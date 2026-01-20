Роста зарплат не ждите, а вот сокращений не миновать: что произойдет с рынком труда в 2026 году

Основное влияние на индексацию заработков сейчас оказывает инфляция Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Зарплата у россиян в 2026 году либо вообще не будет расти, либо минимально, буквально на 2,5-3%. Помимо этого в стране продолжится волна сокращений. Как изменится рынок труда в наступившем году, разбираемся в материале.

Что будет с зарплатами

Массового роста зарплат в этом году можно не ждать. Реальное повышение доходов затронет лишь отдельные категории работников. В первую очередь это коснется бюджетников и сотрудников тех сфер, в которых работодатели конкурируют за персонал из-за его нехватки, особенно среди рабочих специальностей.

«Например, сварщики. Они нужны во многих отраслях, и пойдут работать туда, где больше предложат денег. Работодателям приходится следить, сколько предлагают конкуренты, и по возможности им соответствовать», — отметил эксперт НИУ «Высшая школа экономики» Александр Сафонов в разговоре с «Комсомольской правдой».

И эта тенденция сохранится в течение этого года. По мнению Сафонова, основное влияние на индексацию заработков сейчас оказывает инфляция. Он предполагает, что минимальный рост зарплат в 2026 году будет таким же, как и уровень инфляции.

Как отметила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова, рост зарплат в этом году будет более точечным, чем в прошлом и в первую очередь затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. А больше заработать в этом году смогут те, кто умеет работать с компьютерами и интернетом, знают как использовать искусственный интеллект, программы, разные устройства и работу с информацией.

Однако просто этого недостаточно, считает Игнатова. Важно еще быть гибким, уметь думать критически и постоянно учиться новому.

Кто попадет под сокращения, а кого повысят

Но не только найти работу будет сложнее, но и удержаться на текущей. По словам HR-эксперта и карьерного консультанта Галины Бобковой, сокращения численности штатов, возможно, будут не такими масштабными, как в прошлом году году, но тихая оптимизация все-таки продолжится. Все это возможно на фоне:

желания собственников бизнеса снизить расходы в условиях замедления экономического роста в стране;

переизбыточного найма в прошлые годы, когда сотрудников брали под будущие проекты или чтобы не упустить ценного специалиста;

необходимости изыскивать средства для повышения зарплат ключевым сотрудникам, которых нужно удержать от бегства к конкурентам;

автоматизации рабочих процессов и перекладывание части задач на искусственный интеллект.

Под волну сокращений могут попасть банковские служащие, копирайтеры, верстальщики, маркетологи, аналитики, HR-специалисты и бухгалтера. Вытеснять таких сотрудников будут на фоне развивающих технологий те компании, у которых есть средства на автоматизацию и внедрение искусственного интеллекта (ИИ).

Уже сегодня роботы заменяют работников с простыми и повторяющимися задачами, высокой зарплатой, но без уникальных навыков. По прогнозам экспертов, высокий спрос в этом году будет на специалистов и руководителей, приносящих быстрый результат.

«Подбирают таких кандидатов преимущественно по рекомендациям, точечно. Как следствие, для „белых воротничков“ поиск работы будет усложняться и затягиваться. Многим из них придется смириться с тем, что значительно увеличить доход при переходе к другому работодателю больше не получится», — предупреждает Бобкова.

Наиболее востребованы будут инженеры и рабочие с высокой квалификацией. Среди них:

специалисты, обслуживающие станки, технику и роботов;

химики и технологи в оборонной отрасли, биотехнологиях и фармацевтике;

опытные IT-специалисты, которые работают с ИИ, архитектурой систем, робототехникой;

fullstack-разработчики, эксперты по данным и особенно — специалисты по кибербезопасности.

Главные тенденции рынка труда

Сдвиг в сторону «рынка работодателя»

Рынок труда становится более избирательным и осознанным. Компании отказываются от бесконтрольного роста зарплат и фокусируются на точечном увеличении доходов для ключевых работников. Основаниями для повышения окладов служат стратегическая важность сотрудника для бизнеса, наличие редких профессиональных навыков и дефицит подобных специалистов на рынке.

Рост требований к реальным навыкам

Современные работодатели придают большое значение результативности, уровню профессиональных компетенций и способности справляться с трудными задачами.

Акцент на удержание и развитие кадров