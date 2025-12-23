НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Пенсии работающих пенсионеров в 2026 году повысят дважды: когда и на сколько

Пенсии работающих пенсионеров в 2026 году повысят дважды: когда и на сколько

Публикуем главные цифры

244
Пенсии вырастут дважды | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Пенсии вырастут дважды

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Пенсии работающим пенсионерам в 2026 году проиндексируют дважды: в январе (на 7,6%) и в августе. Подробности рассказала Екатерина Стенякина, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

По ее данным, в России насчитывается более 7 миллионов работающих граждан пенсионного возраста. Индексация коснется их всех.

«Индексация происходит автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно. С 1 августа пенсия работающих пенсионеров еще немного подрастет: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трех пенсионных баллов», — сказала Стенякина ТАСС.

Исходя из бюджета Соцфонда, в 2026 году стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. Следовательно, максимальный размер прибавки, которую можно будет получить в августе, составит чуть больше 470 рублей в месяц.

Прочитайте также, за что вы рискуете лишиться выплат. Потерять половину пенсии проще, чем кажется. А в Госдуме рассказали, как увеличить пенсию на 40% (и даже больше). Этот способ доступен всем.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Пенсионер Индексация Госдума
Комментарии
1
Гость
50 минут
150 РУБЛЕЙ ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО ДОБАВКА В АВГУСТЕ К ПЕНСИИ, НАВЕРНОЕ ПОСМЕЯЛИСЬ В ГОСДУМЕ
Гость
Рекомендуем