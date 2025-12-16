Снять деньги и расплатиться картой не получится: банковские счета начали вносить в черный список ЦБ. Как это исправить

Операции с деньгами могут внезапно стать недоступны Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Счета даже добросовестных россиян могут попасть в черный список ЦБ. Из-за этого люди теряют доступ к своим деньгам и не могут пользоваться банковскими услугами. Рассказываем, как действовать, если вы столкнулись с такой проблемой, и какие права у вас есть в этой ситуации.

Черный список ЦБ РФ — это специальная база данных, куда попадают люди, компании и предприниматели, замешанные в подозрительных финансовых операциях. Проще говоря, это список тех, кто участвовал в мошеннических схемах или использовал счет для перевода чужих денег без согласия владельцев. Если вы оказались в этом списке, возникают проблемы с банковскими операциями: нельзя снимать наличные, делать переводы, оплачивать покупки и пользоваться онлайн-банком. В список могут попасть не только те, кто сознательно участвует в мошенничестве, но и жертвы обманщиков, на чьё имя были открыты счета.

В последнее время участились случаи блокировки банковских карт и счетов россиян, сообщил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин. Основные причины таких блокировок — технические сбои в работе банков или внесение данных клиента в черный список ЦБ РФ.

Дмитрий Пашин отметил, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу важные изменения: банки обязаны проверять каждую операцию по снятию наличных в банкоматах. Перед выдачей денег банк будет проводить анализ на соответствие признакам выдачи средств без согласия клиента.

Каждый может самостоятельно проверить, находится ли он в черном списке. Для этого нужно зайти на портал Госуслуги и подать заявление на «Получение информации о наличии сведений о лице в базах данных». Ответ предоставляется в течение семи рабочих дней. Если вас счет вдруг незаслуженно оказался в черном списке, можно обжаловать это решение.

«Для этого человеку нужно подготовить в свободной форме заявление, в котором обязательно указать свои паспортные данные, ИНН и реквизиты заблокированного банковского счета. Заявление можно направить в свой банк. В таком случае в течение следующего рабочего дня банк перенаправит заявление в ЦБ РФ», — сообщил Пашин агентству «Прайм».