Доллар опустился до рекордно низких значений: как это отразится на России и при чем тут Трамп

Финансовые рынки охватила масштабная перетряска, триггером которой стало стремительное падение доллара США. Американская валюта достигла минимумов с весны 2022 года, что мгновенно отразилось на укреплении евро, фунта, франка и рубля, а также спровоцировало исторический скачок цен на золото и серебро. Ключевой интригой стало заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, давшего понять, что не намерен препятствовать ослаблению национальной валюты. Разбираемся в причинах кризиса и его возможных последствиях для мировой экономики.