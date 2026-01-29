Доллар опустился до рекордно низких значений: как это отразится на России и при чем тут Трамп

Финансовые рынки охватила масштабная перетряска, триггером которой стало стремительное падение доллара США. Американская валюта достигла минимумов с весны 2022 года, что мгновенно отразилось на укреплении евро, фунта, франка и рубля, а также спровоцировало исторический скачок цен на золото и серебро. Ключевой интригой стало заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, давшего понять, что не намерен препятствовать ослаблению национальной валюты. Разбираемся в причинах кризиса и его возможных последствиях для мировой экономики.
Обвал по всем фронтам
Индекс доллара Bloomberg, отслеживающий его курс к корзине из 12 валют, за последние две недели января рухнул на 3,15%, а годовое падение приблизилось к 10%. Это вызвало цепную реакцию:
евро взлетел до 1,199 доллара, максимума с 2021 года;
фунт стерлингов и швейцарский франк обновили многолетние рекорды;
золото за одну сессию прибавило 3%, превысив 5300 долларов за унцию, а с начала года его цена выросла более чем на 20%;
серебро показало феноменальный рост на 60% с января, обновив исторический максимум.
Главные причины падения
Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, спровоцировавших кризис:
Политическая неопределенность. Инвесторы нервно реагируют на геополитические риски, инициированные администрацией Трампа: эскалацию вокруг Венесуэлы, Ирана, торговые войны и даже дискуссию о покупке Гренландии. Внутренняя политика также дестабилизирует рынки: давление на ФРС с требованием снизить ставки и риск «шатдауна» правительства с 1 февраля.
Тикающая японская бомба. Неожиданный рост доходности гособлигаций Японии пошатнул ее дефицитный бюджет. Чтобы успокоить рынок и избежать распродажи японскими инвесторами иностранных активов на 5 трлн долларов (что стало бы ударом для экономик США и ЕС), требуется укрепление иены. Ослабление доллара становится инструментом для этой цели, фактически согласованным с ФРС.
Последствия: новый мировой порядок и угроза для рубля
Ослабление доллара, как отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, может привести к фундаментальным изменениям:
Бегство в активы-убежища. Капитал хлынет в золото (прогнозируют рост выше 6000 долларов), а также в евро, франк и юань, снижая доминирование доллара в мировых расчетах.
Парадоксальная выгода для США. Несмотря на рост инфляции, слабая валюта стимулирует американский экспорт и производство, обесценивает госдолг — что и является целью Трампа.
Риски для России. Укрепление рубля на фоне слабеющего доллара бьет по экспортно-ориентированной экономике, снижая рублевую выручку и налоговые поступления. Это может вынудить ЦБ пойти на повышение ключевой ставки уже на заседании 13 февраля.
Таким образом, текущее падение доллара — не краткосрочная коррекция, а признак глубокой перестройки глобальной финансовой системы, последствия которой ощутит каждая страна, включая Россию.