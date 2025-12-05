НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
50 тысяч рублей — это минимум. В Госдуме предложили поднять пенсии

50 тысяч рублей — это минимум. В Госдуме предложили поднять пенсии

Инициативу направили в Социальный фонд

366
Согласно предложению выплаты вырастут в несколько раз

Согласно предложению выплаты вырастут в несколько раз

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Минимальный размер страховой пенсии по старости предложили поднять до 50 тысяч рублей. Депутаты Госдумы отправили соответствующее обращение председателю Социального фонда России Сергею Чиркову.

Страховая пенсия по старости в России — это ежемесячная денежная выплата, которую назначают гражданам, достигшим установленного законом пенсионного возраста и имеющим необходимый страховой стаж.

Она складывается из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), умноженных на стоимость одного балла в год выхода на пенсию, плюс фиксированной выплаты.

«Повышение минимальной пенсии до 50 тысяч рублей позволит обеспечить достойный уровень жизни, поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения», — заявил один из авторов инициативы депутат Госдумы Сергей Миронов. 

Сейчас минимальный размер страховой пенсии по старости составляет порядка 13,3 тысячи рублей. При этом федеральный прожиточный минимум для пенсионеров равен 15 250 рублей. Средний размер пенсии по старости в РФ на 1 октября 2025 года достиг 25 198,92 рубля в месяц. В январе этого года он составлял 24 979,27 рубля.

Сейчас для пенсии в 50 тысяч рублей надо работать как минимум 29 лет. При этом нужно зарабатывать по 10 баллов ежегодно. Это максимально возможное количество. В 2025 году для 10 пенсионных баллов надо получать в среднем 230 000 в месяц. Если к моменту выхода на заслуженный отдых вы накопили 290 баллов, то можно смело рассчитывать на эту сумму.

Другой автор предложения депутат Госдумы Яна Лантратова в разговоре с РИА Новости отметила, что повышение пенсии поможет не только обеспечить пожилым гражданам минимальный комфорт, но и вернет старшему поколению активную роль в социально-экономической жизни страны.

«Задача по повышению продолжительности качественной жизни входит в национальный проект „Демография“. Мы считаем, что достойная пенсия — это мерило зрелости государства», — подчеркнула она.

В декабре многие пенсионеры получат сразу две пенсии — выплаты за декабрь и январь. При этом вторая уже будет проиндексирована на 7,6%. Это происходит из-за длинных новогодних праздников. Чтобы деньги не приходили с задержкой, их выплачивают заранее. В Госдуме предложили не останавливаться на этом и выделить дополнительные 5000 рублей каждому пенсионеру в честь Нового года. 

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплаты и пособия Прожиточный минимум
Гость
51 минута
А почему только до 50 000 р. Предлагаю до 500 000 р.
Гость
49 минут
Очередной пустой трёп.
