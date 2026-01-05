МРОТ и прожиточный минимум выросли — как это отразится на доходах и пособиях

В России с 1 января 2026 года произошло значительное повышение двух ключевых социально-экономических показателей — минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Эти изменения напрямую затронут доходы миллионов граждан, а также дадут толчок к пересчету целого ряда социальных выплат. Расскажем об основных изменениях в карточках.
- Что такое МРОТ
- На сколько вырастет МРОТ
- На что повлияет МРОТ
- Что это такое прожиточный минимум
- Насколько вырастет прожиточный минимум
- На что влияет прожиточный минимум
- На что влияет прожиточный минимум
Что такое МРОТ
МРОТ — это законодательно установленный минимум месячной заработной платы, которую работодатель обязан выплачивать сотруднику, полностью отработавшему норму времени. Его повышение — прямая мера поддержки низкооплачиваемых работников.
На сколько вырастет МРОТ
С 1 января 2026 года федеральный МРОТ повышен на 20,7% и составляет 27 093 рубля в месяц.
Это значение является федеральным. В регионах с особыми климатическими условиями (например, Крайний Север) применяются повышающие районные коэффициенты.
На что повлияет МРОТ
Повышение МРОТ имеет значительный эффект и сильно влияет на доходы граждан. В сферу его влияния попадают:
зарплата. Выплаты за работу при условии официального трудоустройства не могут быть меньше установленной суммы;
выплаты от работодателя. Больничные, отпускные, декретные вычитаются из среднего заработка за определенный период. Если в результате получается сумма меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), то в расчет берется именно этот показатель;
региональный МРОТ. Он не может быть ниже федерального.
В 2026 году минимальный дневной размер пособия по временной нетрудоспособности составит 890,73 рубля в день (27 093 рубля × 24 / 730). За полный 31-дневный месяц минимальная сумма больничного составит 27 612,63 рубля.
Минимальные декретные (пособие по беременности и родам) составят:
124 702,20 рубля — за 140 дней отпуска;
138 953,88 рубля — за 156 дней (осложненные роды);
172 801,62 рубля — за 194 дня (многоплодная беременность).
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в январе 2026 года составляет 10 103,83 рубля (40% МРОТ). С 1 февраля эта сумма будет проиндексирована и составит 10 790,89 рубля.
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан вырастет с 69 тысяч рублей до 83 тысяч рублей.
Стоит отметить, что меняются правила для получения единого пособия на детей. Теперь действует правило восьми МРОТ. Каждый трудоспособный член семьи должен иметь подтвержденный доход не менее 216 744 рублей (27 093 рубля × 8) за год. Раньше этот порог составлял четыре МРОТ.
Что это такое прожиточный минимум
Прожиточный минимум (ПМ) — это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Он служит главным критерием оценки нуждаемости и определяет право на получение многих социальных выплат.
Насколько вырастет прожиточный минимум
С 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум вырос на 6,8%. Новые среднероссийские значения:
на душу населения — 18 939 рублей;
для трудоспособного населения — 20 644 рубля;
для детей — 18 371 рубль;
для пенсионеров — 16 288 рублей.
Регионы устанавливают свои значения ПМ. Например, для детей он составляет 21 903 рубля в Москве и 20 025 рублей в Санкт-Петербурге.
На что влияет прожиточный минимум
Ежегодный расчет ПМ необходим для:
оценки уровня жизни в стране и регионах;
определения размеров социальных пособий и выплат;
обоснования величины МРОТ (который не может быть ниже ПМ для трудоспособных);
формирования социальной политики и соответствующих бюджетов.
На что влияет прожиточный минимум
Этот показатель является основой для расчета ключевых мер поддержки граждан:
Единое пособие на детей и беременных. Его размер составляет 50, 75 или 100% от детского или взрослого ПМ в регионе. С 1 января 2026 года максимальная выплата на ребенка в среднем по России составляет 18 371 рубль в месяц.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала. Назначается семьям, где доход на человека меньше двух прожиточных минимумов. Размер выплаты равен ПМ на ребенка в регионе проживания.
Социальная доплата к пенсии. Неработающим пенсионерам, чей общий доход ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, устанавливается доплата до этого уровня.
Важное уточнение: сам материнский капитал как единовременная выплата (737 тысяч рублей на первого ребенка, 974 тысячи рублей — на второго) не привязан к ПМ. Он индексируется государством отдельно, с 1 февраля 2026 года — на 6,8%.