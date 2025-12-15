Из семейной ипотеки уберут одну категорию: их ставку хотят поменять — детали

Семьям с детьми-инвалидами предложили новую поддержку с особыми условиями по ипотеке. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает, что для приобретения жилья таким семьям нужна отдельная программа — со ставкой не выше 1%.
«Только так у семей появится шанс действительно улучшить жилищные условия. Сейчас у нас действует программа „Семейная ипотека“, которая помогает семьям с детьми приобретать жилье под 6%. Но даже льготная ипотека недоступна многим семьям, где воспитывается ребенок-инвалид, так как их расходы зачастую выше. Это траты на лекарства и средства ухода, лечение, реабилитацию и многое другое, в том числе — обеспечение особых жилищных условий, безбарьерной среды и доступности удобств», — заявил депутат.
При этом, в семьях, где воспитывают детей-инвалидов, один из родителей чаще всего не работает, так как занимается постоянным уходом за ребенком. А для такой ипотеки необходим первоначальный взнос, который составляет «номинально» от 20%, но по факту — до 60% от стоимости жилья, уточнил Аксененко.
«Для семей, а особенно для тех, где есть особенные дети, это непосильная ноша. И чем больше семьи на первоначалку „собирают“, тем дороже становятся квартиры», — заключил парламентарий в разговоре с «Газетой.Ru».
Так Аксененко поддержал предложение депутата Сергея Миронова, запустить ипотеку для таких семей со ставкой 1%. Авторы инициативы убеждены, что мера поможет снизить финансовую нагрузку на родителей, а потенциально поддержка может затронуть свыше 780 тысяч семей.
Программу семейной ипотеки ждет серьезное обновление. С 1 февраля 2026 года вступят в силу правила, которые изменят порядок ее оформления. В этом случае каждая семья сможет получить только один льготный ипотечный кредит, а оба супруга будут обязаны выступать совместными созаемщиками. Подробности читайте в отдельном материале.