Оплатить покупки на кассе не получится: что не так с картами Visa и Mastercard

Владельцы карт Visa и Mastercard рискуют попасть в неприятную ситуацию на кассе: терминал может отклонить операцию по оплате товаров. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Visa и Mastercard — это международные платежные системы, основу которых составляют одноименные банковские карты. Их используют в большинстве стран мира. Они ушли из России в 2022 году. Транзакции теперь проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Старыми картами всё еще можно пользоваться, но за пределами РФ они не работают.

«Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки, свой функционал она частично сохраняет, хотя некоторые POS-терминалы могут отклонить операцию», — указала эксперт.

Причина возможных отказов заключается в том, что с 1 января 2025 года у этих карт истек срок действия сертификатов безопасности. Они отвечают за шифрование данных при транзакции. В результате операции создается специальный код. Однако после истечения срока действия его проверить невозможно. 

Эксперт также предупредила, что длительное использование таких карт увеличивает риск кражи данных. Чем дольше используется карта, тем выше вероятность попадания ее данных к мошенникам. В то же время эффективных способов защиты становится меньше, уточнила Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

Как отметил доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко, банковские карты нужно менять не реже чем раз в пять лет. Это снизит риск поломки и защитит от мошенников.

Visa и Mastercard оказались под угрозой блокировки. Причина в том, что совет директоров ЦБ планируют наделить полномочием устанавливать предельный срок службы банковских карт. О причинах такой перестройки и возможных рисках можно почитать в нашем материале.

