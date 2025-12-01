Тарифы за коммуналку дважды повысят в 2026 году — как сильно придется раскошелиться

Совсем скоро во всех квартирах России — платежки с повышенной стоимостью жилищно-коммунальных услуг. Правительство утвердило новые тарифы, которые изменятся в большую сторону уже с 1 января. К тому же индексация в 2026-м будет дважды — не только в январе, но и в октябре. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, в каких регионах и на сколько повысят.

Первая ступень индексации

В отличие от прошлых индексаций, в следующем году цены на коммунальные услуги вырастут два раза.

«Такой подход объясняется объективными различиями между субъектами РФ. В каждом регионе — свои условия предоставления жилищно-коммунальных услуг, местные нормативные акты и ставки. Цель правительства — привести тарифы в каждом регионе к необходимому уровню. Где-то ставки давно не индексировались, а где-то, напротив, недавно повышались — везде будет учитываться местная специфика», — объяснила MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова.

В январе рост фиксированный во всех регионах страны и не особо значительный — на 1,7%.

Так, в Москве для жителя однокомнатной квартиры, который сейчас платит за коммуналку от 6500 до 7000 рублей в месяц, рост тарифов в 2026 году будет сначала не особо ощутимым. После январской индексации на 1,7% ежемесячный платеж увеличится на 110–120 рублей и составит 6610–7119 рублей.

Для собственников двухкомнатных квартир с текущим платежом 9000–10 000 рублей в месяц изменения будут чуть заметнее. После январской индексации их расходы на коммуналку составят 9153–10 170 рублей — прибавка будет 150–170 рублей в месяц.

Вторая ступень индексации

А вот в октябре россиян ждут существенные повышения стоимости газа, воды, вывоза мусора и других коммунальных благ — вопреки прогнозам. Их размер зависит от региона.

Больше всего индексация затронет Ставропольский край — тарифы на ЖКУ в октябре 2026-го здесь поднимутся на 22%. Также в «красной» зоне — жители Дагестана, здесь повышение будет существенным, но меньше 20%. Нелегко придется и тем, кто платит за коммуналку в Тамбовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

Меньше всего октябрьское повышение коснется жителей Кировской области, Хакасии и Чукотского автономного округа — порядка 8%. Большинство российских регионов окажутся в зоне умеренного роста тарифов — 9–12%.