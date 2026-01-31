Пенсионерам повысят выплаты: кому ждать прибавку и на какую сумму

При недостатке стажа пенсионеры могут получать социальную пенсию Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

В России с 1 апреля 2026 года проиндексируют социальные пенсии на 6,8%. Такое поручение президент России Владимир Путин подписал в ноябре 2025 года. Рассказываем, кому ждать повышения выплат.

Кто получает социальную пенсию

Социальную пенсию выплачивают тем, кто не может работать и обеспечивать себя по разным причинам. Так, выплаты доступны:

людям с инвалидностью;

детям при потере кормильца (на время нетрудоспособности до 18 лет или до 23 лет при очной форме обучения);

пенсионерам по старости, кому не хватает стажа и пенсионных баллов для назначения страховой пенсии. В 2026 году она доступна мужчинам, родившимся в 1957 году или раньше, и женщинам, родившимся в 1962 году или раньше.

Размер социальной пенсии

«Средний размер социальной пенсии в стране, по последним данным, составляет чуть более 15,5 тысячи рублей. После индексации на 6,8 процента он возрастет примерно до 16,5 тысячи рублей. Для сравнения: базовая социальная пенсия по старости после повышения составит около 9,4 тысячи рублей», — объяснил в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.

Добавим, что если после индексации размер пенсии окажется ниже прожиточного минимума в регионе, государство компенсирует разницу с помощью доплаты. В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей.