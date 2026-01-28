«Осторожное потребление». Как россияне экономят на еде — разбор

Россияне стали экономить на еде. В чем причина? Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Россияне меняют потребительские предпочтения. Они выбирают сберегательную модель, экономят на покупках и переходят на дешевую альтернативу. Об этом говорят участники рынка и эксперты. Обозреватель 72.RU вместе с собеседниками пытается понять, что происходит.

Что говорят ретейлеры?

Непосредственные участники рынка констатируют экономию среди покупателей. Говоря об их поведении, они выделяют сохранение сберегательной модели потребления, рациональные траты, переход к дискаунтерам, поиск выгодных предложений. Обеспеченные покупатели интересуются товарами среднего ценового сегмента. Еще один тренд — замедление спроса на рынке.

«С учетом охлаждения экономики мы наблюдаем замедление роста рынка продовольственной розницы — в физических объемах с 6–7% в 2024 году до ~2% в 2025 году», — говорят журналисту 72.RU в пресс-службе Х5.

Там отмечают, что потребитель сохраняет сберегательную модель потребления и стремится к рациональным тратам.

«„Чижик», как дискаунтер нового формата, является одним из тех магазинов, куда идет переток покупателей по причине более рационального отношения потребителей к распределению финансов», — добавили в X5.

В пресс-службе «Ленты» говорят, что покупатели продолжают экономить на покупках и не только стремятся найти низкие цены, как было раньше, но и соотношение веса товара и стоимости за единицу. Помимо этого, более активно используют промокоды и кешбэки, учитывают маркетинговые акции, чтобы планировать закупку впрок.

Покупатели активно используют промокоды и кешбэки Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«Растет спрос на товары среднего ценового сегмента, даже среди обеспеченных покупателей. В прошлом году рынок ретейла столкнулся с замедлением спроса, поэтому мы учитываем тренды и активно адаптируем ассортимент под потребности покупателя. В том числе предлагаем наиболее выгодные цены», — добавили там.

А что происходит?

Среди характерных признаков прошлого года Василий Кутьин, директор по аналитике Инго Банка, отмечает осторожное потребление.

«Покупательская способность населения остается под давлением: рост доходов отстает от роста расходов, а высокая процентная ставка в первой половине года сдерживала как потребительские кредиты, так и крупные покупки. Домохозяйства всё чаще фокусируются на базовых товарах первой необходимости, но даже на них приходится экономить», — поясняет эксперт.

Люди вынуждены экономить Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Помимо этого, еще укрепление рациональности покупок, рост спроса на отечественные товары.

«Продолжается рост популярности маркетплейсов, происходит переход потребителей в онлайн-формат. В России формат онлайн популярен в том числе и благодаря сложным климатическим условиям. На территории нашей страны в течение календарного года наблюдается примерно 6–7 месяцев некомфортной погоды, что стимулирует потребление через онлайн-каналы», — говорит Кутьин.

Предпочтения россиян существенно меняются, констатирует Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст». Он поясняет, что эта структурная перестройка потребительского поведения происходит под влиянием санкций, импортозамещения, высоких ставок и так далее.

«Ключевые признаки, во-первых, это рациональность и прагматизм. Я бы сказал, что покупатель стал умным, расчетливым, оценивает цену, срок годности, вес, объем и потом уже бренд. Растет популярность приложения для сравнения цен, карт лояльности, кешбэка», — поясняет экономист.

Второй тренд — это переход на более дешевые альтернативы, отмечает Абелев — из премиум-сегмента в средний, из среднего в эконом, чаще выбирают собственные торговые марки ретейлеров. Кроме того, добавляет эксперт, покупатели активнее приобретают уцененные товары.

Люди переходят на более дешевые альтернативы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Третий тренд, продолжает Абелев, это фокус на базовые потребности — сокращаются спонтанные эмоциональные покупки; в приоритете — продукты питания, бытовая химия, товары для детей и тому подобное.

«Это цифровая гигиена, отказ от излишеств. Например, в общепите становится более заметным тренд на простую качественную еду, также растет спрос на уличную еду, на более демократичные форматы», — отмечает экономист.

Еще один тренд, говорит Абелев, это гиперлояльность к скидкам, акциям. По его словам, покупатели готовы менять магазины, маршруты до них, чтобы купить товар по акции. Вырастает значимость программ лояльности с реальными выгодами, персональными предложениями.

Также, отмечает экономист, некоторая часть покупателей стала целенаправленно выбирать отечественные товары и так поддерживает местных производителей — тренд на патриотизм. Он появился только в 2025 году.

Почему пользуются спросом жесткие дискаунтеры?

Тренд на жесткие дискаунтеры является ключевым на рынке и связан с экономическим давлением, говорит Олег Абелев. Такие магазины предлагают минимально возможную цену за счет сверхэффективной логистики, минимума персонала, простого оформления и работы с локальными производителями, а также крайне узкого ассортимента только из ходовых позиций, поясняет экономист.

Большим спросом у потребителей пользуются жесткие дискаунтеры — магазины с низкими ценами Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«Еще одна причина роста числа дискаунтеров — это изменение восприятия. Раньше такой формат ассоциировался с низким качеством. Сейчас туда пришел массовый покупатель, который увидел, что можно купить тот же самый базовый товар — макароны, крупы, муку, сахар, консервы на 15–20% дешевле, а то еще дешевле. Ну и плюс географическая экспансия — дискаунтеры активно заходят в городах, где раньше были только федеральные сети, и они выигрывают за счет цены», — объясняет Абелев.

Экономист прогнозирует в ближайшие два-три года бурный рост формата, потом — появление более мягких и гибридных, может быть, с чуть более широким ассортиментом.

Что будет?

Олег Абелев говорит об эре собственных торговых марок в 2026 году и появлении премиума в этом сегменте, а также экологических линеек. Также он отмечает, что ретейлеры превращаются в мощные медиаплатформы. По словам экономиста, на смену общим акциям будет приходить точечная борьба за клиента через мобильные приложения, историю покупок.

Один из ожидаемых трендов — дальнейшее распространение моделей оплаты в рассрочку Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Василий Кутьин отмечает несколько трендов, которые могут проявиться на потребительском рынке в 2026 году.

«С большой вероятностью можно ожидать дальнейшее распространение моделей оплаты в рассрочку (BNPL). При этом есть риски, что активизация регулирования этого сегмента может изменить картину в долгосрочной перспективе», — говорит он.

Также Кутьин выделяет несколько других: рост популярности программ лояльности и кешбэков, так как ретейлеры стремятся удерживать клиентов на фоне высокой конкуренции; развитие сегмента e-grocery (онлайн-продажа товаров повседневного спроса); увеличение популярности готовой еды.