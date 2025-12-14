НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -13

6 м/c,

с-з.

 750мм 73%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Фрукты для худеющих
«Умные решения»
Запрет на парковку
Продают гостиничный комплекс
Что подарить девушке на Новый год
Пожар в монастыре
Девушка погибла в ДТП
На чем зарабатывает ярославская блогер
Экономика Эксперт рассказал, как выгоднее всего закупиться к Новому году. Инструкция

Эксперт рассказал, как выгоднее всего закупиться к Новому году. Инструкция

Рассказываем, когда лучше идти в магазины

186
Новогоднее время&nbsp;— время суеты | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUНовогоднее время&nbsp;— время суеты | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Новогоднее время — время суеты

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Время перед Новым годом — время не только радости, но и забот, очередей и множества покупок. Как сделать их наиболее выгодными, «Газете.ру» рассказала Светлана Гиль, директор по качеству сети гипермаркетов «О'КЕЙ».

Ее первый совет — детально продумать праздничное меню. Как правило, на семью не нужно больше 5–6 блюд: одно горячее, два салата, два вида закусок и десерт.

«Общий объем необходимых продуктов рассчитайте на основе стандартных значений. Один взрослый человек в среднем съедает 250 граммов всех видов салатов, 150 граммов рыбы или мяса и 100 граммов гарнира. На различные закуски отведите еще 250–300 граммов, а на десерт и сладости — 100 граммов. Детям обычно достаточно 60–70% от взрослой порции», — дала совет Гиль.

Второй совет — отправиться за покупками в два этапа. В первой половине декабря стоит закупить консервы, напитки, заморозку, конфеты, майонез. Как правило, в это время в магазинах еще нет очередей. На последнюю неделю декабря отложите только скоропортящиеся продукты: фрукты, овощи, молочные изделия.

«Некоторые позиции, например алкоголь, могут быть приобретены дешевле в оптовом формате», — подчеркнула эксперт.

По ее данным, лучшее время для шопинга — с 10 до 13 часов во вторник и среду. В это время в магазин уже пришли новые поставки, и полки полны. Покупателей в залах при этом меньше, чем обычно. Другая хорошая альтернатива — утро субботы. В это время в магазинах тоже немного посетителей.

«Часть продуктов, которые не требуют тщательного подбора, закажите онлайн, оформив доставку домой. Так вы приложите меньше усилий для поиска товаров в магазине и избежите ношения тяжестей. А еще на покупки через интернет нередко распространяются уникальные акции», — напомнила Гиль.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Новый год Продукты Магазин Экономия Закупка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление