.

— Но мы предлагали не 13-ю пенсию, это была предновогодняя пенсионная выплата, — рассказывает Нилов. — Это предложение Государственной думой неоднократно рассмотрено. Скорректированный текст был направлен в правительство, но правительственный фильтр, к сожалению, не был пройден.

Однако Нилов не теряет оптимизма, что предновогодняя выплата для пенсионеров в России всё же может появиться. Есть компромиссный путь: если реализация инициативы в полном объеме невозможна, имеет смысл рассмотреть вариант адресной поддержки — для отдельных категорий пенсионеров. Нилов надеется, что такой компромисс по возможному появлению 13-й пенсии справороссы могут найти во время предстоящих консультаций с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

— Кроме того, у нас постоянно совершенствуется пенсионное законодательство, — говорит Нилов. — Мы ведь вернули индексацию пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, пересмотрели сам формат индексации, чтобы не получалось так, что, кто получает мало, они эту индексацию не ощущали. По поручению президента было сделано так: сначала доплата, а уже потом индексация. Чтобы не происходило, скажем так, поглощение доплаты, так что размер пенсии практически не изменялся.

Независимые экономисты тоже, конечно, всецело за дополнительные пенсии. Особенно с учетом того, как рост цен отражается на пенсионерах: инфляционные ожидания для россиян без сбережений (а к ним, как правило, и относятся пенсионеры) составляют уже более 15%, подсчитал Центробанк. Это то, как рост цен реально ощущают конкретные люди, а не чиновники Росстата и Минэкономики, у которых инфляция и за весь прошлый год «не превысила» 5,6%. Экономическая реальность, оказывается, в три раза хуже, чем говорится в отчетах.

— Идея повышения выплат пожилым людям как нельзя лучше подходит к реалиям пенсионной системы современной России, неспособной сделать это самостоятельно, — говорит доцент экономического факультета МГУ и бывший депутат Московской городской думы Магомет Яндиев. — Я даже возьму на себя смелость дополнить эту инициативу предложением выплачивать пенсионерам ежеквартальные премии за достижение пенсионерами определенных пенсионерско-производственных показателей (например, по количеству отводов внуков в детские клубы и секции), а также разовые премии, приуроченные к знаменательным событиям (профессиональный праздник, день рождения последнего работодателя, внук пошел в школу, внук окончил школу и прочее). Как говорится, если не пускают в дверь, надо лезть в окно. Так и с пенсионной системой.

Шутки шутками. А вот финансовые возможности пенсионной системы России Яндиев оценивает вполне серьезно. Он отмечает, что в нынешних условиях абсолютным приоритетом для государства остаются военные расходы, а значит, поиск дополнительных средств для масштабного расширения пенсионных выплат будет крайне затруднен.

— Но можно подумать, этот вопрос волнует «генераторов» инициатив, — саркастически замечает Яндиев.

Как видно, поддержка идеи есть и в парламенте, однако окончательное решение по-прежнему упирается в вопрос: готово ли государство перераспределить ресурсы в пользу пожилых граждан здесь и сейчас.