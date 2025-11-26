А у вас накопилась? Что такое «замороженная» пенсия и как ее получить — разбираем с экспертами Центробанка

«Замороженная» пенсия — одна из тем, которая регулярно возникает в разговорах уже как минимум лет десять. Нередко россияне задумываются о ней, получив СМС от частного пенсионного фонда с предложением вступить в программу долгосрочных сбережений и перевести деньги. Что это за пенсия (официально ее называют накопительной), кто может на нее рассчитывать и в чем смысл перевода денег в НПФ, 59.RU разобрал со специалистами регионального отделения Банка России.
- Что такое накопительная пенсия и откуда она взялась?
- Почему не у всех есть накопительная пенсия?
- Где лежат эти деньги и что с ними происходит?
- Как узнать, сколько денег на пенсионном счете?
- Что можно делать с накопительной пенсией?
- Как перевести накопительную пенсию в негосударственный фонд?
- Какие НПФ участвуют в программе долгосрочных сбережений?
- Как фонды работают с накопительной пенсией?
- Когда начнутся выплаты по программе долгосрочных сбережений?
- Насколько частыми будут выплаты? Можно ли сразу забрать всю сумму?
- Что кроме выплат можно получить после перевода накопительной пенсии в НПФ?
- Можно ли по своему желанию получить деньги со счета в НПФ досрочно?
- Что будет с накопительной пенсией, если НПФ вдруг обанкротится?
- Сколько раз можно вступать в программу долгосрочных сбережений?
- Если не переводить накопительную пенсию в НПФ, что с ней будет?
Что такое накопительная пенсия и откуда она взялась?
В мире три основных пенсионных системы:
* распределительная — работающие своими взносами обеспечивают пенсии людей преклонного возраста;
* накопительная — сам человек или его работодатель в годы, пока он трудится, делает отчисления на специальный счет. Эти деньги вместе с доходом от их инвестирования и выплачивают человеку на пенсии;
* смешанная — часть взносов в пенсионный фонд идет на выплаты сегодняшним пенсионерам, а часть — на накопительный счет и в итоге на пенсии самих работников.
Накопительная часть пенсии — результат попытки создать в России смешанную пенсионную систему. С 2002 по 2014 год обязательные пенсионные взносы работодателей в стране делили на части. Например, с 2010 года 16% от зарплаты каждого работника (1967 года рождения и моложе) уходили в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР), а затем на выплаты нынешним пенсионерам. А 6% шли на индивидуальный пенсионный счет сотрудника (в накопительную часть государственной пенсии).
Пенсионный счет каждый человек мог пополнять и сам. Если личные взносы достигали 2000 рублей в год, государство вносило на этот счет такую же сумму (но не больше 12 000 рублей за год). Это называлось софинансированием пенсии. Так формировались личные пенсионные накопления.
Почему не у всех есть накопительная пенсия?
С 2014 года правительство «заморозило» накопительную часть пенсии. Взносы работодателей стали полностью уходить в «общий котел» ПФР. Пенсионная система снова стала распределительной.
Получается, что накопительная часть пенсии есть у россиян, официально работавших в период с 2002 до 2014 года. А также у тех, кто самостоятельно отчислял взносы на накопительную часть пенсии в этот период.
С 2002 по 2004 год накопительная пенсия формировалась у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года: за них перечисляли 2% от фонда оплаты труда.
С 2002 по 2013 год от 2 до 6% от фонда оплаты труда перечисляли за родившихся в 1967 году и позднее.
Если вы начали работать позднее 2014 года, то накопительной части пенсии у вас нет. Также накопительной пенсии нет у тех, кто работал до 2014 года, но неофициально: если с зарплаты не перечисляли деньги, то и копить было нечего.
Где лежат эти деньги и что с ними происходит?
С 2023 года Пенсионный фонд входит в состав Социального фонда России (СФР). Если вы не перевели свои пенсионные накопления в какой-либо негосударственный пенсионный фонд (НПФ), они теперь хранятся в СФР.
Уже внесенные деньги остаются на индивидуальных счетах россиян (в СФР или НПФ, если вы ранее перевели туда накопительную часть пенсии). Их продолжают инвестировать. Все права владельцев счетов на эти деньги сохранились.
Как узнать, сколько денег на пенсионном счете?
Можно обратиться в Соцфонд России или запросить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале госуслуг: выберите раздел «Услуги», затем — «Пенсии, пособия» и далее — «Предоставление зарегистрированному лицу сведений о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР».
Если вы перевели накопительную пенсию в НПФ, можете обратиться в этот фонд напрямую.
Что можно делать с накопительной пенсией?
Владельцы пенсионных накоплений вправе решать, кому доверить управление деньгами. Ведь размер будущих выплат зависит от того, насколько удачно будут вложены деньги и какой инвестиционный доход они принесут.
