«Мало состариться»: почему на пенсию не пускают без специальных баллов — их можно купить

Пенсионные баллы и накопленный стаж — основные критерии для выхода на пенсию Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Россияне, мечтающие выйти на пенсию, могут докупить недостающий стаж и пенсионные баллы. Но с 1 января 2026 года один такой балл подорожал на 5000 рублей. Теперь его стоимость составляет 65,6 тысячи рублей. О том, что это вообще такое, кому можно приобретать такие покупки и как — читайте в материале NGS.RU.

О том, что пенсионный балл вырос в цене на 5000 рублей, заявил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров. По словам эксперта, для выхода на страховую пенсию по старости гражданину нужно набрать минимум 30 пенсионных баллов и страховой стаж от 15 лет. Но недостающий стаж можно купить (хоть и только половину), а в 2026 году максимум можно приобрести 8,7 балла. Стоимость одного такого балла составляет 65 600 рублей.

Что такое пенсионные баллы и индивидуальный пенсионный коэффициент?

ИПК сравнимы с кешбэком Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Пенсионный балл можно назвать условной единицей капитала, накопленного человеком за годы работы на личном счете в СФР (Социальный фонд России). Еще пенсионные баллы называют индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК).

Стоимость пенсионного балла устанавливается ежегодно, в рублях: в 2026 году она составляет 156,76 рубля. В 2025 году было меньше — 145,69 рубля.

«Для того чтобы проще понять смысл пенсионных баллов, сравним их с популярными у многих россиян бонусами кешбэка. Заработанные бонусные баллы люди могут перевести в деньги с определенным коэффициентом, а затем воспользоваться ими. Этот подход применим и к пенсионным баллам. Россиянин всю трудовую жизнь копит будущий пенсионный " кешбэк " благодаря ежемесячным страховым отчислениям его работодателей в Социальный фонд России (СФР). Затем они переводятся в баллы по особой формуле. По общему правилу: чем длиннее ваш трудовой стаж, а также выше " белая " зарплата, которую регулярно повышает работодатель, тем больше копится пенсионных баллов к выходу на заслуженный отдых и назначению страховой пенсии», — объясняет Ирина Андриевская, финансовый эксперт «Выберу.ру».

Такое понятие, как пенсионный балл, появилось в стране в 2015 году. Правила их расчета регулирует Федеральный закон № 400 «О страховых пенсиях». За каждый год работы пенсионная «копилка» россиянина в Соцфонде пополняется конкретным числом ИПК. Для выхода на пенсию в 2026 году человек должен заработать 30 пенсионных баллов.

«Проще говоря, чтобы выйти на заслуженный отдых и получать страховую пенсию, мало состариться и достигнуть порогового значения — в 2026 году 59 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Нужно заработать достаточно баллов (30 ИПК) и стаж в 15 лет», — продолжает эксперт.

За что еще можно получить пенсионный балл?

Если не накопить достаточно пенсионных баллов, то придется ждать выхода на пенсию по старости Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если накоплено меньше, людям придется ждать еще 5 лет для назначения социальной пенсии, которая, к слову, ниже страховой, либо покупать ИПК и недостающий стаж. Государство начисляет баллы и за другую социально полезную, по мнению властей, деятельность человека. Это может быть военная служба или уход за инвалидом I группы.

Копятся баллы и у родителей за каждый год отпуска по уходу за ребенком. Например, за первенца до 1,5 лет одному из родителей назначается минимальное количество баллов 1,8 в год (за 1,5 года — 2,7 ИПК), если до отпуска и после него сотрудник был официально трудоустроен. За второго ребенка в год — 3,6, за третьего и четвертого — 5,4.

«Кстати, с 2026 года действующий ранее лимит в 6 лет ухода за детьми снят: многодетным теперь станут начислять баллы за каждого ребенка — за пятого и последующих — по 5,4 балла за год ухода», — рассказала Андриевская.

Проверить количество ваших пенсионных баллов можно через портал «Госуслуги» или на сайте Социального фонда России. Вся информация хранится на лицевых счетах. Для проверки нужно иметь подтвержденную учетную запись.

«Любой гражданин может узнать информацию о своей пенсии через портал " Госуслуги " . Для этого необходимо войти в личный кабинет, перейти во вкладку " Пенсии и пособия " , выбрать услугу " Выписка из лицевого счета в СФР " и нажать кнопку " Получить выписку " . В течение дня Социальный фонд России (СФР) сформирует документ, который будет доступен в личном кабинете. В выписке содержатся персональные данные, величина индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионные баллы), общий трудовой стаж и другие сведения», — разъясняет Алексей Неживой, руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый труд».

Как приобрести пенсионные баллы?

Часто бывает так, что возраст близится к пенсии, а баллов и стажа не хватает. Тогда, по закону, человек может докупить недостающее. Для этого нужно заключить договор о добровольном пенсионном страховании и уплатить взносы за себя. Как правило, к таким методам прибегают неработающие люди или те, кто работает на себя: индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, самозанятые или те, кто работает за границей. Кроме вас, договор в вашу пользу может оформить любой другой человек. Например, внук или работающий супруг.

«В случае, если человек продолжает трудиться и работодатель уплачивает за него пенсионные взносы, смысл добровольного страхования немного теряется. Договор позволит докупить недостающие пенсионные баллы», — комментирует финансовый эксперт Ирина Андриевская.

Вы можете приобрести не больше 10 баллов в год и не более половины требуемого стажа. В текущем году — максимум 7,5 года. Приобрести его «задним числом» тоже нельзя, один год стажа прибавляется, когда проходит календарный год с момента заключения договора с СФР. Поэтому заключать договор лучше в начале года. Для того чтобы это сделать, нужно подать заявление на сайте Социального фонда или лично, придя в ведомство. Когда его одобрят, можно перечислить деньги по реквизитам, которые вам предоставят.

Пенсия — не панацея

Независимый профсоюз «Новый труд» считает, что получать достаточные средства с пенсионных накоплений можно. Но стоит учитывать, что уровень цен на жизнь в Москве и регионах заметно отличается, поэтому пенсия в современных русских реалиях «не панацея».

«Мы рекомендуем ответственно подойти к этому вопросу всем, кого заботит свое будущее. Сейчас в тренде разговоры о необходимости создавать инвестиционные портфели, вкладываться в инструменты пассивного дохода — параллельно с активными заработками и помимо государственной пенсии или долгосрочных накоплений. Мы советуем позаботиться о том, чтобы, кроме пенсионных программ, формировать и другие виды сбережений. Это, например, покупка недвижимости для сдачи в аренду — в первую очередь квартиры, а также гаражи и кладовки», — комментирует Алексей Неживой, руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый труд».

Пенсия, по мнению эксперта, инструмент более надежный, но и доход от нее не высок. Поэтому плюсом ко всему будет ведение активной экономической жизни. Если вы работаете по трудовому договору, не пренебрегайте возможностями дополнительного заработка через гибкую, в том числе платформенную, занятость — особенно если вы профессионал в чём-то, советует Алексей.

«Каждый человек в какой-то области делает что-то лучше других. Нужно найти эту сферу и совершенствоваться в ней. Если вы внимательно прочитали статью, то, вероятно, согласитесь: это не панацея», — заключил Алексей Неживой.