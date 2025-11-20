Счета растут? Как изменить это уже сегодня и сэкономить на электричестве

Можно снизить расходы на электричество зимой, если перенести часть потребления на ночное время суток. Подробнее о том, какие привычки помогут сэкономить, рассказал Тимофей Воронин из Центра компетенций НТИ на базе МГУ.

«Независимо от времени года, выгоднее пользоваться электроэнергией по более дешевым тарифам. Так, например, утром и вечером электроэнергия из-за пиковых часов нагрузки дороже, а ночью и в выходные дни — дешевле. Поэтому лучше заряжать устройства или накопители энергии, если таковые имеются, ночью», — пояснил в разговоре с РИА «Новости».

Обычные лампы лучше заменить на энергосберегающие. Вторые конечно стоят дороже, но служат существенно дольше и тратят меньше энергии. Это экономит деньги и снижает затраты на электроэнергию уже через несколько месяцев.

По словам Воронина, стоит отказаться от использования электроплит в качестве альтернативы обогревателю. Лучше выбирать обогреватели высокого класса энергоэффективности.

Еще следует обеспечить правильную теплоизоляцию. Современные батареи и хорошие пластиковые окна помогают сохранять тепло в доме и уменьшают необходимость включать дополнительные обогреватели.

А еще можно сэкономить на потреблении воды. Для этого нужно следить за перерасходом из-за неисправной сантехники. Например, стоит обращать внимание на подтекающий кран или неисправный бачок унитаза, так как из-за этого вы рискуете переплатить большие суммы. Как это исправить, мы рассказали здесь.

А о том, как пересчитать оплату за коммунальные услуги, можно изучить в отдельном материале. Еще важно помнить, что с весны 2026 года изменятся и сроки оплаты ЖКУ. Их решили сдвинуть на 15-е число месяца.