Ошибки работодателя сейчас дорого обойдутся на пенсии: юрист объясняет, как их исправить

размер заработной платы. Чем больше человек зарабатывал, тем выше будет его пенсия. Значение имеет только официальная зарплата;

размер страхового стажа. В него включается не только время работы, но и служба в армии, уход за детьми, людьми с инвалидностью, пожилыми родственниками, проживание с супругом-военнослужащим в месте, где не было работы;

год выхода на пенсию. Если человек собирается работать и после достижения пенсионного возраста, ему начисляются повышенные пенсионные коэффициенты;

общая сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за весь трудовой стаж. ИПК — это баллы, которые государство начисляет человеку за каждый отработанный год;

стоимость ИПК в год выхода на пенсию. Она устанавливается государством и ежегодно индексируется;