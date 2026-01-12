НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Экономика Работодателей обяжут ежегодно поднимать зарплаты сотрудникам: подробности нового законопроекта

Работодателей обяжут ежегодно поднимать зарплаты сотрудникам: подробности нового законопроекта

Сейчас такая привилегия есть только у бюджетников

4 443
Рост зарплат будет зависеть от уровня инфляции | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРост зарплат будет зависеть от уровня инфляции | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Рост зарплат будет зависеть от уровня инфляции

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Ежегодная индексация заработных плат должна стать обязательной для всех работников. Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«В скором времени планирую внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий конкретные сроки (не реже одного раза в год) и минимальный уровень индексации заработной платы (не ниже уровня инфляции за предыдущий год). Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов», — цитирует ТАСС слова депутата Ярослава Нилова.

Изменения предлагают внести в статью 134 Трудового кодекса РФ. Сейчас она предусматривает обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию заработной платы, однако сроки и периодичность повышения выплат законодательно не установлены. В то же время для сотрудников бюджетной сферы они проходят ежегодно.

Как отметил депутат, у бизнеса нет четко регламентированных обязательств по индексации зарплат — предприниматели ориентируются на прибыль компании, достижение KPI, перспективы ситуации на рынке. Из-за этого сотрудникам годами могут не повышать зарплаты.

Выплаты на работе в январе навряд ли кого-то порадуют, ведь сотрудники получат непривычно маленькие суммы. Разбираемся, почему так происходит, как формируется январская зарплата и можно ли ее улучшить в материале.

Гость
10 ноября 2025, 01:08
Совсем кайла мелкому бизнесу.
Гость
10 ноября 2025, 09:27
Это просто невозможно сделать.