По закону можно перейти к другому страховщику: перевести свои пенсионные накопления в один из НПФ или оставить в СФР. Владелец счета может увеличивать сумму, делая взносы. Когда исполнится 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин), а также при назначении досрочной страховой пенсии человек может подать заявление, чтобы ему назначили выплаты накопительной пенсии. Если владелец счета умрет до назначения накопительной пенсии, право на получение выплат перейдет наследникам.
Как перевести накопительную пенсию в негосударственный фонд?
Для начала нужно заключить договор с НПФ — оператором программы долгосрочных сбережений (ПДС). Это можно сделать в офисе выбранного фонда или на его сайте.
Процедура перевода пенсионных накоплений по программе долгосрочных сбережений зависит от того, где сейчас находятся ваши деньги.
Вариант 1: вы планируете перевести пенсионные накопления в программу в том же НПФ, где они были сформированы (то есть куда перечисляли ваши деньги). В этом случае нужно заключить договор долгосрочных сбережений с НПФ и подать специальное заявление: лично, через личный кабинет (если он есть) или через портал «Госуслуги». Пенсионные накопления перейдут в программу долгосрочных сбережений на следующий год после подачи заявления.
Вариант 2: ваши пенсионные накопления находятся в СФР или в другом НПФ. В таком случае для перевода в ПДС сначала переведите их в нужный НПФ, а затем действуйте по описанной в первом варианте процедуре.
Переход в НПФ может быть:
срочным — через пять лет с момента подачи заявления. При таком переходе вы не потеряете доход, заработанный с момента последней фиксации, она производится каждые пять лет с даты заключения договора с НПФ или даты, когда вашим страховщиком стал СФР;
досрочным — в ближайший год (до конца марта года, следующего после подачи заявления). В этом случае вы потеряете инвестиционный доход, который фонд заработал с момента последней фиксации (если доход был). Если за это время НПФ терпел убытки, то их вычтут из суммы на вашем счете.
Также вы вправе вступить в программу и просто уплачивать взносы, не трогая пенсионные накопления. Сами накопления при этом останутся в системе обязательного пенсионного страхования у действующего страховщика — в СФР или НПФ.
Важно: после перевода пенсионных накоплений в ПДС их нельзя вернуть обратно на обычный пенсионный счет в НПФ или Соцфонде. Можно только перекинуть на другой счет ПДС.
Какие НПФ участвуют в программе долгосрочных сбережений?
В реестре НПФ Сбербанка, НПФ «Социум», Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд „АПК-Фонд“ и другие негосударственные пенсионные фонды (по ссылке можно посмотреть полный список, по данным на 15 ноября).
Важный момент: в целом формированием долгосрочных сбережений может заниматься любой НПФ. Но если фонд не работает в системе обязательного пенсионного страхования, он не вправе переводить ваши пенсионные накопления в программу в качестве единовременного взноса.
Планируете перевести свои пенсионные накопления в конкретный НПФ? Уточните в самом фонде, работает ли он в системе обязательного пенсионного страхования. Также это можно проверить в реестре НПФ на сайте Банка России.
Как фонды работают с накопительной пенсией?
У Соцфонда есть несколько уполномоченных управляющих компаний, которые предлагают разные инвестиционные стратегии. СФР может менять и сами УК, и их стратегии.
Правила работы всех негосударственных фондов с накопительной частью госпенсии одинаковы. Порядок взносов и выплат, а также расчета и индексации пенсий установлен законом, поменять его нельзя. Так, чтобы пополнять индивидуальный счет (и наращивать сумму будущих выплат) через работодателя, нужно подать ему заявление и указать конкретную сумму или процент от зарплаты — эти деньги бухгалтерия будет переводить на пенсионный счет сотрудника.
Обратите внимание: накопительную часть госпенсии фонды инвестируют предельно осторожно, в надежные финансовые инструменты. Поэтому высокой доходности ждать не стоит — обычно она оказывается примерно на уровне инфляции. В результате деньги не обесцениваются со временем, но и не сильно прирастают.
Когда начнутся выплаты по программе долгосрочных сбережений?
Через 15 лет с момента, когда вы заключили договор долгосрочных сбережений. Или когда вам исполнится 55 лет (если вы женщина), 60 лет (если вы мужчина). Выбирайте дату, которая ближе.
Обратите внимание: договор долгосрочных сбережений можно заключить на имя ребенка, другого родственника или еще кого-либо. Выплаты для него в любом случае начнутся по описанному выше принципу.
Насколько частыми будут выплаты? Можно ли сразу забрать всю сумму?
Все участники программы, включая тех, кто не перевел накопительную пенсию в НПФ, могут выбрать один из трех вариантов:
пожизненную ежемесячную выплату. В зависимости от суммы на счете она составит 10% от прожиточного минимума или более. К примеру, в 2025 году прожиточный минимум пенсионера равен 15 250 рублей, значит, выплату должны назначить не менее 1520 рублей в месяц;
срочную периодическую выплату (на срок не менее десяти лет);
единовременную выплату. Ее назначат, если денег на счете недостаточно для начисления пожизненной периодической выплаты: ориентировочно речь о суммах меньше 300–400 тысяч рублей.
При этом негосударственные пенсионные фонды могут предложить более выгодные условия:
срочную периодическую выплату на срок менее десяти лет;
единовременную выплату независимо от суммы на счете. Если денег больше ориентировочных 300–400 тысяч рублей, их всё равно могут выдать разом. Но для этого по закону обязательно должно пройти 15 лет с момента заключения договора. Даже если вам уже исполнилось 55 или 60 лет.
Размер выплат зависит от суммы на вашем счете и варианта, который вы выберете.
Важно: пожизненную выплату фонды назначают в зависимости от ожидаемой продолжительности жизни (срок каждый НПФ высчитывает самостоятельно). Если в реальности человек проживет дольше, фонд всё равно продолжит ежемесячно выплачивать ему получившуюся сумму.
Что кроме выплат можно получить после перевода накопительной пенсии в НПФ?
Ежегодно делаете дополнительные взносы в размере не менее 2000 рублей? Получите государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год на протяжении 10 лет с момента первого личного взноса. .
Участник программы может ежегодно получать налоговый вычет — от 52 до 60 тысяч рублей. При этом взносы на общую сумму до 400 тысяч рублей в год освобождают от уплаты НДФЛ. Важно: налоговый вычет оформят, только если вы оформили договор на себя или на родственников.
Все внесенные деньги, включая доход от их инвестирования, страхует государство на сумму до 2,8 миллиона рублей, это в два раза больше, чем по банковским вкладам.
Если участник программы, которому назначили срочные периодические выплаты, умер раньше указанного в договоре срока, деньги получат его наследники. Их можно сразу указать в договоре либо деньги перейдут ближайшим родственникам. Наследники получат всю сумму за исключением уже выплаченных денег, но им нужно обратиться в течение полугода с момента смерти участника программы.
В особых жизненных ситуациях участник программы может досрочно получить до 100% пенсионных накоплений без потери налоговых льгот и софинансирования. Деньги дадут, если семья потеряла кормильца, требуется дорогостоящее лечение или нужно оплатить высшее образование ребенка.
Перечень видов дорогостоящего лечения утвержден распоряжением Правительства РФ от 29.11.2023 № 3392-р.
Можно ли по своему желанию получить деньги со счета в НПФ досрочно?
Для пенсионных накоплений, переведенных в программу, определены конкретные сроки начала выплат. Просто так их снять не получится. Нельзя забрать и деньги, внесенные государством в качестве софинансирования, а также инвестиционный доход.
Все эти деньги останутся на счете, пока владельцу не исполнится 55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин) либо пока не пройдет 15 лет с даты заключения договора долгосрочных сбережений.
Но если вы самостоятельно вкладываете деньги в программу, можете забрать их в любое время в размере, прописанном в договоре. Правда, при досрочном снятии НПФ может установить понижающие коэффициенты. То есть это может быть попросту невыгодно.
Что будет с накопительной пенсией, если НПФ вдруг обанкротится?
Отчисления защищены государством. Если фонд обанкротится, все взносы вернутся на индивидуальный пенсионный счет в СФР. Но инвестиционный доход за все предыдущие годы может потеряться: государство не гарантирует его сохранность.
Если человек уже начал получать пенсию, в случае банкротства НПФ ее размер не изменится. Просто выплаты будут идти через Соцфонд.
Сколько раз можно вступать в программу долгосрочных сбережений?
Вы вправе заключить сколько угодно договоров долгосрочных сбережений. Но есть нюанс: налоговый вычет дадут только тем, у кого не более трех таких договоров одновременно. Как только открываете четвертый, сразу теряете право на возмещение налога по уже заключенным договорам.
Исключения:
дополнительный счет появился из-за того, что вы решили сменить НПФ и переводите сбережения между двумя фондами;
вы открыли новые счета, но не стали их пополнять и закрыли к моменту, когда запросили вычет.
Если не переводить накопительную пенсию в НПФ, что с ней будет?
Участие в программе долгосрочных сбережений и перевод в нее пенсионных накоплений — дело добровольное. Вы вправе оставить деньги в Социальном фонде России (СФР) или в НПФ в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).
При этом вы сохраните право перейти от одного страховщика к другому. У вас останется и право обратиться за назначением накопительной пенсии при достижении 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) или досрочно (подробнее — в пункте).
