Тарифы за коммуналку дважды повысят в 2026 году — как сильно придется раскошелиться

Совсем скоро во всех квартирах России — платежки с повышенной стоимостью жилищно-коммунальных услуг. Правительство утвердило новые тарифы, которые изменятся в большую сторону уже с 1 января. К тому же индексация в 2026-м будет дважды — не только в январе, но и в октябре. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, в каких регионах и на сколько повысят.
Первая ступень индексации
В отличие от прошлых индексаций, в следующем году цены на коммунальные услуги вырастут два раза.
«Такой подход объясняется объективными различиями между субъектами РФ. В каждом регионе — свои условия предоставления жилищно-коммунальных услуг, местные нормативные акты и ставки. Цель правительства — привести тарифы в каждом регионе к необходимому уровню. Где-то ставки давно не индексировались, а где-то, напротив, недавно повышались — везде будет учитываться местная специфика», — объяснила MSK1.RU кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве России Рута Абрамова.
В январе рост фиксированный во всех регионах страны и не особо значительный — на 1,7%.
Так, в Москве для жителя однокомнатной квартиры, который сейчас платит за коммуналку от 6500 до 7000 рублей в месяц, рост тарифов в 2026 году будет сначала не особо ощутимым. После январской индексации на 1,7% ежемесячный платеж увеличится на 110–120 рублей и составит 6610–7119 рублей.
Для собственников двухкомнатных квартир с текущим платежом 9000–10 000 рублей в месяц изменения будут чуть заметнее. После январской индексации их расходы на коммуналку составят 9153–10 170 рублей — прибавка будет 150–170 рублей в месяц.
Вторая ступень индексации
А вот в октябре россиян ждут существенные повышения стоимости газа, воды, вывоза мусора и других коммунальных благ — вопреки прогнозам. Их размер зависит от региона.
Больше всего индексация затронет Ставропольский край — тарифы на ЖКУ в октябре 2026-го здесь поднимутся на 22%. Также в «красной» зоне — жители Дагестана, здесь повышение будет существенным, но меньше 20%. Нелегко придется и тем, кто платит за коммуналку в Тамбовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.
Меньше всего октябрьское повышение коснется жителей Кировской области, Хакасии и Чукотского автономного округа — порядка 8%. Большинство российских регионов окажутся в зоне умеренного роста тарифов — 9–12%.
В Москве октябрьская прибавка — 15%, и после этого платеж за однушку с 6500–7000 вырастет примерно на 1000–1070 рублей в месяц. В результате к концу 2026 года ежемесячная сумма за коммунальные услуги для такой квартиры достигнет 7600–8187 рублей. В год общая прибавка к расходам на ЖКУ составит от 4400 до 5100 рублей.
Тех же, кто платит за коммуналку порядка 9000–10 000 рублей, с октября ожидает прибавка на 1370–1530 рублей ежемесячно. Годовой рост расходов на ЖКХ составит 6100–6800 рублей.
Центральный федеральный округ
С 1 октября 2026 года рост платы за коммунальные услуги в регионах Центральной России будет неравномерным. Самый значительный подъем тарифов ожидается в Тамбовской области — 17,5%. А в Воронежской, Ивановской, Тульской, Калужской и Костромской областях коммунальные услуги подорожают менее чем на 10%.
Северо-Западный федеральный округ
Наибольшее подорожание, порядка 15%, ждет Коми и Мурманскую область. При этом в половине регионов СЗФО, включая Карелию, Калининградскую и Вологодскую области, рост не превысит 10%.
Разрыв между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью составит более 5%. Если петербуржцам предстоит платить на 14,6% больше, то их соседи в области столкнутся с одним из самых низких показателей в округе.
Южный федеральный округ
В регионах ЮФО зафиксирован значительный разброс в индексации тарифов на коммунальные услуги. Наибольший рост покажет Севастополь, где платежи вырастут на 13,8%, за ним следует Республика Крым. В остальных регионах повышение будет скромнее, а минимальная индексация в октябре 2026-го — в Волгоградской области, на 9,4%.
Северо-Кавказский федеральный округ
В этом регионе самый значительный разброс в индексации коммунальных тарифов с 1 октября 2026 года. Лидером станет Ставропольский край, где платежи вырастут на рекордные 22%. При этом в Чеченской Республике и Кабардино-Балкарии повышение окажется почти в 2,5 раза меньше. Разрыв между максимальным и минимальным значением в округе достигнет 12,8%, что является наибольшим показателем среди всех федеральных округов России.
Приволжский федеральный округ
В ПФО наибольший рост ожидается в Удмуртии и Пермском крае, где платежи вырастут на 15%. В Кировской области зафиксирован самый низкий показатель по округу. В большинстве регионов Поволжья, включая Нижегородскую, Самарскую области и Марий Эл, рост тарифов на коммуналку не превысит 10%.
Уральский федеральный округ
Самый значительный рост платы за коммуналку ожидается в Тюменской области — 17,2%. Зато в самом густонаселенном регионе УрФО — Свердловской области — тарифы вырастут лишь на 9,6%.
Сибирский федеральный округ
В регионах Сибирского федерального округа наибольший рост покажет Красноярский край — 15%. При этом в Республике Хакасии зафиксирован не только самый низкий показатель индексации в СФО, но и один из минимальных по России — 8,0%. В наиболее населенных регионах Сибири — Новосибирской области и Алтайском крае — повышение составит порядка 10,0%.
Дальневосточный федеральный округ
Рекордное для округа повышение на 15% ждет жителей Якутии, тогда как на Чукотке тарифы вырастут минимально по РФ — всего на 8%. При этом в большинстве дальневосточных субъектов, включая Хабаровский край, Камчатку и Амурскую область, рост не превысит 10%. Особого внимания заслуживает ситуация в Приморском крае: несмотря на статус крупнейшего экономического центра ДФО, индексация тарифов ЖКХ в октябре здесь будет ниже среднего — 9,2%.
Жизненно необходимые услуги обходятся нам всё дороже, а гиперхолодная зима 2026-го и вовсе может привести к коммунальной катастрофе при постоянном росте тарифов. Экономисты при этом заявляют, что россияне недоплачивают за коммуналку и цифры в платежках должны быть выше.