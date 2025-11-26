НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Люди не видят, за что они платят»: в Госдуме выступили за заморозку тарифов на ЖКУ

«Люди не видят, за что они платят»: в Госдуме выступили за заморозку тарифов на ЖКУ

Автор инициативы отмечает, что перед повышением цен надо повысить качество услуг

В 2026 году плата за ЖКУ поднимется два раза

В 2026 году плата за ЖКУ поднимется два раза

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко выступил за заморозку тарифов на ЖКУ. По его словам, иначе может возникнуть большая недоплата за них.

«Я уже долгое время настаиваю на том, что сначала надо привести сферу ЖКХ в порядок, сделать услуги более качественными, а уже после — повышать тарифы, если это будет все еще целесообразно и обоснованно. Сейчас же тарифы необходимо заморозить, иначе вскоре у нас появятся невероятные недоплаты. Люди не видят, за что они платят», — сказал Аксененко в разговоре с изданием Lenta.ru.

Парламентарий отметил, что из-за роста тарифов ремонт сетей не проходит быстрее, а услуги не становятся более качественными.

Он отметил, что от роста стоимости квитанции на коммунальные услуги ремонт сетей не проходит быстрее, а услуги не становятся более качественными.

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году увеличение платы за ЖКУ произойдет дважды. С 1 января стоимость повысят из-за роста НДС, а привычное повышение тарифов пройдет не в июле, а с 1 октября. Подробнее о том, насколько вырастет плата за ЖКУ, — в нашем материале.

