НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -5

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,94
EUR 93,78
Экопроекты российских компаний
Продают огромный недострой
«Умные решения»
Будет ли салют в Новый год
Компании, которые создают будущее области
Стоимость парковок
Шайба попала в голову
Дело экс-министра
Зарплата мэра
Экономика Счета растут? Как изменить это уже сегодня и сэкономить на электричестве

Счета растут? Как изменить это уже сегодня и сэкономить на электричестве

Четыре простых шага, о которых забывают практичные хозяева

400
Обычные лампы лучше заменить на энергосберегающие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбычные лампы лучше заменить на энергосберегающие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обычные лампы лучше заменить на энергосберегающие

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Можно снизить расходы на электричество зимой, если перенести часть потребления на ночное время суток. Подробнее о том, какие привычки помогут сэкономить, рассказал Тимофей Воронин из Центра компетенций НТИ на базе МГУ.

«Независимо от времени года, выгоднее пользоваться электроэнергией по более дешевым тарифам. Так, например, утром и вечером электроэнергия из-за пиковых часов нагрузки дороже, а ночью и в выходные дни — дешевле. Поэтому лучше заряжать устройства или накопители энергии, если таковые имеются, ночью», — пояснил в разговоре с РИА «Новости».

Обычные лампы лучше заменить на энергосберегающие. Вторые конечно стоят дороже, но служат существенно дольше и тратят меньше энергии. Это экономит деньги и снижает затраты на электроэнергию уже через несколько месяцев.

По словам Воронина, стоит отказаться от использования электроплит в качестве альтернативы обогревателю. Лучше выбирать обогреватели высокого класса энергоэффективности.

Еще следует обеспечить правильную теплоизоляцию. Современные батареи и хорошие пластиковые окна помогают сохранять тепло в доме и уменьшают необходимость включать дополнительные обогреватели.

А еще можно сэкономить на потреблении воды. Для этого нужно следить за перерасходом из-за неисправной сантехники. Например, стоит обращать внимание на подтекающий кран или неисправный бачок унитаза, так как из-за этого вы рискуете переплатить большие суммы. Как это исправить, мы рассказали здесь.

А о том, как пересчитать оплату за коммунальные услуги, можно изучить в отдельном материале. Еще важно помнить, что с весны 2026 года изменятся и сроки оплаты ЖКУ. Их решили сдвинуть на 15-е число месяца.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Экономика Экономия ЖКУ Электроэнергия Отопление Коммуналка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Ходить стирать на речку, топиться валежником, свет только дневной, тв включать не раньше 21 часа, там как раз начинают рассказывать как запад загнивает, умываться топленым снегом
Гость
1 час
Практичные хозяева первый раз об этом слышат. Серьёзно?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление