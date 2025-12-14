Эксперт рассказал, как выгоднее всего закупиться к Новому году. Инструкция

Новогоднее время — время суеты Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Время перед Новым годом — время не только радости, но и забот, очередей и множества покупок. Как сделать их наиболее выгодными, «Газете.ру» рассказала Светлана Гиль, директор по качеству сети гипермаркетов «О'КЕЙ».

Ее первый совет — детально продумать праздничное меню . Как правило, на семью не нужно больше 5–6 блюд: одно горячее, два салата, два вида закусок и десерт.

«Общий объем необходимых продуктов рассчитайте на основе стандартных значений. Один взрослый человек в среднем съедает 250 граммов всех видов салатов, 150 граммов рыбы или мяса и 100 граммов гарнира. На различные закуски отведите еще 250–300 граммов, а на десерт и сладости — 100 граммов. Детям обычно достаточно 60–70% от взрослой порции», — дала совет Гиль.

Второй совет — отправиться за покупками в два этапа . В первой половине декабря стоит закупить консервы, напитки, заморозку, конфеты, майонез. Как правило, в это время в магазинах еще нет очередей. На последнюю неделю декабря отложите только скоропортящиеся продукты: фрукты, овощи, молочные изделия.

«Некоторые позиции, например алкоголь, могут быть приобретены дешевле в оптовом формате», — подчеркнула эксперт.

По ее данным, лучшее время для шопинга — с 10 до 13 часов во вторник и среду . В это время в магазин уже пришли новые поставки, и полки полны. Покупателей в залах при этом меньше, чем обычно. Другая хорошая альтернатива — утро субботы. В это время в магазинах тоже немного посетителей.