Экономика Ослабление рубля переносится? Сколько будет стоить доллар в декабре — прогнозы

Ослабление рубля переносится? Сколько будет стоить доллар в декабре — прогнозы

Эксперты не настроены пессимистично по поводу нацвалюты в последний месяц 2025 года

225
Не исключено, что курс доллара может достичь 85 | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUНе исключено, что курс доллара может достичь 85 | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Не исключено, что курс доллара может достичь 85

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Курс доллара до конца года останется в диапазоне до 85 рублей. Сильного ослабления российской валюты не прогнозируются, несмотря на падение доллара в конце недели до 79 рублей. Эксперты предполагают, что давление на рубль начнется со следующего года. Спросили у них, что будет с нацвалютой в декабре.

Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам», обращает внимание, что за последний месяц в динамике USD/RUB была относительная стабильность, невзирая на нестабильную динамику цен на нефть.

«Центробанк и эксперты рынка признают, что стабилизирующее влияние на рубль оказывает весьма постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, поскольку чем выше ставка, тем слабее приток спроса в иностранную валюту. Данный фактор нивелирует ухудшение ситуации по счету текущих операций и снижение объемов продаж валюты экспортерами», — говорит эксперт.

По его предположению, рубль может попасть под давление только в следующем году. Как минимум из-за двух факторов: ожидаемого снижения ставок ЦБ РФ, а также из-за сокращения объемов продажи валюты со стороны Минфина.

«Мы полагаем, что в такой ситуации стабильность курса рубля может быть нарушена. Но в декабре курс рубля пока еще может сохранить относительную стабильность. Вот наш прогноз по курсам валют на ближайший месяц: по доллару мы ждем торговли в диапазоне 80,5–84,5 рубля, по евро — 93–97 рублей, по юаню — 11,2–11,7 рубля», — прогнозирует Потавин.

Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер», считает, что высокая ключевая ставка остается главным фактором, который подталкивает участников рынка оставаться в рублевых финансовых инструментах. Несмотря на начавшийся цикл снижения ключевой ставки Банка России, безрисковая доходность остается высокой в стране. Это, объясняет Ефанов, делает рубль привлекательной валютой для инвестирования и при этом оказывает давление на кредитование и импорт.

В «Цифра брокер» ждут, что ситуация с курсом начнет основательно меняться не раньше следующего года.

«Во-первых, у нас остается потенциально мощный драйвер для девальвации — это полное обнуление обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Но, чтобы он мог реализоваться, ставка должна быть ниже, чтобы у крупных игроков ушел излишний соблазн конвертировать свои доходы в рубли. Во-вторых, в следующем году Банк России и Минфин снизят продажи валюты. В частности, дефицит бюджета планируется покрывать теперь в большей степени не за счет валюты из ФНБ, а за счет размещения большего числа ОФЗ», — поясняет аналитик.

В декабре он прогнозирует, что курс доллара останется в диапазоне 79,6–82,2 рубля, евро — 92,4–96,6 рубля, юань — 11,5–12 рубля.

Как предполагает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», в декабре на валютном рынке ожидается рост волатильности курсов иностранных валют.

«Снижение профицита торгового баланса наверняка продолжится на фоне санкций, низких цен энергоносителей и расширения спреда российской смеси Urals против барреля Brent. Это причина сокращения объемов продажи валюты экспортерами на рынке», — говорит эксперт.

Согласно его прогнозу, на фоне замедления инфляции, ЦБ наверняка продолжит снижать ключевую ставку — до 16% на заседании в декабре. Это, продолжает он, причина роста спроса на валюту под импорт. Ориентиры до конца 2025 года в «БКС Мир инвестиций» дают следующие: курс доллара способен вернуться на 85, курс евро — 100, юань — 12.

Радик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
