Что ждет ключевую ставку в 2026 году: прогнозы и риски для населения

В 2026 году Банк России будет принимать решения о ключевой ставке в условиях жесткой дилеммы. С одной стороны — риск вторичной инфляции от огромных сбережений населения, с другой — потребность компаний в дешевых кредитах для инвестиций. О том, как будет разрешаться это противоречие и к какому уровню может прийти ставка, — в прогнозах экспертов.

Как менялась ключевая ставка в 2025 году

2025 год стал периодом разворота денежно-кредитной политики. После того как в 2024 году для борьбы с инфляцией ключевую ставку подняли до 21%, Банк России начал цикл смягчения. Первое снижение на 1 п. п. до 20% произошло в июне. Затем регулятор продолжил движение вниз: в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5% и, наконец, 19 декабря — до 16% годовых.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сразу обозначила, что дальнейшее снижение не будет автоматическим. Регулятор указал, что будущие шаги будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Этот осторожный подход задает тон для всего 2026 года.

Сценарии изменения ключевой ставки в 2026 году

Эксперты сходятся во мнении, что тренд на снижение продолжится, но их взгляды на его глубину и скорость различаются, формируя два основных сценария.

Базовый сценарий — 11–12%

Инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин прогнозирует плавное движение ключевой ставки к диапазону 11–12% годовых. Его позиция основана на нуждах бизнеса.

«Чтобы двинуться от поддержания текущего положения к стимулированию новых капиталовложений, стоимость финансирования инвестиционных проектов должна существенно снизиться — до 15–16% в год. Это требует снижения ключевой ставки до 11–12%», — пояснил эксперт в беседе с Городскими медиа.

Осторожный сценарий — 12–14%

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко ожидает более сдержанного подхода — до 12–14% к лету 2026 года. Он подчеркнул в разговоре с корреспондентом Городских медиа, что процесс будет плавным, с возможными паузами для оценки последствий.

Что будет влиять на движение ключевой ставки

Решение ЦБ будет результатом анализа нескольких ключевых показателей. Вот основные из них.

Фактор 1 — динамика инфляции и инфляционные ожидания

Это главный ориентир для регулятора. В конце 2025 года годовая инфляция замедлилась, что открыло пространство для смягчения. Однако серьезной проблемой остаются инфляционные ожидания населения и бизнеса. Если люди и компании ждут роста цен, они меняют свое поведение, что может раскрутить инфляцию вновь.

Главный сдерживающий фактор — риск перетока триллионов сбережений в потребление. Илья Перелешин указывает на объем депозитов физлиц в 63,5 триллиона рублей (на 1 декабря 2025 года). При падении доходности вкладов и отсутствии альтернативных каналов для этих средств (ограничены валютный, фондовый, рынки недвижимости) деньги могут устремиться в товары и услуги, что на фоне ограниченного предложения резко поднимет цены.

ЦБ прямо заявил, что дальнейшие решения зависят от устойчивости замедления инфляции и динамики этих ожиданий. Пока они высоки, пространство для резкого снижения ставки ограничено.

Фактор 2 — бюджетная и налоговая политика

Правительственные меры создают дополнительное инфляционное давление. Во-первых, с 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) была повышена с 20% до 22%. Во-вторых, индексация тарифов ЖКХ. Центробанку нужно оценить, как эти меры повлияют на цены. Аналитик «Альфа-Капитала» Александр Джиоев в комментарии для «Российской газеты» отметил, что регулятору сначала необходимо «оценить последствия» этих шагов, что может привести к паузам в снижении ставки в первой половине года.

Фактор 3 — курс рубля

Ключевая ставка — важный инструмент поддержки национальной валюты. Высокие ставки повышают доходность рублевых активов, например депозитов. Это делает их более привлекательными по сравнению с иностранной валютой, что сдерживает спрос на нее и поддерживает рубль. Любое значительное снижение ставки может оказать обратное давление и привести к ослаблению курса.

Фактор 4 — долговая нагрузка компаний

Противовесом инфляционным рискам выступает положение бизнеса. Илья Перелешин обратил внимание на то, что совокупный долг компаний и ИП превысил 80 триллионов рублей, а значительная часть кредитов выдана по плавающей ставке. Для перехода от обслуживания старых долгов к новым инвестициям бизнесу нужны более дешевые кредиты, что подталкивает ЦБ к снижению ключевой ставки.

На что повлияет изменение ключевой ставки

На депозиты . Ключевая ставка напрямую определяет доходность вкладов. Чем она выше, тем выгоднее рублевые депозиты. Соответственно, ее снижение приведет к постепенному падению процентов по новым вкладам. По оценке экспертов, при снижении ключевой ставки до 12% доходность по депозитам также существенно снизится. На кредиты . Снижение ключевой ставки удешевляет заемные ресурсы для банков. Это ведет к снижению процентных ставок по всем видам кредитов — и для бизнеса, и для населения, включая ипотеку и потребительские займы. На ипотеку . При росте ставки банки повышают проценты, чтобы компенсировать удорожание заимствований у ЦБ. Снижение же показателя имеет обратный эффект. Это может стимулировать спрос на рынке недвижимости за счет более выгодных условий для клиентов.