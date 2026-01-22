100 рублей за доллар и рост цен на всё: что ждет российскую валюту. Все сценарии

Действия ЦБ откажут существенное влияние на рубль Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Курс доллара может достичь 100 рублей к концу 2026 года. Об этом заявил аналитик «Финама» Александр Потавин.

Возможные сценарии

«Мы считаем, что курс доллара, который ранее уже побывал на отметке 120 рублей, обязательно к ней опять вернется — всё дело только в сроках», — заявил эксперт.

На 2026 год он рассматривает несколько возможных сценариев. В январе аналитик ожидает следующие диапазоны торгов:

доллар США: 78,0 — 80,0 рублей;

евро: 91 — 94 рубля;

китайский юань: 10,9 — 11,6 рубля.

Базовый сценарий : средний курс доллара за год — около 85 рублей, к концу декабря — 92 рубля.

Негативный сценарий : при конфронтации с Западом и усилении санкций курс доллара может подняться к концу года до 98–100 рублей.

При этом аналитик не считает этот вариант черным. Критична именно скорость ослабления: резкий рост за полгода или плавное движение в течение полутора-двух лет, пишет «Прайм».

Ослаблению рубля в 2026 году будут способствовать снижение ключевой ставки, которое может стать более активным с лета. Также свое влияние окажет отказ ЦБ от операций «зеркалирования» — механизма, при котором регулятор компенсировал валютные операции Минфина для сглаживания влияния на курс. Прекращение этих операций с 2026 года сократит предложение валюты на рынке.

Влияние на экономику

Аналитик оценивает возможное ослабление рубля как неоднозначное, оно может привести сразу к ряду последствий.

Плюсы :

Рост рублевой выручки для экспортеров. Увеличение доходов госбюджета за счет роста налогов от экспорта. Повышение конкурентоспособности товаров местных производителей из-за удорожания импорта.

Минусы :

Удорожание импортных товаров, сырья и комплектующих, что поднимает общий уровень инфляции в стране. Рост стоимости выплат по внешним валютным обязательствам. Основное негативное последствие ложится на потребителей.

Крепкий рубль не безусловное благо для экономики в текущих условиях, отмечал директор ИК Fontvielle Руслан Спинка. Для наполнения российского бюджета сильная национальная валюта «скорее негатив». Экспортеры, особенно нефтегазовые компании, которые в значительной степени пополняют казну, и так страдают от невысоких цен на сырье, а крепкий рубль дополнительно сокращает их рублевую выручку.