«Мои соболезнования». Экономист Наталья Зубаревич — о том, куда идут деньги в России

Наталья Зубаревич исследует экономику регионов России, опираясь на статистику и научный подход. И прямо говорит о проблемах Источник: Наталья Лапцевич

Россия стремительно двигается к следующему кризису. Об этом известный экономист Наталья Зубаревич заявила на международной конференции «Литейный консилиум». Успокоила, что кризис этот далеко не первый, и предложила всем задуматься, что делать в складывающейся ситуации. 74.RU собрал самые яркие тезисы из выступления профессора МГУ.

Про темпы роста

— Все индикаторы показывают замедление темпов роста [в процентах]. Добыча стоит в минусах уже два с лишним года. Обработка упала, в четвертом квартале будет, видимо, около нуля. Жилищное строительство — совсем беда. Грузооборот транспорта тоже показывает минусы. Розница замедлилась и стоит на одном уровне, — Наталья Зубаревич продемонстрировала графики, основанные на данных Росстата. — Пока в хороших плюсах держатся только общепит, зарплата и реальные доходы населения.

Если в оборонку подольют еще денег, может, четвертый квартал чуток получше будет. Но в целом тренд более чем понятен. Наталья Зубаревич экономист, эксперт в области развития регионов, профессор МГУ

Про промышленность

— Смотрим на физические объемы произведенной продукции — последние данные за январь — октябрь только что Росстат вывесил. Что там? Вся добыча, кроме золота, в минусах. Вся металлургия — около нуля. [И то благодаря тому, что] довольно большие объемы алюминия пока удается поставлять в Китай. Черная металлургия — минус, цветная металлургия — минус, медь сейчас не публикует данные.

Наталья Зубаревич на цифрах и графиках анализировала состояние российской экономики Источник: Наталья Лапцевич

Лесопереработка «лежит» с осени 2022 года, когда санкции закрыли продажу в Европу. Так около нуля или в легком минусе и болтается. Химия вся пошла вниз, кроме удобрений. Стройка и стройматериалы — бетон, цемент, кирпичи, плитка — вся ушла в минус, потому что спрос в жилищном строительстве сильно снизился. Всё гражданское машиностроение тоже в четком минусе. По некоторым видам продукции минуса могучие, если мерить в штуках, тоннах, кубометрах.

Ой, я кого-то испугала своей статистикой? Не нервничайте, еще не вечер. Наталья Зубаревич экономист, эксперт в области развития регионов, профессор МГУ

— Единственные ростки — всё, что связано с ОПК (оборонно-промышленный комплекс. — Прим. ред.). Лидерские позиции занимают регионы Приволжского и Центрального федеральных округов, где в больших объемах представлена оборонка. Она и тащила промышленность вверх. Где этой оборонки немного, ситуация другая. На Урале феерический этап роста промышленного производства у Кургана, и темпы пока сохраняются.

Наталья Зубаревич — ученый-исследователь, специалист в области социально-экономического развития регионов, доктор географических наук, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Автор «теории четырех Россий». Популярный спикер по вопросам экономического развития России через призму региональных процессов. После начала СВО регулярно комментирует текущее состояние экономики страны.

В 2025 году уже больше половины регионов смотрят вниз. Челябинцам — мои соболезнования. [Здесь] самый большой спад в Уральском федеральном округе, потому что очень много черной металлургии. В 2024 году челябинцы уже шли вниз по динамике. Причина понятна: черная металлургия чувствует себя нездорово и в 2024, и в 2025 году. Но и в центре больше половины регионов в минусах, хотя оборонки там довольно много. Может, октябрьские данные чуть-чуть скрасят картину, но не существенно.

Про две стороны одной медали

— В обрабатывающей промышленности вся статистика кривая, и доказательством является простейшая вещь. Например, вы поверите, что на столицу нашей Родины — Москву — приходится 14 с лишним процентов всей обрабатывающей промышленности России? Где там металлургические заводы, где дюжина НПЗ? Конечно, [главная причина того] — прописка, юридический адрес.

Представители промышленных предприятий из 70 городов страны собрались на отраслевую конференцию Источник: Наталья Лапцевич

Челябинская область свои три с лишним процента в объеме производства в обработке выдает, свердловчане — побольше. Это всё понятно, вы индустриальные регионы. 2023 год был праздником для промышленников. Перелом, о котором я говорю, оформился во второй половине 2024 года.

Сектор ВПК — вне конкуренции Источник: Наталья Зубаревич

В итоге обрабатывающая промышленность России развалилась на две части — гражданскую и оборонную. У той, что из бюджета питается, всё хорошо. А та, которая сама [зарабатывает] на рынке, начала испытывать проблемы.

Мы видим бешеный рост регионов центра, Волги, ну и чемпиона всех времен и народов — Курганской области. Если брать трехлетний период роста, то она выдала 78%, а Удмуртия — 75%. Завидуйте, челябинские!

И чтобы вам стало совсем весело, добавлю Москву — 68% роста. [Получается], в последние годы промышленность Москвы выросла более чем на две трети.

Про деньги

— Куда в России вкладывают деньги? В середине десятых годов Москва ускорилась с 15 до 20% всех инвестиций в стране и остается на этой позиции последние четыре-пять лет. На втором месте — Тюменская область с ее нефтегазом.

Челябинская область осталась в графе «Остальные регионы» Источник: Наталья Зубаревич

Совершенно четко видно доминирование в динамике регионов с большими индустриальными проектами. Но их немного. А в большинстве регионов нет никакого большого драйвового роста инвестиционной активности.

В 2024 году 62% всех инвестиций в стране шло из собственных средств предприятий и организаций. Теперь этих средств явно будет меньше.

Про общепит

— Потребительская активность в целом вызывает большие вопросы. Но [есть] и благополучная отрасль — порадуйтесь за общепит. Везде уже откат, а у них 8,4% роста в этом году. В Москве рост на 22%! О, гуляет город, да? [Можно] верить в эту цифру или понимать, что налоговая сделала еще один марш-бросок и вывела поток кеша в кассовое обслуживание.

Профессор МГУ рассказала, в каких регионах больше всего денег и посетителей ресторанов Источник: Наталья Лапцевич

Но жители Урала точно едят хорошо — шикарная динамика в 2025-ом. За январь — сентябрь в Свердловской области рост на 16%, в Тюменской — плюс 12%, в Челябинской и Курганской — по 4%. Действительно, в Екатеринбурге будним вечером забито всё абсолютно.