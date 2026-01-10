Россиянам грозят штрафы за обычные переводы денег: как не попасть под прицел

Регулярные переводы могут стать звоночком для ФНС Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Федеральная налоговая служба тщательно проверяет переводы россиян на карты. За транзакции граждане могут получить штраф. Об этом рассказал генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.

Он объяснил, что ФНС ищет доходы, с которых не уплачен налог. К подозрительным переводам эксперт отнес оплату товаров, работ или услуг. Чаще всего внимание налоговой привлекают поступления за сданное в аренду имущество.

«Если вы оказали услугу: дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход», — пояснил юрист.

Подозрительными также могут показаться регулярные поступления от юрлиц или ИП. Если гражданин не трудоустроен в компании, но часто получает от нее деньги, это может указывать на скрытые трудовые отношения или доход от предпринимательства.

«Штрафы за неуплату или недоплату налога могут составить от 20% от недоплаченной суммы при отсутствии умысла до 40%, если налоговый орган докажет умышленное сокрытие. За непредоставление в срок декларации штраф до 30% от неуплаченного налога, минимум 1 тысяча рублей. Кроме того, начисляются пени на просрочку», — рассказал Юрий Мирзоев агентству «Прайм».

Штраф можно получить и за скрытие зарубежных счетов и активов, предпринимательство без регистрации ИП или юрлица.