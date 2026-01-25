Пора переходить на чай и цикорий? В России резко подорожал кофе — сколько теперь придется отдавать за чашку

Стаканчик кофе с собой бьет по финансам? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кофе в России в 2025 году подорожал так, что это уже невозможно не заметить. Цены на растворимый и зерновой кофе продолжают неуклонно ползти вверх и в 2026-м, обновляя антирекорды. MSK1.RU спросил экспертов, что происходит со стоимостью этого продукта, почему привычная чашка бодрящего напитка с утра становится дорогим удовольствием и есть ли шанс, что кофе всё-таки перестанет расти в цене.

Кофе станет недоступной роскошью?

Цены на кофе за последние три года уверенно шли вверх. Причем дорожал и растворимый, и в зернах. По данным Росстата, в январе 2022-го килограмм растворимого кофе в России в среднем стоил 2638 рублей. Уже к концу того же года цена подскочила на четверть. В 2023-м цена немного снизилась, но, увы, ненадолго.

В январе 2024-го ценник на растворимый кофе уверенно пошел в рост и к декабрю покорил отметку в 3500 рублей. А в ноябре 2025-го этот продукт обновил максимум — 4152 рубля за килограмм. Итого: растворимый кофе, который долго считался бюджетным вариантом, постепенно терял этот статус и в итоге за три года подорожал почти на 60% .

Цены на кофе в зернах росли менее стремительно, но почти без откатов. В январе 2022-го килограмм стоил 1136 рублей, а к декабрю — уже 1490 рублей. В течение 2023 года цена практически застыла около этой отметки, колеблясь в пределах нескольких рублей.

Новый рост начался в 2024-м, а в ноябре 2025-го цена достигла максимума — 2061 рубль. За три года кофе в зернах подорожал примерно на 80% — гораздо сильнее, чем растворимый.

Растворимый кофе подорожал до почти фантастических значений Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

«Росстат фиксирует усредненную динамику, которая размазывает эти резкие скачки по разным товарам и периодам, поэтому личный опыт потребителя часто оказывается более болезненным», — комментирует MSK1.RU генеральный директор «Лалибела Кофе» Дмитрий Гущин.

Почему дорожает кофе в России

В начале 2025-го эксперты предполагали, что цены на кофе могут значительно повыситься, но даже их прогнозы оказались далеки от реальности: средний рост ожидался на уровне 30–40%.

«Фактически мы видим рост цен. По оценкам рынка и наблюдениям потребителей, за последние 2–3 года многие популярные марки молотого и зернового кофе в супермаркетах подорожали на 50–100% и более. Пакет, который в 2021 году стоил 300–400 рублей, сейчас по 600–800 рублей и выше», — рассказала MSK1.RU SEO кофейного бренда Elbeans Анна Беликова.

Даже растворимый кофе совсем нельзя назвать доступным Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В 2025 году рост цен этого продукта в России ощущался сильнее, чем «средняя инфляция», потому что кофе почти полностью завязан на импорт и биржевую цену сырья.

«Мировые цены на кофейное сырье оставались высокими. Для РФ это сразу транслируется в закупочную стоимость, потому что локального сырья нет, — подчеркивает маркетолог Анастасия Михайлова. — Колебания рубля плюс удорожание международных платежей и логистики повышают цену мешка кофе еще до обжарки. Доставка стала длиннее и дороже, к тому же подорожавшая упаковка (пленка, клапаны, короб) — заметная доля себестоимости».

В итоге кофе перестал быть незаметной для бюджета покупкой. Цены кусаются как на растворимый, который резко подорожал, так и на зерновой, прибавивший в стоимости более плавно.

«Рост идет через несколько повышений»

Любителям утреннего ритуала и посетителям кофеен придется либо искать акции и скидки, либо смириться: кофе снова стал дорогим удовольствием.

