Новая пенсионная реформа в России неизбежна? Спросили у депутатов Госдумы, готовятся ли новые законы

Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В России активно муссируются разговоры о повышении пенсионного возраста. Ждать ли чего-то такого? Сразу двое депутатов Госдумы в беседе с MSK1.RU опровергли слухи о подготовке к новой пенсионной реформе.

«Мы ничего не разрабатываем. У нас сегодня установлены нормы законодательства по пенсионному обеспечению. И никаких изменений в пенсионной системе, особенно никаких изменений в возрасте выхода на пенсию, не планируется в ближайшее время. Это как минимум десятилетие. Это такие же фейки, которые бродили в сетях, что вот у нас Соцфонд плохо наполнен по отношению к пенсионному обеспечению», — говорит депутат Госдумы Светлана Бессараб, член комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Вообще, такие разговоры о пенсионной реформе даже не ведутся. В Государственной думе проектов законов на тему повышения пенсионного возраста нет. Уверен, что этого и на других площадках нет. Мы ориентируемся на официальные принятые решения. Это, прежде всего, бюджет трехлетки. У нас все средства предусмотрены на обеспечение пенсионное, на индексации и доплаты к пенсиям. А вот законопроекты о снижении пенсионного возраста — да, такого характера предложения есть на рассмотрение в нашем комитете, — говорит председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При этом прогнозы аналитиков Института экономики РАН неутешительные: академики считают, что реформа рано или поздно (скорее рано) потребуется из-за демографического дисбаланса.

Ученые бьют тревогу по поводу сокращения числа работающих граждан и роста пенсионеров. Вот лишь некоторые выводы из публикации «Старение населения и демографическая нагрузка на российскую пенсионную систему», наделавшей столько шума.

К 2045 году доля мужчин и женщин в возрасте, соответственно, 60/55 лет и старше увеличится на 6,8 процентного пункта, достигнув внушительных 34,4% от всего населения. Это означает, что почти каждый третий россиянин будет старше прежнего пенсионного порога. Даже при новых границах возраста, установленных после пенсионной реформы 2018 года (выход на пенсию в 65/60 лет), к 2045 году эта группа составит 26,5% населения, увеличившись на 5 процентных пунктов за предстоящие 20 лет. Исторически и до сих пор основную часть незанятого населения, требующего поддержки, составляли дети и молодежь до 20 лет. Однако уже через несколько лет эффективный коэффициент демографической нагрузки пожилыми (65/60 лет и старше) превзойдет аналогичный показатель для детей и молодежи. К 2045 году демографическая нагрузка (этот показатель отражает, сколько неработающих граждан приходится на каждых 100 работающих) со стороны пожилых людей увеличится до 48,5–51,2%. В то же время нагрузка со стороны детей и молодежи снизится до 37,8–39,4%.

Это означает, что основной тяжестью для работающего населения станут именно пенсионеры, а не юное поколение, как было прежде. К 2045 году нагрузка на занятых со стороны пожилых возрастет по сравнению с текущим уровнем на 31–38%.

Интересно, что совокупный эффективный коэффициент демографической нагрузки, который учитывает всё неработающее население (детей, молодежь, пенсионеров) по отношению ко всем занятым, в 2024 году уже достиг рекордно низкого уровня в 97%. Проще говоря: на 100 работающих приходится 97 неработающих). К 2045 году этот показатель вырастет до 101–110%, то есть неработающих будет больше, чем работающих.

Это, на первый взгляд, может показаться не столь критичным. Однако здесь кроется важный нюанс: даже если общая нагрузка не достигнет пиковых значений 25-летней давности до самого конца прогнозного периода, ее структура изменится кардинально.

Кроме того, исследователи РАН цитируют данные Росстата. Если бы уровни участия в рабочей силе пожилых людей в течение всего периода 2025–2045 годов оставались такими же, как в 2018 году (до повышения пенсионного возраста), совокупный эффективный коэффициент демографической нагрузки дополнительно возрос бы на 6 процентных пунктов в 2025 году и на 12 процентных пунктов в 2045 году. Это означает возврат к уровню нагрузки 25-летней давности, но уже в самом ближайшем будущем. То есть пенсионная реформа хоть и смягчила негативный эффект, но временно, судя по выводам Института экономики РАН.

«Формула по наполнению Пенсионного фонда зависит не только от соотношения количества работающих к количеству пенсионеров. Есть и второй показатель, а именно то, как собираются страховые взносы», — объясняет Бессараб.

«Если количество будущих пенсионеров уменьшается, то легко поправить сумму взносов. Имеется в виду не увеличение в процентном соотношении, а увеличение именно фонда заработной платы. Наш президент говорит, что мы вступили в эру как раз высоких заработных плат. Как показывает практика, зарплаты у нас растут больше, чем уровень инфляции, и это позволит снивелировать все эти угрозы для пенсионной системы», — говорит депутат.