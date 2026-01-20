НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Денежные переводы станут блокировать чаще: в чем дело

Денежные переводы станут блокировать чаще: в чем дело

Под ограничения чаще всего попадают добросовестные клиенты

237
Ограничения на доступ к счетам и картам введены для борьбы с мошенничеством | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаОграничения на доступ к счетам и картам введены для борьбы с мошенничеством | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Ограничения на доступ к счетам и картам введены для борьбы с мошенничеством

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

В этом году россиянам продолжат временно блокировать счета и переводы. Инвестиционный советник из реестра ЦБ спрогнозировала, что эта тенденция может даже усилиться.

С начала 2026 года заблокировано 2–3 млн карт россиян, пишет «Коммерсантъ». Однако Банк России опровергает эти данные, заявляя лишь о 7431 обращении по блокировкам за первые 19 дней января, что вдвое меньше обычного уровня жалоб.

По словам Кузнецовой, временные ограничения на доступ к счетам и картам граждан — это не аномалия и не разовая кампания, а результат усиления систем противодействия мошенничеству, предпринятого банками. На сегодняшний день финансовые организации перешли от точечной реакции на мошенничество к масштабным автоматизированным моделям оценки поведения клиентов. Эти модели анализируют не личность клиента, а его транзакционную активность:

  • частоту операций;

  • суммы;

  • типы получателей;

  • резкие изменения привычного финансового поведения;

  • активные покупки на маркетплейсах;

  • переводы между своими счетами.

И таким образом под временные блокировки чаще всего попадают добросовестные клиенты, так как их поведение алгоритм счел нетипичным или потенциально рискованным.

«В 2026 году эта тенденция с высокой вероятностью сохранится и даже усилится», — отметила экономист в разговоре с «Газетой.Ru».

Причина этого проста: мошеннические схемы становятся сложнее, а ЦБ требует от банков превентивных мер, а не реагирования «по факту». В этой ситуации банкам выгоднее и надежнее временно приостановить операцию или заблокировать счет, чем допустить прохождение сомнительного платежа и нести репутационные и регуляторные риски. Поэтому число блокировок будет больше зависеть от экономической и потребительской активности населения, чем от уровня преступности.

В большинстве случае чаще всего денежные переводы и счета блокируют весной и осенью. Например, весной растет количество операций после зимнего затишья, активизируются переводы, онлайн-покупки, налоговые и обязательные платежи. Осенью пика достигает деловая активность, увеличивается количество расходов на образование, покупки на маркетплейсах и крупные приобретения, что, в свою очередь, приводит к росту числа срабатываний антифрод-систем.

Если банк заморозил перевод — даже между собственными счетами, то в первую очередь лучше сразу остановиться и не пытаться повторить его, так как это считается самой частой ошибкой и банк считывает это как странное финансовое поведение. О том, что действительно важно предпринять в такой ситуации, мы писали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем