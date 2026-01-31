НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Пенсионерам повысят выплаты: кому ждать прибавку и на какую сумму

Пенсионерам повысят выплаты: кому ждать прибавку и на какую сумму

Индексация коснется не всех

63
При недостатке стажа пенсионеры могут получать социальную пенсию | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RUПри недостатке стажа пенсионеры могут получать социальную пенсию | Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

При недостатке стажа пенсионеры могут получать социальную пенсию

Источник:

Екатерина Тычинина / 74.RU

В России с 1 апреля 2026 года проиндексируют социальные пенсии на 6,8%. Такое поручение президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2025 года. Рассказываем, кому ждать повышения выплат.

Кто получает социальную пенсию

Социальную пенсию выплачивают тем, кто не может работать и обеспечивать себя по разным причинам. Так, выплаты доступны:

  • людям с инвалидностью;

  • детям при потере кормильца (на время нетрудоспособности до 18 лет или до 23 лет при очной форме обучения);

  • пенсионерам по старости, кому не хватает стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии. В 2026 году она доступна мужчинам, родившимся в 1957 году или раньше, и женщинам, родившимся в 1962 году или раньше.

Размер социальной пенсии

«Средний размер социальной пенсии в стране, по последним данным, составляет чуть более 15,5 тысячи рублей. После индексации на 6,8 процента он возрастет примерно до 16,5 тысячи рублей. Для сравнения: базовая социальная пенсия по старости после повышения составит около 9,4 тысячи рублей», — объяснил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.

Добавим, что если после индексации размер пенсии окажется ниже прожиточного минимума в регионе, государство компенсирует разницу с помощью доплаты. В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей.

Ранее мы рассказывали, кто в 2026 году сможет выйти на пенсию по старости. Также прочитайте, кому доступна досрочная пенсия.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
16 минут
Да хватит уже мусолить эту чушь Повысят на копейки а отнимут рубли Проанализируйте на сколько увеличили ЖКХ с 1 января волосы дыбом встают В этом году более 50% от пенсии идут на ЖКХ Скажут об оформлении субсидии так там платят копейки Надоели
Гость
