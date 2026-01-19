НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Не успели снять деньги со вклада? Вот к чему это приведет

Если не забрать деньги с банковского вклада сразу после его закрытия, то банк автоматически продляет договор или переводит деньги на счет до востребования. В этих случаях есть риск не только не получить ожидаемый доход, но и понести финансовые потери. Подробнее о последствиях рассказала председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО «ОПОРА РОССИИ» Ирина Глушкова.

По словам Глушковой, при переводе средств на счет до востребования клиент теряет значительную часть процентного дохода. Автоматическое продление сроков тоже может быть рискованным, так как новый договор будет заключен на менее выгодных условиях, чем предыдущие.

А в случае если после автоматического продления клиент решит снять деньги со вклада, то ему придется расторгнуть договор досрочно. В этой ситуации банк пересчитывает доход по минимальной ставке и клиент теряет в деньгах. Также в некоторых случаях банк может удержать уже выплаченные проценты, пересчитав их по ставке до востребования.

Еще досрочное расторжение договора по вкладу может негативно сказаться на репутации клиента банка. Из-за этого в будущем ему не станут предлагать выгодные вклады или специальные условия по программам лояльности.

Помимо этого, есть и правовые риски. Речь идет о вкладах, с которых вообще нельзя снимать средства досрочно без уважительных причин. В этом случае стоит внимательно изучать условия договора и уточнять все детали у сотрудников банка.

Глушкова подчеркнула, что также важно следить за датой окончания вклада. Однако снимать деньги лучше на следующий день после его закрытия, потому что обращение день в день банк тоже может посчитать досрочным расторжением со всеми вытекающими последствиями, передает «Прайм».

Ставки продолжили снижаться после новогодних праздников не только по вкладам для россиян, но и по депозитам для бизнеса. Где сейчас предлагают самые высокие ставки и на каких условиях, читайте в этом материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
