Родителям будут платить больше: насколько вырастет выплата на детей с 1 февраля — ответ Минтруда

Родителям будут платить больше: насколько вырастет выплата на детей с 1 февраля — ответ Минтруда

Всего индексация затронет более 40 различных пособий

36
Выплата составит 729 тысяч рублей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВыплата составит 729 тысяч рублей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Выплата составит 729 тысяч рублей

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В России с 1 февраля более чем на 38 тысяч вырастет материнский капитал на первого малыша — выплата составит 729 тысяч рублей. Пособие при рождении ребенка вырастет почти до 28,5 тысячи рублей. Всего же с февраля в стране проиндексируют более чем 40 различных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

«С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2026 году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%», — говорится в сообщении.

Также в феврале вырастет и пособие для женщин, которые удостоены звания «Мать-героиня».

«Порядка 76,5 тысячи рублей составят ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания „Мать-героиня“», — говорится в сообщении.

Отметим, что с начла года произошло много нового: пенсии и льготы были изменены, начали действовать новые законы, а цены выросли. В этом материале мы рассказываем о главных изменениях, которые принес с собой 2026 год.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
