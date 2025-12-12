НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ждать ли подарка от Центробанка на Новый год? Прогнозы по ключевой ставке

Ждать ли подарка от Центробанка на Новый год? Прогнозы по ключевой ставке

Рассказываем, что прогнозируют эксперты

Финансовые эксперты ожидают важного решения от Центробанка. Уже 19 декабря регулятор может снизить ключевую ставку на полпроцента — с 16,5 до 16%. Такой прогноз дают 16 из 17 аналитиков, опрошенных «Известиями». Разбираемся, каких изменений ждать в экономике.

Почему ставку могут снизить

Основная причина грядущего решения — постепенное замедление инфляции в стране. По словам экспертов, темпы роста цен в ноябре и начале декабря оказались ниже ожиданий Центробанка.

Сергей Заверский, начальник отдела аналитических исследований ИКСИ, отмечает, что инфляция к концу года может составить 6–7%. При этом дальнейшее повышение ставки уже не оказывает существенного влияния на ситуацию.

Крепкий рубль также играет свою роль. С последнего заседания Центробанка курс российской валюты укрепился на 4% и достиг отметки 77,8 за доллар. Это удешевляет импорт и способствует замедлению инфляции.

При этом Центробанк внимательно следит за рынком труда, который остается напряженным. Безработица держится на историческом минимуме — всего 2,2%. Это приводит к росту зарплат и повышению потребительской активности, которую регулятор пытается замедлить.

Виктор Григорьев, главный аналитик банка «Санкт-Петербург», считает, что более значительного снижения ставки пока не будет. Регулятор займет выжидательную позицию.

Прогноз на следующий год

Среднесрочный прогноз Центробанка предполагает, что средняя ключевая ставка в 2026 году составит 13–15%. При этом инфляция может составить 4–5%.

Дмитрий Целищев, управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст», уверен: при отсутствии внешних шоков ставка будет постепенно снижаться к целевому диапазону 10–12%.

Более осторожный прогноз дают в Совкомбанке. Там ожидают снижения ставки до 15,5% к концу первого квартала 2026 года и до 14% к декабрю.

Важные последствия

Высокая ставка является важным фактором поддержки рубля. Ставки по вкладам остаются привлекательными — от 10 до 16% на сроки от 3 до 12 месяцев.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предупреждает: затяжная пауза в смягчении денежно-кредитной политики может привести к потерям бизнеса в размере 3,5–3,6 триллиона рублей.

Важный сигнал для экономики — сам факт начала цикла снижения ключевой ставки. За год Центробанк перешел от политики ужесточения к смягчению, и ставка снизилась с 21% до текущих показателей. Хотя снижение ставки неизбежно, процесс будет постепенным и осторожным. Регулятор стремится найти баланс между поддержкой экономики и контролем над инфляцией.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