«Кофе в кофейнях в целом, по ощущениям, подорожал процентов на 20, — рассказал читатель MSK1.RU Дмитрий. — Если говорить про массовый сегмент вроде „Кофикса“ (по одной цене), то там вроде как плюс-минус не изменилось. Если про спешелти, то там уже чувствуется. Подорожало и само зерно, потому что я вот заказываю, и, наверное, где-то 10–15 процентов есть рост».

Стоимость аналогичных позиций выросла Источник: читатель MSK1.RU Разница между фото — почти год Источник: читатель MSK1.RU

«Стала пить кофе реже, и вовсе не из-за того, что врачи запрещают. А раньше ни одно утро не начиналось, пока на кухне не посижу с чашечкой», — посетовала пенсионерка Татьяна Анатольевна.

От повышения цен на сырье страдают не только кофеманы, но и собственники бизнеса. Миф о «сверхприбыльности» кофе в заведениях и навынос очень живуч, но реальность сложнее. Себестоимость кофе в стаканчике из кофейни — порядка 20 рублей, остальное — молоко, сам стаканчик, ФОТ персонала, аренда, налоги. После вычета чистая прибыль составляет в лучшем случае 15–45 рублей с одного стаканчика.

«В среднем по рознице и общепиту в течение 2025 года кофе подорожал примерно на 15–30% год к году, а в отдельных форматах и позициях (особенно 100% арабика и спешелти) рост мог доходить до 35–45%, — объяснила MSK1.RU Анастасия Михайлова. — На полке сильнее всего это видно в зерне/молотом среднего+ сегмента, а в кофейнях — в напитках на основе эспрессо (капучино/латте), где рост часто идет не одним скачком, а через несколько повышений на 10–20 рублей за год».

Что будет с ценами на кофе в 2026 году

Прогноз цен на кофе — это всегда сложное уравнение с множеством переменных: от погоды в Бразилии до курса рубля. Однако есть вероятность, что с 2026 года стоимость кофе может вырасти из-за увеличения НДС до 22%.

«Дальнейший рост будет, но более ступенчатый и осторожный. Ожидаемо +8–15% за год по среднему рынку, если не будет новых резких скачков валюты и логистики. При ухудшении курса/логистики и росте мировых цен на сырье рост +15–25% и выше, особенно в арабике, капсулах и спешелти», — добавила Анастасия Михайлова.

Несмотря на рост цен, спрос на кофе в России остается высоким — многие не готовы от него отказываться. Это позволяет компаниям перекладывать издержки на покупателя.

Кофе в премиум-сегменте теперь доступен немногим Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«В России рынок кофе, приготовленного вне дома, переживает жесточайшую конкуренцию. Приход крупнейших федеральных розничных сетей на этот рынок (например, кофеен „Пятёрочка“, „Перекрёсток“ внутри магазинов) кардинально меняет рельеф рынка, задавая тренд на снижение цены стакана кофе в формате „с собой“, — рассказал Дмитрий Гущин. — В сравнении с расходами среднего европейца или американца (3,5–5 долларов за чашку) россиянин сегодня получает минимальную стоимость качественного кофе, рожденного в борьбе форматов и производителей».

Кроме того, эксперты ожидают, что в 2026–2027 годах сбор урожая робусты будет на 10% выше предыдущего сезона, а экспорт может вырасти на 7% — до 1,6 миллиона тонн.

«Период шоковых скачков, вероятно, позади. Но эра дешевого кофе закончилась. Мы входим в фазу плато с умеренной волатильностью, где цена будет определяться валютой, конкуренцией и покупательскими привычками. Главный сдерживающий фактор сейчас — нежелание потребителей платить больше, — считает Анна Беликова. — Розничные цены в магазинах резко расти не должны, но и значительного снижения ждать не стоит. Возможна корректировка на 5–10% вниз к концу 2026 — началу 2027 года, если биржевые цены останутся на текущих уровнях, а рубль будет стабилен».

