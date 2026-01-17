НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Пять выплат, за которыми пенсионерам нужно обратиться лично. Как не упустить свои деньги

Пять выплат, за которыми пенсионерам нужно обратиться лично. Как не упустить свои деньги

Рассказываем всё, что нужно узнать о возможностях

367
У каждого региона есть свои меры поддержки для граждан на пенсии | Источник: Александра Балаба / 51.RUУ каждого региона есть свои меры поддержки для граждан на пенсии | Источник: Александра Балаба / 51.RU

У каждого региона есть свои меры поддержки для граждан на пенсии

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Многие социальные выплаты для пенсионеров сегодня назначаются без заявлений. Однако некоторые важные доплаты и льготы требуют активных действий. О том, на какие меры поддержки нужно подавать документы лично, рассказала эксперт ИНСАП Президентской Академии Елена Цацура.

Если пенсионер лично не будет обращаться за нужной доплатой, то ведомства посчитают, что она ему не нужна. В списке соответствующих мер поддержки: 

Доплата за «потерянный» стаж

Если при расчете пенсии какие-то периоды работы не были учтены, пересчитать ее в сторону увеличения можно только по заявлению. Пенсионному фонду требуется официальное обращение для перерасчета.

Надбавки на иждивенцев

Право на доплату за нетрудоспособных членов семьи (детей, супруга, родителей) также необходимо подтвердить документально. Эта надбавка не назначается автоматически.

С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9584,69 рубля. Надбавка за иждивенца назначается в размере одной трети этой суммы. Ее можно получить максимум за троих человек.

Размер доплаты в 2026 году:

  • за одного иждивенца — около 3195 рублей;

  • за двоих иждивенцев — порядка 6390 рублей;

  • за троих иждивенцев — до 9585 рублей.

Для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, эта сумма увеличивается с учетом районного коэффициента. 

Выплаты за заслуги и награды

Дополнительное ежемесячное обеспечение (ДЕМО) за выдающиеся достижения или почетные звания требует, чтобы пенсионер сам предоставил документы о своих регалиях. Соцорганы не занимаются их поиском по собственной инициативе.

Налоговые вычеты

Работающим пенсионерам доступны все вычеты: стандартные, социальные (на лечение, обучение, спорт) и имущественные. Для их получения нужно обратиться к работодателю или в ФНС.

Неработающим — можно вернуть налог при наличии облагаемого дохода (например, от аренды или продажи имущества). Для этого потребуется подать декларацию и заявление в налоговую лично или через личный кабинет на сайте ФНС.

Региональные льготы и доплаты

Это самый разнообразный пласт поддержки: размер и условия сильно разнятся от региона к региону. Чтобы узнать о всех доступных в вашем субъекте РФ выплатах (компенсациях на ЖКУ, проезд, лекарства и т. д.), нужно напрямую обращаться в органы соцзащиты или изучать официальные сайты местной власти, отметила Цацура в беседе с «Прайм».

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
