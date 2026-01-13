Ошибки работодателя сейчас дорого обойдутся на пенсии: юрист объясняет, как их исправить

Ошибки, закрадывающиеся в трудовую книжку, — это не просто опечатки, а реальная угроза будущей пенсии. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, какие неточности чаще всего приводят к сокращению стажа и пенсионных выплат.
«На кадровых работниках организаций лежит особая ответственность по правильному заполнению трудовой книжки. Ведь небрежность и ошибки могут привести к тому, что в Социальном фонде не зачтут определенный рабочий период в общий трудовой стаж», — сказал Иван Соловьев.
На размер пенсии влияют следующие факторы:
размер заработной платы. Чем больше человек зарабатывал, тем выше будет его пенсия. Значение имеет только официальная зарплата;
размер страхового стажа. В него включается не только время работы, но и служба в армии, уход за детьми, людьми с инвалидностью, пожилыми родственниками, проживание с супругом-военнослужащим в месте, где не было работы;
год выхода на пенсию. Если человек собирается работать и после достижения пенсионного возраста, ему начисляются повышенные пенсионные коэффициенты;
общая сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за весь трудовой стаж. ИПК — это баллы, которые государство начисляет человеку за каждый отработанный год;
стоимость ИПК в год выхода на пенсию. Она устанавливается государством и ежегодно индексируется;
размер фиксированной части страховой пенсии на год выхода на пенсию. Это фиксированная доплата, которая не зависит от трудового стажа.
Самые «опасные» ошибки в трудовой книжке:
Несовпадения в личных данных. Ошибки в Ф. И. О. или дате рождения с паспортными данными — одна из самых критичных. В СФР могут решить, что книжка принадлежит другому человеку, и отказать в начислении пенсии. Особенно важно своевременно вносить изменения при смене фамилии.
Неверные записи при увольнении. Ошибка в дате или номере приказа об увольнении — распространенная проблема. Такая запись признается недействительной, и работодателю нужно сделать новую, правильную.
Некорректное название организации или печать. Если в документе указано устаревшее или неправильное название компании либо стоит печать, которая ему не соответствует, требуется внести исправление.
Неаккуратные исправления. Зачеркивать неверные сведения об образовании или должности нельзя. Правильный способ — внести верную запись на следующей строке.
Старые «советские» ошибки. Проблемы, возникшие десятилетия назад, наиболее сложны для решения, особенно если работодатель больше не существует. Для подтверждения стажа могут понадобиться косвенные доказательства (копии приказов, свидетельские показания) и обращение в суд.
Как и кто может исправить неточности:
Основное правило: ошибку должна исправить организация, которая ее допустила.
Если работодатель недоступен: исправления может внести новая компания, но только при условии, что предыдущий работодатель реорганизован, ликвидирован или ИП прекратил деятельность. Для этого потребуется официальное подтверждение (справка или заверенная копия приказа) от прежней организации.
Ошибка на титульном листе новой книжки: если других записей еще нет, бланк можно уничтожить и выдать новый.
Эксперт в беседе с «Прайм» настоятельно советует проверять записи в трудовой книжке и исправлять неточности сразу, не дожидаясь выхода на пенсию. Это поможет избежать длительных разбирательств и потерь в размере пенсионных начислений.