Новые выплаты, ранний декрет и не только: что пообещали матерям в их праздник

Авторы предложений считают, что мамы не должны выбирать между семьей и карьерой

В России должны появиться увеличенные пособия для беременных, возможность раннего выхода в декретный отпуск и перехода на дистанционную работу, а также «родительская зарплата». С такими инициативами по случаю Дня матери выступили в Госдуме и РПЦ. Расскажем подробнее о предложениях.

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2025 году он выпадает на 30 ноября. Подробнее об истории праздника рассказали в отдельном материале .

Инициативы РПЦ

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов уверен, что государству необходимо оказывать такую поддержку, чтобы женщине не приходилось выбирать между карьерой и семьей. Он рассказал о мерах, которые предлагает ввести Русская православная церковь для поддержки материнства. Среди них:

увеличение размера ежемесячных пособий беременным женщинам до уровня не менее 1,5 прожиточного минимума;

отмена критерия нуждаемости и включение периода ухода за ребенком в страховой стаж матери независимо от наличия предыдущего опыта работы;

предоставление денежного сертификата на няню или ясли при невозможности устроить ребенка в детский сад;

ввод декретного отпуска для беременных женщин с первого триместра;

право на социальное обслуживание со второго триместра;

введение прогрессивного принципа поддержки с рождением каждого последующего ребенка;

установление материнского регионального капитала не только на третьего, но и на каждого следующего ребенка.

Зарплата для мам

Неработающие мамы, занимающиеся воспитанием детей, должны иметь право на «родительскую зарплату» в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Наше предложение о „родительской зарплате“: если кто-то из родителей — как правило, это мама — находится с ребенком, то пускай она получает зарплату в размере хотя бы прожиточного минимума. Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать», — сказал депутат.

По его словам, речь идет о ежемесячных выплатах для одного из родителей, который не работает, а занимается воспитанием детей. Средства предлагается выплачивать на каждого ребенка до его совершеннолетия, пишет ТАСС.

Миронов отметил, что многие регионы вводят свои разовые выплаты ко Дню матери, чаще всего они назначаются женщинам, у которых пятеро и более детей. Он считает, что такую практику нужно распространить по всей стране.

С похожей инициативой выступил сенатор Айрат Гибатдинов. Он предложил выплачивать «материнскую заработную плату» женщинам с пятью и более детьми в размере не менее МРОТ. Законопроект направили на получение заключения в правительство РФ.

Согласно проекту, для получения такой «зарплаты» нужно соответствовать ряду критериев:

не работать;

воспитывать пять и более детей;

не быть лишенной родительских прав;

быть гражданкой РФ.

Выплаты предлагается продолжать до достижения старшим из трех последних детей возраста 18 лет, сообщает РИА Новости.

Удаленная работа

Родители, включая тех, кто только ждет ребенка, должны иметь возможность перехода на дистанционную работу. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Согласно инициативе, на удаленку смогли бы перейти:

беременные;

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

одинокие родители, воспитывающие детей до 14 лет;

родители детей-инвалидов.

Если законопроект примут, работодатель будет обязан рассмотреть заявление о переводе на дистанционную работу в течение трех рабочих дней, рассказал ТАСС один из авторов инициативы депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Если такой возможности нет, то сотруднику должны предоставить мотивированный отказ.

Законопроектом также предлагается запретить отказывать в приеме на работу гражданам из перечисленных категорий из-за их потенциального права на удаленку.