«Дешевле, чем в других странах»: как менялась цена на водку в 2025 году

Перед Новым годом в России начала дорожать водка: цены на некоторые популярные марки уже выросли на 20 процентов. На этом фоне многие задаются вопросом, не ждут ли нас пустые полки в магазинах в канун праздника. Часть покупателей уже начала скупать бутылки заранее, опасаясь как дальнейшего роста цен, так и возможного дефицита. Что будет с ценами и есть ли риск остаться без выпивки к 31 декабря, журналисты MSK1.RU выяснили у экспертов.

Как изменились цены на водку в 2025 году

В январе 2025 года, по данным Росстата, средняя цена за литр водки в стране была почти 794 рубля. В течение года стоимость «беленькой» повышалась практически без остановки: к февралю она перешагнула отметку в 810 рублей, а к июню преодолела и рубеж в 840 рублей за литр.

Наиболее заметно водка дорожала в первые месяцы 2025-го, затем рост цен несколько замедлился, но не остановился. К осени ее стоимость приблизилась к 860 рублям, зафиксировавшись на отметке 860 рублей 5 копеек к началу ноября.

Таким образом, за десять месяцев средняя цена за литр выросла более чем на 8,5%, или почти на 70 рублей.

С ноября прошлого года цены на ключевые марки водки в российских магазинах уверенно растут. По данным сервиса «Ценозавр», абсолютным лидером по подорожанию стала «Талка: ее средняя цена за пол-литровую бутылку за год выросла более чем на 20%. Наиболее сдержанный, хотя и немаленький скачок цен отмечен у марки „Хаски“ — чуть более 10%.

Интересно, что процент не всегда коррелирует с самой высокой итоговой ценой. Например, «Талка», подорожавшая сильнее всех, в среднем стоит 485 рублей, тогда как «Белая береза» после поднятия на 12% имеет самую высокую розничную цену — около 625 рублей за пол-литра.

«Спрос значительно увеличивается»

За последние несколько месяцев россияне увидели, как подорожали популярные марки водки эконом- и среднего сегмента. Рост цен составил от 10 до 20%, что значительно опережает общую инфляцию.

«С увеличением акцизов и налогов на алкогольные напитки, а также с учетом роста производственных затрат прогнозируется, что водка может подорожать на 8–12% к концу 2025 года, — рассказал MSK1.RU эксперт по управлению, маркетингу и праву Янис Торхов. — Новогодний сезон может стать катализатором для резкого роста цен, так как спрос на водку в этот период значительно увеличивается».

Аналитики подчеркивают, что водка будет дорожать не только в период высокого спроса, рост цен продолжится и в 2026 году.

«Цены на водку повышают постоянно, к тому же она прибавит в стоимости с 1 января, когда поднимут акцизы на крепкий алкоголь. Я думаю, это одна из мер борьбы с алкогольной зависимостью наряду с пополнением бюджета, — считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — У нас относительно других стран алкогольные напитки не сильно дорогие».

Например, в Германии литровую бутылку водки отечественного производства можно купить за 10,7 евро (960 рублей) — это цена со скидкой, а средняя цена за литр — 17 евро (1525 рублей). В Грузии минимум — 25 лари (715 рублей) за литр с учетом всех скидок, а в Турции водка и вовсе стоит космических денег — от 800 лир (1450 рублей) за пол-литровую бутылку.

Производители традиционно увеличивают выпуск водки именно в ноябре–декабре, чтобы запасов хватило во время новогоднего ажиотажа. Поэтому дефицита «беленькой» перед праздниками не будет.

«Именно под Новый год нехватки товара на полках обычно не происходит: сетям выгодно обеспечить широкий ассортимент на праздник. В связи с этим риска, что водка резко исчезнет или подорожает именно в декабре, нет, — считает финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Если люди хотят купить конкретную марку, то можно это сделать заранее для спокойствия, хотя объективной необходимости делать запасы нет».

