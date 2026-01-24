НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Без стажа, но с пенсией: какие выплаты получат те, кто никогда не работал

Без стажа, но с пенсией: какие выплаты получат те, кто никогда не работал

В Совфеде назвали реальные цифры

Человеку, который никогда не работал официально, всё равно доступны выплаты. Речь идет о социальной пенсии по старости. Подробности об этом рассказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«Гражданину, который никогда не работал, а значит, у него нет стажа и ИПК, назначается социальная пенсия по старости на пять лет позже страховой пенсии по старости (женщинам в 65 лет, мужчинам в 70 лет). Размер социальной пенсии — это фиксированная сумма, которая каждый год индексируется. С 1 января 2026 года она составляет 8824 рубля», — отметила сенатор.

По словам Мельниковой, в случае, если размер социальной пенсии не достигает прожиточного минимума, предусмотрена доплата. Она позволяет довести пенсию до уровня прожиточного минимума, установленного для пенсионеров в конкретном регионе.

Прожиточный минимум (ПМ) — это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Он служит главным критерием оценки нуждаемости и определяет право на получение многих социальных выплат.

«Доплата будет установлена, если пенсионер не будет работать», — объяснила сенатор в разговоре с РИА Новости.

А вот работающие россияне в этом году могут выйти на пенсию досрочно. Кому это доступно и как получить заслуженный отдых, мы рассказали в этом материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
1 час
А если человек всю жизнь проработал в области оккультизма, откуда у него стаж?
Читать все комментарии
Гость
