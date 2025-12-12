«Преступники не будут распылять деньги по десяткам счетов». ЦБ привяжет банковские счета к ИНН и запустит «Антидроп»

В карте будут все данные клиента Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Банк России объявил о следующем серьезном шаге в борьбе с финансовым мошенничеством: все банковские счета физических лиц в России должны быть связаны с их ИНН. Это требование — фундамент для новой платформы «Антидроп», которую регулятор планирует запустить в 2027 году, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова.

По замыслу, «Антидроп» станет централизованной системой мониторинга и пометок подозрительных транзакций и «дроп-активности», а ИНН выступит уникальным идентификатором клиента внутри этой платформы.

Банки обязаны будут подключиться к платформе, но сохранят право самостоятельно принимать решения в отношении помеченных операций: доверять клиенту, ограничивать операции или повышать контроль.

Привязка ИНН делает возможным связать историю операций с конкретным налоговым идентификатором и выделять паттерны «транзитных» операций независимо от того, на чье имя открыта карта, если ИНН на счете указан корректно. Председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин объясняет MSK1.RU, что привязка ИНН должна обеспечить комфорт и спокойствие законопослушного клиента.

«Когда банк точно знает, кому принадлежит счет, ему проще отсеивать сомнительные операции и не отвлекать клиента лишними запросами. А человек в этот момент просто чувствует, что всё под контролем: отправил деньги — получил деньги, и система сама позаботилась о безопасности, без лишней суеты», — говорит Кузьмин.

Банкир рассказывает, что сами изменения окажутся почти незаметными в повседневной жизни.

«Клиенту не нужно будет разбираться в технических нюансах, зато внутри системы появляется пространство для ускорения операций, для более надежной защиты данных, для внедрения новых цифровых сервисов», — объясняет Кузьмин.

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев согласен, что для большинства россиян мало что изменится.

«У каждого гражданина России уже есть ИНН, и он уже многие годы используется для оптимизации взаимодействия множества юридических лиц с ФНС. Обязанность банков использовать ИНН „всегда и везде“ — это всего лишь ускорение технического взаимодействия, что важно, когда счет идет на секунды, и устранение рисков дублирования», — отметил Мехтиев.

Он подчеркнул, что банки уже давно умеют получать информацию об ИНН из ФНС, не беспокоя граждан, и обязаны сообщать налоговой службе обо всех открытых/закрытых счетах физических лиц, а также о начисленных процентах по вкладам.

«Все эти формы взаимодействия возможны только при наличии связки ИНН и паспортных данных клиента. Поэтому ничего нового в части контроля за операциями физического лица тут не появляется», — заключил эксперт.

«Эффект будет ощутимым: преступники больше не смогут распылять операции по десяткам счетов в разных банках, оставаясь незамеченными», — объясняет член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин.

Директор по правовым вопросам и комплаенсу сервиса «Сравни» Юлия Суворова обращает внимание еще на одно удобство нового инструмента: не только усилится защита жертв мошенничества, но и уменьшится вероятность неправильных списаний со счетов тезок.

«Да, бывают ошибочные списания в рамках исполнительного производства или удержания налогов. В итоге непричастный человек вынужден тратить время и нервы на восстановление справедливости», — говорит Суворова.

Правда, в отличие от Кузнецова Суворова считает, что не всё так радужно. Эксперт предупреждает, что в начале внедрения новой система возможные неудобства при ложных срабатываниях.

«Банки будут самостоятельно оценивать уровень риска клиентов, попавших в базу „Антидроп“: это не автоматическая блокировка, а сигнал для проверки. Если человек случайно попал под подозрение, он сможет обратиться в банк за разъяснениями, а при необходимости — в Центробанк или в суд», — предполагает Тумин.

При открытии новых счетов ИНН станет стандартным реквизитом, наряду с номером паспорта или СНИЛС, прогнозирует Тумин. А вот Мехтиев считает, что следом за ИНН в России может появиться еще более унифицированный идентификатор физлица, основанный на данных ЗАГС или других органов учета граждан. И он может даже заменить ИНН.