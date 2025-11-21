НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Выплаты для семей предлагают сделать проще и шире: подробности

Рассказываем всё о новых мерах поддержки

Сейчас семьи теряют пособия из-за повышения порога доходов, а универсальная выплата не покрывает реальных расходов

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В России хотят ввести новые виды выплат, а также изменить правила, по которым семьи могут их получать. Например, всем родителям, независимо от того, сколько они зарабатывают, предлагают назначить базовую выплату. Подробности об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Во-первых, можно уточнить критерии нуждаемости, чтобы не исключать семьи, которые реально тратят большую часть дохода на детей, жилье и лечение. Во-вторых, полезно предусмотреть небольшую базовую выплату всем родителям с определенной периодичностью, независимо от дохода», — предложил депутат в разговоре с ТАСС.

Еще он добавил, что стоит вернуть выплату тематических пособий, которые помогут компенсировать родителям сезонные расходы. Например, подготовить детей к школе после каникул.

По мнению Гаврилова, помощь семьям сейчас стала менее эффективной из-за жестких критериев нуждаемости и сокращения числа целевых выплат. Он отметил, что многие семьи лишаются пособий из-за минимального повышения порога доходов, а единая универсальная выплата не покрывает реальные расходы.

Автор инициативы уверен, что введение новых форм выплат укрепит систему социальной защиты.

Накануне в Госдуме утвердили размер МРОТ. С 1 января 2026 года он вырастет до 27 093 рублей. Подробнее о том, какой будет минимальная зарплата и другие выплаты в следующем году, можно узнать в отдельном материале.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Выплата Семья Дети Социальная поддержка Госдума
