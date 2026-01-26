НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Цена молчания: за что пенсионеров заставят вернуть выплаты

Цена молчания: за что пенсионеров заставят вернуть выплаты

Когда доплаты могут превратиться в долг

Не все пенсионные выплаты назначают навсегда | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНе все пенсионные выплаты назначают навсегда | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Не все пенсионные выплаты назначают навсегда

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Пенсионеры обязаны незамедлительно информировать Социальный фонд России (СФР) об изменениях обстоятельств, влияющих на размер выплат. Нарушение этого правила ведет к образованию переплаты, которую придется возвращать. Расскажем подробнее о том, что нужно знать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Требование и последствия 

Согласно статье 26 Федерального закона № 400-ФЗ, пенсионер обязан известить СФР об изменении места жительства или наступлении событий, влияющих на размер выплат, не позднее следующего рабочего дня.

«Если [пенсионер] не сообщит, то СФР может узнать об этом позже и вправе требовать возврата переплаты, в том числе через суд», — указала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

О каких выплатах идет речь 

Доплата на иждивенцев. Выплаты за детей-студентов очной формы обучения или несовершеннолетних иждивенцев прекращается при их трудоустройстве, отчислении из вуза или переходе на заочное обучение.

«Северные» надбавки. Для жителей Крайнего Севера и приравненных местностей фиксированная выплата увеличивается на районный коэффициент. При выезде за пределы этих регионов данная доплата прекращается, но может сохраняться надбавка за стаж. При этом пенсионер может выбрать только один вид доплат.

«Как правило, выбирают районный коэффициент, поскольку он выше. При переезде районный коэффициент снимается, а добавляется надбавка за стаж. То есть доплата становится ниже. Если не уведомить СФР вовремя, разницу придется вернуть», — пояснила Красовская в беседе с «Прайм».

Региональные доплаты. Их назначение также требует оперативного информирования органов соцзащиты об изменении обстоятельств.

Это не единственные обстоятельства, которые влияют на размер пенсии. При наличии долгов деньги начнут списывать. Удержать, по общим правилам, могут до 50% от выплат. В отдельных случаях — 70%.  Речь идет об алиментах несовершеннолетнему и компенсации за нанесенный вред здоровью по решению суда. 

В какой-то момент пенсионер вовсе может не обнаружить поступления денег. Подробнее о том, когда выплаты могут приостановить, читайте в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплаты и пособия Социальный фонд Надбавка
