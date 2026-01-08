Эффект от повышения НДС — рост цен на базовые продукты на 15%: чего ждать в 2026-м нам всем

Мясо стало дорогим удовольствием Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Реальное повышение цен на базовые продукты в России оказалось намного выше инфляции, декларируемой Росстатом и Центробанком. По просьбе MSK1. RU сервис «Ценозавр» провел мониторинг цен в магазинах крупных городов России. Рекордсменами подорожания в 2025 году стали фрукты и кофе. Абсолютным лидером оказались лимоны: их стоимость увеличилась более чем в полтора раза.

Существенно подорожал и кофе во всех категориях Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Цены на рыбу и морепродукты также заметно выросли, особенно на более дорогие позиции.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Даже социально значимые продукты не избежали подорожания. Цены на крупы, хлеб и мясо выросли в пределах 12–17%. Куры выросли в цене почти на 6%, средняя цена по стране — 342 рубля, на 6% подорожала свинина (472,8), почти на столько же — индейка со средней ценой 532,6 рубля.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Рост цен затронул, разумеется, и алкогольную продукцию.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

«Рынок научился справляться»… но ценовые шоки неизбежны

Мнения опрошенных MSK1.RU разделились: кто-то видит предпосылки для более спокойного и предсказуемого роста цен, кто-то, наоборот, указывает на значительные риски ценовых шоков и ужесточение денежно-кредитной политики, способные замедлить экономический рост.

«Сейчас куда больше поводов для спокойствия, чем для тревоги. Рынок уже прожил несколько непростых лет и, по сути, научился с ними справляться. Производители, торговля и логистика перестали работать „на нервах“ и вернулись к нормальному планированию», — считает руководитель направления по GR-коммуникациям PRIX Club Георгий Мартиросов.

По его словам, продовольственная инфляция (которая всегда больше всего волновала граждан) постепенно замедляется из-за развития собственного российского пищепрома: «Появились новые мощности хранения и переработки, меньше потерь на пути от поля до прилавка».

Куда менее радужный взгляд у управляющего фондом SharesPro Дениса Астафьева. Он говорит, что ценовые «шоки» неизбежно будут, в том числе из-за скачков цен на отдельные товары, индексации тарифов или разовых налоговых решений. При этом бизнес быстренько перекладывает рост издержек в конечные цены, а потребители меняют модель поведения, ускоряя покупки (пока не подорожало еще больше!), а это еще больше разгоняет инфляцию.

«Но даже краткосрочные ценовые импульсы могут давать затяжной эффект, — предупреждает Астафьев. — Дополнительные риски возникают при ухудшении внешней конъюнктуры. Ослабление рубля на фоне снижения экспортных доходов способно усилить инфляционное давление и осложнить бюджетную ситуацию».

Порочный круг инфляции: рост цен убивает бизнес

В начале 2026 года россиян ждет так называемая «фронтальная» инфляция, то есть подорожает абсолютно всё из-за роста НДС. Кстати, некоторые производители уже с конца декабря закладывали в стоимость товаров ожидаемое повышение НДС.

Плюс почти весь январь цены будет разгонять праздничный ажиотаж, и лишь к концу месяца деньги у людей кончатся. И если покупать что-то импортное (пока резко не подорожало), лучше это сделать к началу февраля. Такой прогноз дал в беседе с MSK1.RU ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Несмотря на последующее на «инфляционным ралли» замедление, рост цен, по его словам, будет неизбежным, а предстоящий год обещает быть в целом «непростым».

Эксперт прогнозирует, что наиболее выраженный всплеск инфляции продлится примерно до середины второго квартала. В целом повышение НДС внесет в «копилку» годовой инфляции дополнительно около 1%. Важно также учитывать, что ужесточение налоговой политики может сделать заимствования для государства дороже, что, по его мнению, ляжет бременем на будущие поколения.

Масленников напоминает, что стоит разделять официальную инфляцию и инфляционные ожидания — то, как повышение цен видят обычные россияне. По словам эксперта, инфляционные ожидания (по сути, «бытовая» инфляция) окажется на уровне 15% за первый квартал 2026 года.

Эксперт подчеркивает: удержать инфляцию на низком уровне — это критически важно для здоровья всей экономики. При высокой инфляции бизнес теряет стимулы для принятия долгосрочных инвестиционных решений. Инфляция снижает деловую активность, усугубляя дисбаланс между спросом и предложением. Инфляция тормозит производительность труда и замедляет экономический рост. То есть формируется порочный круг.