«Государство хочет переложить часть затрат на производителей»: что будет с ценами на продукты в 2026 году

Не все товары могут подорожать — вы точно удивитесь

А вы тоже готовитесь к новым ценникам в новом году?

А вы тоже готовитесь к новым ценникам в новом году?

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На что рассчитывать, отправляясь в магазин в 2026 году? Ситуация с ценами обещает быть неоднозначной: одни продукты заметно подорожают, другие, наоборот, могут приятно удивить падением цен без всяких скидок. MSK1.RU изучили прогнозы экспертов и готовы рассказать, какие товары сильнее всего ударят по кошельку, а на чём получится сэкономить без вреда для вкусного и полезного рациона.

Продукты, которые могут подорожать в 2026 году

Экономисты единогласны в том, что на ценах в 2026 году в первую очередь отразится повышение НДС до 22%. Вместе с этим заметнее всего могут подорожать товары, для которых используется сложная упаковка, составляющая значительную часть стоимости. В зоне риска:

  • бутилированная вода, соки и сладкие напитки;

  • йогурты, творожки, глазированные сырки;

  • консервы;

  • чипсы, снеки, конфеты.

Основная причина вероятного роста цен — новый экологический сбор. Это не акциз, а именно плата за переработку и утилизацию упаковки. Логика простая: если упаковку легко переработать, например картонную, то она будет дешевле. А если упаковка дорогая, многослойная или сложная — ее стоимость вырастет.

«Любое обращение с отходами — переработка или утилизация — требует больших ресурсов: и трудовых, и денежных. Сейчас государство, видимо, хочет переложить часть этих затрат на самих производителей товаров, — считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — Классический пример — бутилированная вода. Сама вода может стоить 5–10 рублей, а всё остальное — цена пластиковой бутылки, крышки, этикетки, их производства и теперь утилизации. Именно на таких товарах подорожание может быть самым ощутимым».

Кроме того, покупателям стоит быть готовыми к росту цен на импортные товары. Их конечная стоимость наиболее уязвима из-за колебаний валютных курсов и глобальных цепочек поставок. В этом списке:

  • сыр;

  • фрукты вне сезона (цитрусовые, экзотические);

  • оливковое масло;

  • кофе, какао, шоколад;

  • рыбные деликатесы и морепродукты.

«Даже если доля прямого импорта в продуктовой корзине снижается, на рынке всё еще много товаров, которые зависят от зарубежных поставок — от ингредиентов и сырья до упаковки и оборудования, — объясняет MSK1.RU финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Поэтому ослабление рубля на 20–30% фактически означает такую же пропорцию роста затрат производителей и ретейлеров, которые будут вынуждены перекладывать эти расходы на покупателя».

В список вероятного подорожания также могут попасть базовые продукты питания, которые относят к товарам повседневного и социально важного спроса. Их подорожание наиболее чувствительно для семейного бюджета:

  • масла;

  • говядина;

  • сахар.

«Растительное масло в 2025 году подорожало на 21%, — комментирует ситуацию MSK1.RU маркетолог Юлия Игнатенко. — Сахар с начала 2025 года стал дороже на 11%, а в связи с ожидаемым дефицитом его стоимость может продолжить рост».

Подорожанию мы уже не удивляемся

Подорожанию мы уже не удивляемся

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Продукты, которые могут подешеветь в 2026 году

Не все прогнозы выглядят пугающе. На фоне общих опасений звучат и обнадеживающие оценки. Аналитики допускают, что в 2026 году цены на некоторые товары могут пойти вниз. Правда, их куда меньше, чем в группе кандидатов на подорожание, всего три:

  • яйца;

  • курица;

  • свинина.

«После резкого роста в 2024 году яйца вошли в число продуктов, показавших снижение цены. С начала 2025 года они подешевели на 9%. Эта тенденция может быть неустойчивой — к ноябрю 2025 года во Владивостоке, например, была зафиксирована обратная тенденция к подорожанию, — рассказала Юлия Игнатенко. — В отличие от говядины, свинина подешевела на 9%. Это делает ее более привлекательной альтернативой для тех, кто хочет сэкономить на белковых продуктах без полного отказа от мяса».

Надеемся, что прогнозы аналитиков сбудутся

Надеемся, что прогнозы аналитиков сбудутся

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Продукты, цена которых не изменится в 2026 году

В 2026 году можно ожидать и стабильных цен на ключевые товары из продовольственной корзины. Речь идет о базовых продуктах питания, стоимость которых традиционно регулируется и поддерживается государством:

  • мука и хлеб из пшеничной муки;

  • молоко пастеризованное 2,5% жирности;

  • гречка;

  • картофель и некоторые сезонные овощи из «борщевого набора».

«За ценами на социально значимые продукты будет следить государство, в частности — Федеральная антимонопольная служба. Речь идет о товарах первой необходимости, а также о некоторых аптечных позициях, — объясняет MSK1.RU Рута Абрамова. — Для производителей такой сценарий означает дополнительную нагрузку. Им придется искать способы удерживать стоимость, оптимизируя расходы: возможно, используя более простую упаковку, находя альтернативные решения или модернизируя производство».

Цены на товары с господдержкой будут стабильными

Цены на товары с господдержкой будут стабильными

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Как можно сэкономить на продуктах

Рост цен на продукты — это вызов, который заставляет пересматривать потребительские привычки. С помощью грамотного подхода к покупкам можно не только смягчить удар по бюджету в 2026 году, но и стать более осознанным покупателем. Маркетолог Юлия Игнатенко делится рабочими рекомендациями.

  1. Планируйте меню вокруг стабильных продуктов. Основывайте свой рацион на доступной курице, свинине, яйцах и крупах — например, гречке, цена на которую остается стабильной. Это поможет сохранить бюджет без существенной потери в качестве питания.

  2. Отслеживайте сезонность овощей. Покупайте огурцы, помидоры и перец в разгар сезона, делайте запасы на зиму — замораживайте или консервируйте. Вне сезона цена овощей может быть завышена в несколько раз.

  3. Используйте кешбэк-программы. Многие банки предлагают возврат части средств за покупки в супермаркетах. Оформление карты с повышенным кешбэком в категории «Продукты» позволяет вернуть 5–10% от потраченной суммы, что при текущих ценах — существенная экономия.

В России дорожает всё: и гречка, и курица, и сливочное масло, и молоко, и мясо, а за вредные привычки скоро придется платить намного больше. Также мы рассказывали, ждать ли новую пенсионную реформу в 2026 году.

Анна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Продукты Повышение цены
