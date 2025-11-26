А у вас накопилась? Что такое «замороженная» пенсия и как ее получить — разбираем с экспертами Центробанка

Для начала нужно заключить договор с НПФ — оператором программы долгосрочных сбережений (ПДС). Это можно сделать в офисе выбранного фонда или на его сайте.

Процедура перевода пенсионных накоплений по программе долгосрочных сбережений зависит от того, где сейчас находятся ваши деньги.

Вариант 1: вы планируете перевести пенсионные накопления в программу в том же НПФ, где они были сформированы (то есть куда перечисляли ваши деньги). В этом случае нужно заключить договор долгосрочных сбережений с НПФ и подать специальное заявление: лично, через личный кабинет (если он есть) или через портал «Госуслуги». Пенсионные накопления перейдут в программу долгосрочных сбережений на следующий год после подачи заявления.

Вариант 2: ваши пенсионные накопления находятся в СФР или в другом НПФ. В таком случае для перевода в ПДС сначала переведите их в нужный НПФ, а затем действуйте по описанной в первом варианте процедуре.

Переход в НПФ может быть:

срочным — через пять лет с момента подачи заявления. При таком переходе вы не потеряете доход, заработанный с момента последней фиксации, она производится каждые пять лет с даты заключения договора с НПФ или даты, когда вашим страховщиком стал СФР;

досрочным — в ближайший год (до конца марта года, следующего после подачи заявления). В этом случае вы потеряете инвестиционный доход, который фонд заработал с момента последней фиксации (если доход был). Если за это время НПФ терпел убытки, то их вычтут из суммы на вашем счете.

Также вы вправе вступить в программу и просто уплачивать взносы, не трогая пенсионные накопления. Сами накопления при этом останутся в системе обязательного пенсионного страхования у действующего страховщика — в СФР или НПФ.