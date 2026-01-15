Выплаты станут выше: что реально поможет увеличить пенсию

Для достойной пенсии важно работать официально Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Представление о том, что на свою будущую пенсию никак нельзя повлиять, ошибочно. На самом деле размер выплат зависит от нескольких ключевых шагов. В этом вопросе главное — действовать осознанно и знать свои права. Подробности рассказал доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Самое важное правило — работать официально. Пенсионные баллы формируются только с белой зарплаты — той части дохода, с которой работодатель перечисляет взносы в Социальный фонд России. Серая зарплата лишает вас будущей пенсии за этот период. Контролировать учет взносов легко: нужно регулярно запрашивать выписку из своего лицевого счета на портале „Госуслуги“ или на сайте СФР», — посоветовал специалист.

Кроме того, увеличить количество пенсионных баллов можно не только за счет зарплаты, но и с помощью нестраховых периодов. Это то время, когда человек не работал, но занимался социально важной деятельностью.

Например, сюда относятся отпуска по уходу за ребенком, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет, а также период службы в армии. Чтобы получить баллы за это время нужно подать в Соцфонд подтверждающие документы.

Виноградов призвал не забывать про подтверждение трудового стажа и учет досрочной пенсии за работу во вредных условиях. Также выплаты можно повысить, если отсрочить выход на пенсию сразу по достижении соответствующего возраста.

«За каждый полный год добровольной отсрочки (можно откладывать до десяти лет) государство применяет специальные повышающие коэффициенты», — пояснил юрист в разговоре с RT.

Одним из ключевых аспектов, определяющих размер пенсии, являются надбавки к ее фиксированной части. Их назначают при соблюдении определенных условий. Например, к ним относится достижение 80-летнего возраста, стаж работы на Крайнем Севере и другие.

