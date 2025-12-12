Ждать ли подарка от Центробанка на Новый год? Прогнозы по ключевой ставке

Ставка будет снижаться постепенно Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Финансовые эксперты ожидают важного решения от Центробанка. Уже 19 декабря регулятор может снизить ключевую ставку на полпроцента — с 16,5 до 16%. Такой прогноз дают 16 из 17 аналитиков, опрошенных «Известиями». Разбираемся, каких изменений ждать в экономике.

Почему ставку могут снизить

Основная причина грядущего решения — постепенное замедление инфляции в стране. По словам экспертов, темпы роста цен в ноябре и начале декабря оказались ниже ожиданий Центробанка.

Сергей Заверский, начальник отдела аналитических исследований ИКСИ, отмечает, что инфляция к концу года может составить 6–7%. При этом дальнейшее повышение ставки уже не оказывает существенного влияния на ситуацию.

Крепкий рубль также играет свою роль. С последнего заседания Центробанка курс российской валюты укрепился на 4% и достиг отметки 77,8 за доллар. Это удешевляет импорт и способствует замедлению инфляции.

При этом Центробанк внимательно следит за рынком труда, который остается напряженным. Безработица держится на историческом минимуме — всего 2,2%. Это приводит к росту зарплат и повышению потребительской активности, которую регулятор пытается замедлить.

Виктор Григорьев, главный аналитик банка «Санкт-Петербург», считает, что более значительного снижения ставки пока не будет. Регулятор займет выжидательную позицию.

Прогноз на следующий год

Среднесрочный прогноз Центробанка предполагает, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит 13–15%. При этом инфляция может составить 4–5%.

Дмитрий Целищев, управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст», уверен: при отсутствии внешних шоков ставка будет постепенно снижаться к целевому диапазону 10–12%.

Более осторожный прогноз дают в Совкомбанке. Там ожидают снижения ставки до 15,5% к концу первого квартала 2026 года и до 14% к декабрю.

Важные последствия

Высокая ставка является важным фактором поддержки рубля. Ставки по вкладам остаются привлекательными — от 10 до 16% на сроки от 3 до 12 месяцев.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предупреждает: затяжная пауза в смягчении денежно-кредитной политики может привести к потерям бизнеса в размере 3,5–3,6 триллиона рублей.