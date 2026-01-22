НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

3 м/c,

вос.

 762мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,52
EUR 90,72
ПСБ: главные события года
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий
Почему не реставрируют памятник
Изрезал покупательницу
Новый поворот в деле о взятках
Умер бывший директор цирка
Отменяют бакалавриат и магистратуру
Экономика 100 рублей за доллар и рост цен на всё: что ждет российскую валюту. Все сценарии

100 рублей за доллар и рост цен на всё: что ждет российскую валюту. Все сценарии

Стоит остерегаться резкого падения курса

228
Действия ЦБ откажут существенное влияние на рубль | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДействия ЦБ откажут существенное влияние на рубль | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Действия ЦБ откажут существенное влияние на рубль

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Курс доллара может достичь 100 рублей к концу 2026 года. Об этом заявил аналитик «Финама» Александр Потавин. 

Возможные сценарии

«Мы считаем, что курс доллара, который ранее уже побывал на отметке 120 рублей, обязательно к ней опять вернется — всё дело только в сроках», — заявил эксперт.

На 2026 год он рассматривает несколько возможных сценариев. В январе аналитик ожидает следующие диапазоны торгов:

  • доллар США: 78,0 — 80,0 рублей;

  • евро: 91 — 94 рубля;

  • китайский юань: 10,9 — 11,6 рубля.

Базовый сценарий: средний курс доллара за год — около 85 рублей, к концу декабря — 92 рубля.

Негативный сценарий: при конфронтации с Западом и усилении санкций курс доллара может подняться к концу года до 98–100 рублей.

При этом аналитик не считает этот вариант черным. Критична именно скорость ослабления: резкий рост за полгода или плавное движение в течение полутора-двух лет, пишет «Прайм».

Ослаблению рубля в 2026 году будут способствовать снижение ключевой ставки, которое может стать более активным с лета. Также свое влияние окажет отказ ЦБ от операций «зеркалирования» — механизма, при котором регулятор компенсировал валютные операции Минфина для сглаживания влияния на курс. Прекращение этих операций с 2026 года сократит предложение валюты на рынке.

Влияние на экономику

Аналитик оценивает возможное ослабление рубля как неоднозначное, оно может привести сразу к ряду последствий.

Плюсы:

  1. Рост рублевой выручки для экспортеров.

  2. Увеличение доходов госбюджета за счет роста налогов от экспорта.

  3. Повышение конкурентоспособности товаров местных производителей из-за удорожания импорта.

Минусы:

  1. Удорожание импортных товаров, сырья и комплектующих, что поднимает общий уровень инфляции в стране.

  2. Рост стоимости выплат по внешним валютным обязательствам.

  3. Основное негативное последствие ложится на потребителей.

Крепкий рубль не безусловное благо для экономики в текущих условиях, отмечал директор ИК Fontvielle Руслан Спинка. Для наполнения российского бюджета сильная национальная валюта «скорее негатив». Экспортеры, особенно нефтегазовые компании, которые в значительной степени пополняют казну, и так страдают от невысоких цен на сырье, а крепкий рубль дополнительно сокращает их рублевую выручку. 

Курс доллара к рублю на международном валютном рынке Forex опустился ниже 75 рублей. В последний раз ниже этой отметки он находился 5 декабря 2025 года. Официальный курс Банка России на 22 января был установлен на уровне 77,5159 рубля.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Рубль Курс валюты Экономика Инфляция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
53 минуты
Мало кто понимает, что наши власти сейчас и уже в течение уже более целого года исключительно ради красивой цифры курса, чтобы просто покрасоваться перед Трампом, практически загнали в огромные долги бюджет, сознательно сделали его из профицитного дефицитным, положили навзничь экспортный сектор экономики, а теперь ещё и резко повысили налоги для всех, стимулируя инфляцию, чтобы хоть чуть-чуть залатать ими же самими проделаннын дыры. Но дыры такие огромные, что всё равно придется заимствовать у населения, окончательно подрывая экономику страны!
Гость
1 час
Примерно с таким мешком налички и будем ходить за продуктами
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Настолько грустно, что уже смешно»: во что превратился сериал «Ландыши» — мнение зрителей
Анна Колотова
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Рекомендуем