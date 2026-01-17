За 3 тысячи долга отберут всё имущество? Как в 2026 году будут бороться с неплательщиками — мрачные прогнозы юристов

У судебных приставов всё больше прав Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мало для россиян плохих новостей: растут налоги, цены, тарифы, мошенники озверели. Так теперь еще согражданам «любезно» напомнили, что даже за самые крошечные долги у них могут арестовать и изъять имущество.

Председатель общественного совета при Федеральной службе судебных приставов (ФССП) Владимир Гуреев в беседе с РИА Новости напомнил, что действующее законодательство допускает арест и изъятие имущества должника при задолженности от 3 тысяч рублей. Формально эта норма действует давно, однако в условиях роста числа исполнительных производств и ужесточения контроля за платежной дисциплиной она воспринимается гражданами особенно болезненно.

Гуреев подчеркнул, что арест не означает автоматическую утрату собственности: должник сохраняет возможность добровольно погасить задолженность, и в случае, если имущество еще не было реализовано, оно подлежит возврату.

На практике, однако, механизм взыскания устроен значительно сложнее, чем может показаться из буквального прочтения закона.

Адвокат Алёна Животова в беседе с журналистом MSK1.RU обращает внимание, что приставы действительно обладают соответствующими полномочиями, но применяют их дифференцированно.

«ФССП действительно вправе изымать имущество за долги от 3 тысяч рублей. При этом, как правило, при малозначительных суммах долга в первую очередь блокируются банковские карты или суммы списываются со счетов должника», — объясняет Животова.

По словам юриста, изъятие имущества — это крайняя мера, которая подчиняется ряду жестких ограничений.

«Если вести речь об изъятии имущества, то здесь существуют определенная градация и правила. Так, единственное жилье по закону изымать нельзя. То же касается и автомобилей, если они используются для работы или перевозки инвалида, также нельзя изъять предметы первой необходимости и технику, используемую для работы, и имущество третьих лиц (например, дорогие часы жены)», — отмечает Животова.

Отдельно она подчеркивает принцип соразмерности, которым обязаны руководствоваться судебные приставы.

«Стоимость изымаемого имущества должна соответствовать долгу. То есть изымать автомобиль за долг в 10 тысяч рублей никто не будет. К тому же любые решения приставов можно обжаловать в судебном порядке. Так что хоть норма [об изъятии имущества на 3 тысячи рублей] существует, но при небольшом долге приставы ограничатся иными мерами взыскания», — успокоила россиян юрист.

Она также добавляет, что при низкой ликвидности имущества или небольшом размере долга процесс его реализации может оказаться экономически невыгодным для государства.

Доктор права Высшей школы экономики (ВШЭ) адвокат Вячеслав Плахотнюк тоже согласен, что сама цифра в 3 тысячи рублей, которую после заявления Гуреева стали так активно обсуждать в соцсетях, носит скорее условный характер.

«3000 рублей — барьер условный и в сегодняшних реалиях даже заниженный. Никаких „пороговых“ или „минимальных“ значений долга, которые служат основанием для обращения взыскания на имущество должника, в том числе на недвижимое, сам Федеральный закон „Об исполнительном производстве“ не содержит», — подчеркивает адвокат.

Ключевым, по словам Плахотнюка, остается вопрос целесообразности. По его словам, в нынешних экономических реалиях в 2025 году количество исполнительных производств выросло на миллионы. В этих условиях ФССП всё активнее использует меры, направленные не столько на немедленное изъятие имущества, сколько на создание для должника ощутимого дискомфорта.

«Арест имущества, запреты на выезд за границу, иные меры принуждения призваны создать дискомфорт и стимулировать должника самостоятельно изыскать средства для расчета по исполнительному документу. И государство ищет всё новые способы», — говорит адвокат.

В качестве примера он приводит запущенный публичный реестр неплательщиков алиментов. «Это своеобразная „доска позора“», — отмечает Плахотнюк. По его словам, такие инструменты относительно дешевы и хорошо поддаются автоматизации, тогда как реальное обращение взыскания на имущество остается сложной процедурой.

«Оценка и продажа, например, машины или квартиры — процесс небыстрый, затратный и трудоемкий, поэтому пристав начинает эту процедуру, когда и сумма долга значительна, взыскание затянулось и других источников погашения не видит. Так что за долг в 3 тысячи никто не станет забирать вещи и недвижимость. Будут давить арестами и запретами», — резюмирует эксперт.