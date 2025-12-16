НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

3 м/c,

южн.

 753мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,45
EUR 93,23
Экопроекты российских компаний
Ярославцы против кладбища
«Умные решения»
Умер гендиректор «Атруса»
Купить жилье без обмана
Поменяют порядок выбора мэра
Как будут работать платные парковки
Построят мусороперерабатывающий завод
Когда достроят третий мост
Экономика Кризис-2025 Обзор «Дешевле, чем в других странах»: как менялась цена на водку в 2025 году

«Дешевле, чем в других странах»: как менялась цена на водку в 2025 году

Эксперты рассказали, сколько она будет стоить перед Новым годом

185
Кажется, дефицит водки нам точно не грозит | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUКажется, дефицит водки нам точно не грозит | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Кажется, дефицит водки нам точно не грозит

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Перед Новым годом в России начала дорожать водка: цены на некоторые популярные марки уже выросли на 20 процентов. На этом фоне многие задаются вопросом, не ждут ли нас пустые полки в магазинах в канун праздника. Часть покупателей уже начала скупать бутылки заранее, опасаясь как дальнейшего роста цен, так и возможного дефицита. Что будет с ценами и есть ли риск остаться без выпивки к 31 декабря, журналисты MSK1.RU выяснили у экспертов.

Как изменились цены на водку в 2025 году

В январе 2025 года, по данным Росстата, средняя цена за литр водки в стране была почти 794 рубля. В течение года стоимость «беленькой» повышалась практически без остановки: к февралю она перешагнула отметку в 810 рублей, а к июню преодолела и рубеж в 840 рублей за литр.

Наиболее заметно водка дорожала в первые месяцы 2025-го, затем рост цен несколько замедлился, но не остановился. К осени ее стоимость приблизилась к 860 рублям, зафиксировавшись на отметке 860 рублей 5 копеек к началу ноября.

Таким образом, за десять месяцев средняя цена за литр выросла более чем на 8,5%, или почти на 70 рублей.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

С ноября прошлого года цены на ключевые марки водки в российских магазинах уверенно растут. По данным сервиса «Ценозавр», абсолютным лидером по подорожанию стала «Талка: ее средняя цена за пол-литровую бутылку за год выросла более чем на 20%. Наиболее сдержанный, хотя и немаленький скачок цен отмечен у марки „Хаски“ — чуть более 10%.

Интересно, что процент не всегда коррелирует с самой высокой итоговой ценой. Например, «Талка», подорожавшая сильнее всех, в среднем стоит 485 рублей, тогда как «Белая береза» после поднятия на 12% имеет самую высокую розничную цену — около 625 рублей за пол-литра.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаИсточник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

«Спрос значительно увеличивается»

За последние несколько месяцев россияне увидели, как подорожали популярные марки водки эконом- и среднего сегмента. Рост цен составил от 10 до 20%, что значительно опережает общую инфляцию.

«С увеличением акцизов и налогов на алкогольные напитки, а также с учетом роста производственных затрат прогнозируется, что водка может подорожать на 8–12% к концу 2025 года, — рассказал MSK1.RU эксперт по управлению, маркетингу и праву Янис Торхов. — Новогодний сезон может стать катализатором для резкого роста цен, так как спрос на водку в этот период значительно увеличивается».

Водки в продаже много. Скидок тоже | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUВодки в продаже много. Скидок тоже | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Водки в продаже много. Скидок тоже

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Аналитики подчеркивают, что водка будет дорожать не только в период высокого спроса, рост цен продолжится и в 2026 году.

«Цены на водку повышают постоянно, к тому же она прибавит в стоимости с 1 января, когда поднимут акцизы на крепкий алкоголь. Я думаю, это одна из мер борьбы с алкогольной зависимостью наряду с пополнением бюджета, — считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова. — У нас относительно других стран алкогольные напитки не сильно дорогие».

Например, в Германии литровую бутылку водки отечественного производства можно купить за 10,7 евро (960 рублей) — это цена со скидкой, а средняя цена за литр — 17 евро (1525 рублей). В Грузии минимум — 25 лари (715 рублей) за литр с учетом всех скидок, а в Турции водка и вовсе стоит космических денег — от 800 лир (1450 рублей) за пол-литровую бутылку.

Производители традиционно увеличивают выпуск водки именно в ноябре–декабре, чтобы запасов хватило во время новогоднего ажиотажа. Поэтому дефицита «беленькой» перед праздниками не будет.

«Именно под Новый год нехватки товара на полках обычно не происходит: сетям выгодно обеспечить широкий ассортимент на праздник. В связи с этим риска, что водка резко исчезнет или подорожает именно в декабре, нет, — считает финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Если люди хотят купить конкретную марку, то можно это сделать заранее для спокойствия, хотя объективной необходимости делать запасы нет».

А вы замечаете, как меняются цены на водку?

Постоянно вижу, как растут
Не особо чувствую
Цены стабильны
Не покупаю и не слежу за ценой

Повышение цен коснется не только шампанского — узнали, насколько сильно подорожает алкоголь до Нового года. А с 1 января увеличатся акцизы, и вот как это ударит по кошелькам россиян.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Алкоголь Новый год Повышение цены Ликеро-водочный завод
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
54 минуты
"Эксперт" сообщил о цене водки в Германии.. А почему при этом для понимания "эксперт" не озвучил среднюю зарплату в Германии?
Гость
54 минуты
А как может быть наркотик дешевым?!Чем дороже,тем лучьше.Не все же наркоманы,есть и здоровые люди.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Рекомендуем