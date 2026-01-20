НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Чем выше заработок, тем больше отчисления: в Госдуме предложили повысить до 45% налоговую ставку на доходы — стоит ли переживать?

Чем выше заработок, тем больше отчисления: в Госдуме предложили повысить до 45% налоговую ставку на доходы — стоит ли переживать?

Процент по налогу будет варьироваться

221
Для граждан с маленьким заработком налог предлагают понизить | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДля граждан с маленьким заработком налог предлагают понизить | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Для граждан с маленьким заработком налог предлагают понизить

Источник:
Алексей Волхонский / V1.RU

В Госдуме предложили повысить до 45% налоговую ставку для граждан, чьи доходы за год превышают 50 млн рублей. А для тех, чей заработок не превышает 500 тысяч в год, ставку, напротив, предлагают понизить до 10%. Такой законопроект в правительство направил депутат КПРФ Юрий Афонин.

«В течение 20 лет в России действовала абсолютно „плоская“ шкала НДФЛ [налог на доходы физических лиц], то есть и олигарх, и медсестра платили налог по одинаковой ставке», — рассказал депутат «Известиям».

По его словам, под налог будут попадать не только зарплата, но и доход от выигрыша, майнинг и инвестиции. Афонин отметил, что действующая система налогообложения не учитывает уровень доходов людей.

«Наш законопроект должен восстановить элементарную социальную справедливость в вопросе налогообложения и увеличить доходы государственного бюджета», — подчеркнул депутат.

Предполагается, что ставка 13% — для доходов от 500 тысяч рублей до 2,4 млн рублей в год и 15% — для доходов от 2,4 до 5 млн рублей в год.

В 2026 году рост номинальных заработных плат в России, согласно прогнозам аналитиков, может замедлиться почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. Опрошенные Центральным банком эксперты ожидают, что прирост составит около 8,2%, тогда как, по последним данным Росстата, в октябре 2025 года средний заработок увеличивался на 14% в годовом выражении, приблизившись к 100 тысячам рублей. Расскажем о текущих тенденциях на рынке труда.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем