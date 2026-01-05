Что изменится в квитанциях ЖКУ в 2026 году. Цифры вам не понравятся, зато платить станет удобнее

Основное повышение тарифов ЖКУ будет осенью Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В 2026 году россиян ждет ряд важных изменений в сфере ЖКХ — от тарифов и правил оплаты до льгот для определенных категорий людей. Но обо всём по порядку — в этом материале.

Индексация тарифов

В этом году повышение тарифов произойдет не с 1 июля, как это обычно происходит, а дважды и в разные даты. Первая индексация тарифов — на 1,7% — уже прошла 1 января во всех регионах страны и коснулось всей суммы в платежке. Но это вовсе не связано с пересмотром тарифов — цены выросли из-за того, что налог на добавленную стоимость (НДС) увеличился на 2%.

НДС — налог на добавленную стоимость. Это косвенный налог, который взимается на федеральном уровне. Сумму налога включают в стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории нашей страны. Механизм устроен таким образом, что фактически уплачивает его конечный потребитель, а ИП и юрлица лишь перечисляют деньги в бюджет и сдают отчетность. С 2026 года НДС увеличился до 22%. Льготную ставку менять не стали — она останется на уровне 10% для товаров первой необходимости.

Следующее и основное повышение тарифов ЖКУ произойдет 1 октября текущего года. Но изменение сумм в платежках будет напрямую зависеть от региона.

В среднем по всей стране цены на коммунальные услуги вырастут в 2026 году на 18%, а цифры в регионах отличаются из-за того, что в некоторых областях текущая стоимость коммуналки уже близка к реальным затратам, а в других она очень низкая и почти не менялась за последние годы. Кроме того, состояние коммунальных сетей, стоимость производства тепла и подачи воды сильно отличаются в разных субъектах.

На основе утвержденных параметров главы муниципалитетов будут устанавливать свой индекс изменения платы за коммуналку. В итоге в разных городах одного региона рост может оказаться разным, главное, чтобы в среднем он вписывался в необходимые значения. Аналогично одна коммунальная услуга (например, электроэнергия) может подорожать больше или меньше другой (скажем, отопления или воды).

Новые правила оплаты коммунальных услуг

Повышенную сумму платить придется тоже по-новому. С марта 2026 года платежки начнут приходить позднее, но внести оплату можно будет в другой срок.

Квитанции начнут предоставлять не с 1-го числа, как мы обычно привыкли, а с 5-го числа каждого месяца. А крайний срок оплаты сдвинется с 10-го на 15-е число.

В Госдуме считают, что это поможет избежать ошибок в начислениях. А из-за переноса оплаты ЖКУ население не столкнется с просрочками и ростом пеней. В основном эта мера облегчит жизнь тем, кто получает зарплату после 10-го числа каждого месяца.

Другие изменения

По новым правилам будет работать не только система ЖКХ, но и управляющие компании. Для них правила получения лицензий изменятся с 1 сентября. Теперь их будет выдавать орган государственного жилищного надзора, а не лицензионная комиссия субъектов РФ, а решение об их выдаче начнут принимать за 10 рабочих дней вместо 30.

Также УК должны будут иметь в своем штате квалифицированного инженера, бухгалтера и свою службу для быстрого реагирования на аварии. Если компания допустит серьезные нарушения, ее лицензию могут отобрать навсегда. Эти изменения закреплены в новом федеральном законе.

Кроме того, с этого года УК, а также товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) должны будут ежегодно публиковать отчеты о своей работе в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Она создана для того, чтобы люди могли легко узнать, какие услуги им предоставляются и как работают управляющие компании. Всё это регулируется новым законом, который был принят в прошлом году.

Скидки и льготы на коммуналку

Помимо всех изменений, стоит помнить и об экономии на коммунальных услугах. Чтобы платить меньше, нужно обращать внимание на расход ресурсов и сверять все начисления в своих квитанциях. Неточности при передаче данных или неисправности в работе общедомовых счетчиков нередко приводят жителей к переплате, даже если фактическое потребление осталось прежним. Также стоит обращаться в УК за разъяснениями, если вы заметили резкие изменения в суммах платежей.

Сократить расходы на коммунальные услуги могут многодетные семьи. Размер скидки составляет не менее 30% — это минимум, предусмотренный на федеральном уровне. Однако региональные власти имеют право устанавливать более выгодные условия для многодетных семей. Так, в Московской области скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг может достигать 50%. Эти скидки начисляются автоматически, как только семья получает статус многодетной.

Но есть и другие бонусы:

многодетные семьи могут не платить за содержание жилого помещения полностью или частично;

компенсировать взносы на капитальный ремонт;

получать субсидии и пособия на оплату коммунальных услуг;

льготное подключение к коммунальным сетям;

помощь в ремонте и улучшении жилищных условий.

Право на освобождение от оплаты за пользование жилым помещением и услуг ЖКУ с этого года также получили матери-героини. От оплаты освободят и тех, кто проживает вместе с ними.