МРОТ и прожиточный минимум выросли — как это отразится на доходах и пособиях

Повышение МРОТ имеет значительный эффект и сильно влияет на доходы граждан. В сферу его влияния попадают:

зарплата . Выплаты за работу при условии официального трудоустройства не могут быть меньше установленной суммы;

выплаты от работодателя . Больничные, отпускные, декретные вычитаются из среднего заработка за определенный период. Если в результате получается сумма меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), то в расчет берется именно этот показатель;

региональный МРОТ. Он не может быть ниже федерального.

В 2026 году минимальный дневной размер пособия по временной нетрудоспособности составит 890,73 рубля в день (27 093 рубля × 24 / 730). За полный 31-дневный месяц минимальная сумма больничного составит 27 612,63 рубля.

Минимальные декретные (пособие по беременности и родам) составят:

124 702,20 рубля — за 140 дней отпуска;

138 953,88 рубля — за 156 дней (осложненные роды);

172 801,62 рубля — за 194 дня (многоплодная беременность).

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в январе 2026 года составляет 10 103,83 рубля (40% МРОТ). С 1 февраля эта сумма будет проиндексирована и составит 10 790,89 рубля.

Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для работающих граждан вырастет с 69 тысяч рублей до 83 тысяч рублей.

Стоит отметить, что меняются правила для получения единого пособия на детей. Теперь действует правило восьми МРОТ. Каждый трудоспособный член семьи должен иметь подтвержденный доход не менее 216 744 рублей (27 093 рубля × 8) за год. Раньше этот порог составлял четыре МРОТ.