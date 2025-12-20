Повышение налогов — временная мера, заявил Путин. Но дефицит бюджета страны останется, возможно, на 17 лет

Президенту задали много вопросов об экономической ситуации в стране Источник: Ruptly

Владимир Путин 19 декабря, выступая на «Итогах года», заявил, что повышение налогов, вызвавшее широкие дискуссии в обществе, является лишь временной мерой, направленной на обеспечение сбалансированности федерального бюджета.

По его словам, эти шаги уже позволили правительству вернуть качество бюджета к уровню 2021 года.

«Дефицит бюджета федерального — 2,6%, но на следующий год мы исходим из того, что он будет уже 1,6% и в трехлетку где-то должен составить не больше 1,5%», — заявил Путин. Более того, президент установил четкий ориентир по государственному долгу России. По его словам, в течение ближайшей трехлетки он не должен подниматься выше 20% ВВП.

Накануне «Итогов года» правительство представило прогноз, согласно которому федеральный бюджет России может оставаться дефицитным вплоть до 2042 года. Правда, эти цифры сами по себе не являются поводом для тревоги, сказал MSK1.RU ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

«Нужно внимательно смотреть на несколько обстоятельств. Во-первых, эти цифры ничего не говорят в отрыве от того, какой будет ВВП, потому что, собственно говоря, если дефицит у вас достаточно маленький, где-то в пределах 1% внутреннего продукта, то это, собственно говоря, совершенно нормальная и приемлемая величина», — подчеркнул Масленников.

Экономист отметил, что куда более важным показателем является так называемый нулевой структурный баланс бюджета — ситуация, при которой доходы покрывают расходы за вычетом затрат на обслуживание государственного долга. По словам Масленникова, даже с учетом того, что госдолг будет в пределах 20% ВВП в среднесрочной перспективе, он остается далеким от критических значений.

«Госдолг всегда — это не очень здорово, потому что всегда следующие поколения будут расплачиваться своим жизненным уровнем. Критический уровень — это когда действительно возникает уже ситуация бюджетной неустойчивости, крайне неприятно это становится, потому что финансирование бюджетного дефицита за счет госзаймов ведет к разгону инфляции. Это если госдолг примерно где-то 40–50% ВВП», — отметил Масленников.

Но всё равно Масленников напомнил, что в прошлые годы власти уже сталкивались с непростым выбором между повышением налогов и наращиванием заимствований: «И вот мы решили повысить налоги, тем более что мы это делали уже».

Отдельно экономист остановился на том, что означает дефицит бюджета для обычных граждан.

«Для нормальных граждан, для нас с вами, важен размер дефицита бюджета. Если у вас структурный нулевой баланс при небольшом номинальном дефиците, то это не страшно. Потому что тогда вы держите инфляцию под контролем где-то в пределах инфляционной цели около 4% в год, и это, собственно говоря, стабилизирует уровень доходов населения и уровень зарплат. И резкого ухудшения материального положения не происходит», — пояснил он.

В целом же Масленников предлагает с осторожностью относиться к долгосрочным прогнозам финансово-экономического блока правительства, поскольку на реальные показатели в итоге влияет слишком много факторов — и внутренних, и внешних.

«Такой прогноз важен для Минфина прежде всего. С точки зрения того, чтобы убедить себя любимых, что они должны придерживаться жесткой бюджетной политики. Но тут огромное количество обстоятельств, которые делают этот прогноз достаточно тонким», — резюмировал эксперт.

Бюджетный дефицит (который и потребовал повышения налогов) — проблема, которая стоит не только перед Россией, но и перед другими крупнейшими мировыми экономиками, говорит доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

«Удержание дефицита бюджета на уровне 3–4% ВВП является общепринятой мировой практикой», — отмечает эксперт, приводя в пример Евросоюз, где с 1991 года согласован дефицит, не превышающий 3% ВВП, а также США, чей дефицит федерального бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне около 5,9%.

При этом, как подчеркивает Борисова, развитие экономики при различном уровне дефицита существенно отличается. Прогноз для России на период до 2042 года предполагает ежегодный рост доходов на 2,1%, в то время как расходы могут увеличиться в 2 раза по отношению к уровню 2019 года. В целом «зашитый» в базовый прогноз правительства размер дефицита, не превышающий 2,9% ВВП, соответствует общемировым нормативам, считает Борисова.

«Базовый сценарий будет предполагать сбалансированную бюджетную политику, умеренные реформы, стабилизацию экономики, сопровождающуюся невысокими темпами роста», — поясняет Борисова. И с осторожным оптимизмом добавляет: «Подобная стабилизация впоследствии приведет к восстановлению».