НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 760мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Погиб 24-летний парень
«Умные решения»
Нашли опасную рыбу в Ярославской области
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Афиша концертов на декабрь
Сибирячка сбежала из Ярославля. Причина
Пушистые работники пожарных частей
Обзор сладких подарков на Новый год
Экономика Кризис-2025 Обзор Тарифы за коммуналку дважды повысят в 2026 году — как сильно придется раскошелиться

Тарифы за коммуналку дважды повысят в 2026 году — как сильно придется раскошелиться

Уже в январе следующего года ЖКУ нам будут обходиться дороже, чем сегодня

40
Готовьтесь к изменению платежей за коммунальные услуги | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUГотовьтесь к изменению платежей за коммунальные услуги | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Готовьтесь к изменению платежей за коммунальные услуги

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Совсем скоро во всех квартирах России — платежки с повышенной стоимостью жилищно-коммунальных услуг. Правительство утвердило новые тарифы, которые изменятся в большую сторону уже с 1 января. К тому же индексация в 2026-м будет дважды — не только в январе, но и в октябре. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, в каких регионах и на сколько повысят.

Первая ступень индексации

В отличие от прошлых индексаций, в следующем году цены на коммунальные услуги вырастут два раза.

«Такой подход объясняется объективными различиями между субъектами РФ. В каждом регионе — свои условия предоставления жилищно-коммунальных услуг, местные нормативные акты и ставки. Цель правительства — привести тарифы в каждом регионе к необходимому уровню. Где-то ставки давно не индексировались, а где-то, напротив, недавно повышались — везде будет учитываться местная специфика», — объяснила MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова.

В январе рост фиксированный во всех регионах страны и не особо значительный — на 1,7%.

Так, в Москве для жителя однокомнатной квартиры, который сейчас платит за коммуналку от 6500 до 7000 рублей в месяц, рост тарифов в 2026 году будет сначала не особо ощутимым. После январской индексации на 1,7% ежемесячный платеж увеличится на 110–120 рублей и составит 6610–7119 рублей.

Для собственников двухкомнатных квартир с текущим платежом 9000–10 000 рублей в месяц изменения будут чуть заметнее. После январской индексации их расходы на коммуналку составят 9153–10 170 рублей — прибавка будет 150–170 рублей в месяц.

Вторая ступень индексации

А вот в октябре россиян ждут существенные повышения стоимости газа, воды, вывоза мусора и других коммунальных благ — вопреки прогнозам. Их размер зависит от региона.

Больше всего индексация затронет Ставропольский край — тарифы на ЖКУ в октябре 2026-го здесь поднимутся на 22%. Также в «красной» зоне — жители Дагестана, здесь повышение будет существенным, но меньше 20%. Нелегко придется и тем, кто платит за коммуналку в Тамбовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

Меньше всего октябрьское повышение коснется жителей Кировской области, Хакасии и Чукотского автономного округа — порядка 8%. Большинство российских регионов окажутся в зоне умеренного роста тарифов — 9–12%.

Цифры в платежках вырастут уже скоро по всей России | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЦифры в платежках вырастут уже скоро по всей России | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Цифры в платежках вырастут уже скоро по всей России

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В Москве октябрьская прибавка — 15%, и после этого платеж за однушку с 6500–7000 вырастет примерно на 1000–1070 рублей в месяц. В результате к концу 2026 года ежемесячная сумма за коммунальные услуги для такой квартиры достигнет 7600–8187 рублей. В год общая прибавка к расходам на ЖКУ составит от 4400 до 5100 рублей.

Тех же, кто платит за коммуналку порядка 9000–10 000 рублей, с октября ожидает прибавка на 1370–1530 рублей ежемесячно. Годовой рост расходов на ЖКХ составит 6100–6800 рублей.

Центральный федеральный округ

С 1 октября 2026 года рост платы за коммунальные услуги в регионах Центральной России будет неравномерным. Самый значительный подъем тарифов ожидается в Тамбовской области — 17,5%. А в Воронежской, Ивановской, Тульской, Калужской и Костромской областях коммунальные услуги подорожают менее чем на 10%.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Северо-Западный федеральный округ

Наибольшее подорожание, порядка 15%, ждет Коми и Мурманскую область. При этом в половине регионов СЗФО, включая Карелию, Калининградскую и Вологодскую области, рост не превысит 10%.

Разрыв между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью составит более 5%. Если петербуржцам предстоит платить на 14,6% больше, то их соседи в области столкнутся с одним из самых низких показателей в округе.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Южный федеральный округ

В регионах ЮФО зафиксирован значительный разброс в индексации тарифов на коммунальные услуги. Наибольший рост покажет Севастополь, где платежи вырастут на 13,8%, за ним следует Республика Крым. В остальных регионах повышение будет скромнее, а минимальная индексация в октябре 2026-го — в Волгоградской области, на 9,4%.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Северо-Кавказский федеральный округ

В этом регионе самый значительный разброс в индексации коммунальных тарифов с 1 октября 2026 года. Лидером станет Ставропольский край, где платежи вырастут на рекордные 22%. При этом в Чеченской Республике и Кабардино-Балкарии повышение окажется почти в 2,5 раза меньше. Разрыв между максимальным и минимальным значением в округе достигнет 12,8%, что является наибольшим показателем среди всех федеральных округов России.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Приволжский федеральный округ

В ПФО наибольший рост ожидается в Удмуртии и Пермском крае, где платежи вырастут на 15%. В Кировской области зафиксирован самый низкий показатель по округу. В большинстве регионов Поволжья, включая Нижегородскую, Самарскую области и Марий Эл, рост тарифов на коммуналку не превысит 10%.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Уральский федеральный округ

Самый значительный рост платы за коммуналку ожидается в Тюменской области — 17,2%. Зато в самом густонаселенном регионе УрФО — Свердловской области — тарифы вырастут лишь на 9,6%.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Сибирский федеральный округ

В регионах Сибирского федерального округа наибольший рост покажет Красноярский край — 15%. При этом в Республике Хакасии зафиксирован не только самый низкий показатель индексации в СФО, но и один из минимальных по России — 8,0%. В наиболее населенных регионах Сибири — Новосибирской области и Алтайском крае — повышение составит порядка 10,0%.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Дальневосточный федеральный округ

Рекордное для округа повышение на 15% ждет жителей Якутии, тогда как на Чукотке тарифы вырастут минимально по РФ — всего на 8%. При этом в большинстве дальневосточных субъектов, включая Хабаровский край, Камчатку и Амурскую область, рост не превысит 10%. Особого внимания заслуживает ситуация в Приморском крае: несмотря на статус крупнейшего экономического центра ДФО, индексация тарифов ЖКХ в октябре здесь будет ниже среднего — 9,2%.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

А вы сколько платите за ЖКУ в месяц?

Менее 5000 рублей
От 5000 до 10 000 рублей
От 10 000 до 20 000 рублей
Больше 20 000 рублей

Жизненно необходимые услуги обходятся нам всё дороже, а гиперхолодная зима 2026-го и вовсе может привести к коммунальной катастрофе при постоянном росте тарифов. Экономисты при этом заявляют, что россияне недоплачивают за коммуналку и цифры в платежках должны быть выше. Почитайте, за что можно сделать перерасчет по ЖКУ и как на этом сэкономить.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Тарифы ЖКУ Повышение Электричество Вода Газ в квартире
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление