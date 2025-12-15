Работникам станет доступен новый вид отпуска: кому он может понадобиться. Новости 15 декабря

Отпуск будет составлять два календарных дня Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 декабря.

Правительство утвердило бюджетный прогноз до 2042 года

Правительство РФ утвердило бюджетный прогноз на период до 2042 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период — до 2042 года, предусматривающее его продление на очередной шестилетний период», — говорится в сообщении.

Документ включает анализ и прогнозы бюджетных показателей, а также оценку их динамики до 2042 года. В частности, речь идет о финансировании нацпроектов и госпрограмм за пределами планового периода.

При подготовке прогноза учли задачи по достижению национальных целей развития и необходимость выполнения социальных обязательств. Документ основан на двух вариантах прогноза развития экономики от Минэкономразвития на длительный срок — базовом и консервативном. В базовом варианте говорится, что доходы федерального бюджета будут расти в среднем на 2,1% в год начиная со следующего года.

«Расходы федерального бюджета, как ожидается, к 2042 году в реальном выражении увеличатся более чем в два раза к уровню 2019 года», — заявили в кабмине.

Семьи будут получать до 100 тысяч рублей ежегодно

Новая налоговая выплата появится в России в 2026 году. По ней в среднем можно будет получить около 70-100 тысяч рублей, но сумма может быть и больше. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Размер такой выплаты, конечно, зависит от зарплаты, поскольку это будет возврат части уплаченных налогов. Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70-100 тысяч рублей. У кого-то даже и больше», — поделилась депутат.

Новая мера поддержки коснется семей с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания.

Ипотеку под 1% хотят ввести для семей с детьми-инвалидами

Семьям с детьми-инвалидами предложили новую ипотечную программу со ставкой не выше 1%. Зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что текущие условия льготной ипотеки под 6% недоступны для таких семей из-за повышенных расходов на лекарства, лечения, реабилитации и особых жилищных условий.

В таких семьях один из родителей часто не работает, что усложняет возможность внесения первоначального взноса, который составляет «номинально» от 20%, но по факту — до 60% от стоимости жилья, уточнил депутат.

Аксененко поддержал предложение о снижении ставки до 1%, чтобы сократить финансовую нагрузку на родителей. Потенциально программа может затронуть более 780 тысяч семей.

ПДД опять перепишут

Правительство поручило Минтрансу, Росавтодору и МВД внести изменения в ПДД. Планируется сделать электронные дорожные знаки полноценной частью правил, а также прописать минимальную дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах.

Сейчас электронные знаки и табло переменной информации (ТПИ) не имеют официального статуса, а водители часто их игнорируют. Камеры, которые фиксируют нарушения таких знаков, не могут выписывать штрафы автомобилистам.

Правительство считает, что это необходимо изменить и сделать цифровые указатели полноценной частью правил. Например, если на табло написано ограничение 60 км/ч, а на обычном знаке 90 км/ч, то водитель будет обязан ориентироваться на электронный знак, в противном случае игнорирование будет считаться нарушением, за которое последует штраф. Однако сейчас этого предписания в правилах нет.

В ПДД также хотят прописать и минимальную дистанцию между грузовиками на двухполосных дорогах, чтобы уменьшить риск опасных обгонов и в целом сделать дороги безопаснее.

Врач предупредила об опасностях гонконгского гриппа

В России активно распространяется новый вид гриппа — гонконгский. Особенно вирус опасен для детей до пяти лет, беременных женщин и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом предупредила вирусолог Светлана Протасова.

Гонконгский грипп A (H3N2) — острое вирусное заболевание, сопровождается сильным кашлем и болями в горле, насморком, высокой температурой 39-40 градусов, слабостью, головной и мышечной болью, расстройством пищеварения.

Врач пояснила, что новый вид гриппа вызывает тяжелые осложнения, такие как пневмония, миокардит или отит. В Дагестане от этого штамма уже умерли два человека. Они не были привиты от гриппа.

Глава Чечни Кадыров сделал неожиданное заявление о своей жизни и смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров неожиданно заявил, что у него нет желания дожить до старости. Политик хотел бы умереть в молодом возрасте. Об этом он сообщил во время общения с местными жителями на ежегодной прямой линии, трансляцию которой вел ЧГТРК «Грозный» и официальные страницы главы региона в социальных сетях.

«Вы знаете, судя по тем сплетням, что распускают, то я не должен дожить до старости, хотя у меня все в порядке и здоровье отменное. Недоброжелатели, конечно, не рады этому. А так, я бы сам не хотел дожить до старости», — заявил Кадыров.

Политик подчеркнул, что хотел бы покинуть этот мир, пока он всеми любим.

В Петербурге школьник напал с ножом на учительницу

В Санкт-Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу, когда пришел исправлять утром контрольную. Все случилось до начала уроков.

По предварительной информации, школьник пришел исправлять оценку за контрольную работу по договоренности с учителем. Когда преподавательница повернулась к подростку спиной, он ранил ее ножом.

Педагога госпитализировали с серьезными ранами. Сейчас она находится в реанимации, сообщают наши коллеги из «Фонтанки».

Кроме того, после инцидента школьника тоже госпитализировали из-за того, что после нападения он пытался причинить себе вред. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Учительницу и школьника увезли на скорой в больницу Источник: «Фонтанка.ру»

В Колумбии школьный автобус упал в двадцатиметровую пропасть

В Колумбии 16 человек погибли в результате аварии со школьным автобусом, еще около 20 пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Андрес Хулиан Рендон в соцсети X.

Источник: X

Всего в автобусе находилось 40 пассажиров — дети возвращались с экскурсии. В какой-то момент транспорт сорвался в двадцатиметровую пропасть, пишет издание El Tiempo.

Источник: X

Пострадавших оперативно доставили в ближайшие больницы, подчеркнул губернатор.

Пенсионерка из Нижнего Новгорода выиграла международную геймерскую премию

77-летняя стримерша Ольга Ивановна попала в международную номинацию NNYS «Лучший игровой момент». В игре Counter-Strike 2 за один раунд пенсионерка убила всю вражескую команду.

Видео с тем, как женщина расстреляла пятерых противников, выходящих ей навстречу, завирусилось в соцсетях. В итоге женщину заметили на уровне престижной мировой премии, сообщает NN.RU.

Момент, за который нижегородскую пенсионерку номинировали на премию Источник: i_olga / Twitch

Известно, что женщина стримит на Twitch с 2021 года. У нее больше 221 тысячи подписчиков. На стримах пенсионерка в том числе обсуждает игровые моменты, благодарит поклонников за подарки в CS-2 и рассказывает о своей жизни.

Новый вид отпуска хотят ввести в России

Россиянам решили предоставить возможность взять обязательный двухдневный отпуск без сохранения зарплаты для помощи близким родственникам. Законопроект об изменении Трудового кодекса в этой части сегодня внесла группа депутатов Госдумы на рассмотрение нижней палаты парламента.

Если законопроект утвердят, то работодателей обяжут по письменному заявлению работника предоставлять отпуск сроком до двух календарных дней, если он будет необходим в случае транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно.