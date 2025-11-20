Когда больше ничего нельзя. Рынок особых кормов для животных переходит на домашнее

Сегмент ветеринарных кормов в России стал значимой долей рынка зоотоваров и продолжает расти, рассказывают наши коллеги из «Фонтанки». Его долю от общего объема потребления кормов эксперты оценивают примерно в 20%. Российские производители наращивают объемы производства специализированных рационов, но им мешает отсутствие внятной нормативной базы и недоверие хозяев животных и ветеринаров.
Три года прошло с тех пор, как Владимир Путин назвал завоз кормов для животных из-за границы глупостью и выразил надежду на скорое импортозамещение. Тогда импорт занимал 37% рынка, а ряд узких ниш полностью зависел от иностранных поставок. А весной 2022 года рынок испытал шок сперва от перебоев с поставками, а затем и резкого роста цен на специальные лечебные и диетические сорта.
С тех пор ввоз готовых кормов для кошек и собак упал в 2,5 раза в деньгах и втрое — в тоннах. И хотя большая часть иностранных брендов так и остается на полках российских зоомагазинов, многие из них теперь производятся внутри страны, а новые отечественные марки пытаются занимать недоступные прежде ниши.
Дороже не значит лучше
Рынок товаров для домашних животных за прошлый год оценивается в 510 миллиардов рублей (рост 17%), из них около 400 миллиардов рублей приходится на корма, подсчитал информационно-издательский центр «Зооинформ».
При этом стоимость кормов для питомцев ожидаемо дорожает — 1 кг в ноябре 2025 года стоит 377,1 рубля против 355 рублей в ноябре прошлого года.
При этом на пятилетнем отрезке ситуация выглядит серьезнее — рост сразу на 60%. И это притом что дорогие импортные корма по большей части покинули рынок. И дорожают теперь в основном наши, отечественные.
В прошлом году российские производители активно наращивали выпуск кормов: было выпущено 1,56 миллиона тонн готовых рационов для домашних животных, рост составил 13% в натуральном выражении.
«В целом доля локализации в производстве кормов до 2022 года составляла более 85%, сейчас она увеличилась до 94–95%. То есть импортозамещение в этой части давно состоялось», — уверяет президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.
Действительно, по данным таможенной статистики ООН, поставки кормов в Россию с 2021 по 2024 год сократились с 383 миллионов долларов до 153 миллионов. Эта цифра не учитывает импорт из Белоруссии, которая с 2022 года перестала публиковать таможенную отчетность.
Уменьшается также ввоз в Россию и ингредиентов для кормов: с 530 миллионов долларов в 2021 году до 302 миллионов долларов в прошлом году. Тем не менее приходится констатировать, что российские производители всё еще сильно зависят от иностранных поставок витаминов, биологически активных добавок, а порой и просто качественных базовых ингредиентов.
Впрочем, большая часть в этом объеме — это добавки к кормам для сельскохозяйственных животных, а не домашних. Однако от этого не легче — российские производители всё еще не справляются с обеспечением отрасли нужными ингредиентами.
Импортозамещение особенно актуально на фоне того, что Россельхознадзор периодически вводит ограничения на импорт кормов из Европы, Таиланда.
В текущем году Россельхознадзор остался последовательным и ограничил ввоз кормов из крупных стран-поставщиков — Германии, Испании, Бельгии, Италии. Так или иначе, карта импортеров готовых кормов для домашних животных с 2021 года сильно поменялась. Традиционные лидеры почти полностью потеряли свои позиции (за исключением Италии). Зато этой ситуацией неплохо воспользовались поляки, которые теперь вышли на первое место по поставкам. Увеличили отгрузку в Россию также Испания и Китай, но в масштабах рынка им приходится довольствоваться лишь очень узкими нишами.
Еда для диеты
При этом доля ветеринарных, то есть диетических кормов для животных с различными заболеваниями составляет около 20% в денежном выражении, оценивают в «Зооинформе». Этот сегмент будет расти, потому что развитие ветеринарных услуг и повышение их доступности позволяет лучше и раньше выявлять проблемы со здоровьем у животных, а также подбирать лечебное питание. Кроме того, владельцы животных стали более пристально следить за их здоровьем, отмечают в «Зооинформе». Тем не менее продукт всё же останется нишевым, прогнозирует Кирилл Дмитриев.
Большинство крупных производителей кормов для животных выходят или уже вышли в сегмент ветеринарных рационов. Однако его развитие сдерживает ряд факторов.
«Одно из препятствий — это слабое сотрудничество производителей с ветеринарными специалистами. Без активного взаимодействия с врачами трудно быстро адаптироваться к изменениям потребностей рынка и создавать продукцию, соответствующую современным знаниям и медицинским рекомендациям», — отмечают специалисты пресс-службы компании «Мираторг». В частности, сам холдинг разрабатывал ветеринарные корма совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом ветеринарной медицины.
Другим серьезным препятствием выступает обязательная сертификация для производства ветеринарных кормов. Этот сложный и затратный процесс снижает доступность рынка для новичков и удлиняет сроки вывода инновационных продуктов на рынок, добавляют в «Мираторге».
«Главная проблема в сфере производства ветеринарных диет заключается в отсутствии полноценной законодательной и регулирующей базы и контроля производства. Существующий ГОСТ дорабатывается, но это медленный процесс, который требует времени», — комментирует ветеринарный врач-диетолог, вице-президент Российского общества ветеринарной диетологии и клинического питания VETNUTRITION Екатерина Нигова.
«Те же ветеринарные диеты по заграничным стандартам как раз имеют максимально четко прописанные правила. Они либо должны пройти клинические испытания, подтверждающие их эффективность, либо же должны отвечать требованиям к составу, которые соответствуют проведенным ранее подобным исследованиям», — добавляет она. Однако научных центров, где можно проводить исследования, лабораторий, способных измерить нужные параметры, пока в России очень мало, сетует Екатерина Нигова.
Странная холистика
Еще один сегмент, который довольно активно развивается в последнее время, — это так называемые холистические корма. Точной статистки по доле рынка холистических кормов нет, но очевидно, что они относятся к верхней части премиум-сегмента, говорит Кирилл Дмитриев.
«В этом сегменте деление довольно условное. Согласно общемировой практике, если корм изготовлен из мясокостной или перьевой основы, то он не может считаться холистиком или суперпремиумом. Для настоящих холистик-кормов используется чистое мясо или рыба», — поясняет Кирилл Дмитриев.
«Особенностью корма, представленного в сегменте „холистик“, является содержание свежего мяса в составе, уникальных ингредиентов, специальных добавок, которые необходимы для поддержания здоровья питомца, углеводов высокого класса (чечевица, киноа). Часто в линейках кормов класса „холистик“ присутствуют рецепты, которые разработаны персонально для определенных видов и пород животных», — поясняет руководитель отдела продуктового маркетинга «Лимкорм Групп» Татьяна Санина.
«У нас отсутствует единая классификация, определяющая критерии принадлежности корма к категории „холистик“. Часто корм называют беззерновым или низкозерновым, однако четкого стандарта, подтверждающего статус „холистик“, нет. Обычно под таким названием подразумевают корма, близкие по своему составу к природному рациону животного, содержащие большое количество свежего мяса», — говорят в «Мираторге».
Проблема в том, что большинство отечественных производителей сухого корма не располагают оборудованием, необходимым для изготовления таких видов продукции, и поэтому термин «холистик» используется скорее как маркетинговый ход, нежели гарантия определенного состава, добавляют в компании.
Наиболее резко на тему холистических кормов высказывается Екатерина Нигова. «Классификация кормов типа „эконом — премиум — суперпремиум — холистик“ — чистой воды маркетинг. Не существует ни одной сертифицирующей организации, которая дает нормы или параметры, используя которые можно смело продвигать корм как „холистик“. Причем не только у нас, у зарубежных производителей», — комментирует Екатерина Нигова.
«Можно почитать наш ГОСТ по маркировке кормов для непродуктивных животных, попробовать найти там что-нибудь про холистики. Вы ничего не найдете», — уверяет она.
Тем не менее направление холистических кормов в России постепенно развивается. Его сдерживает несколько факторов: дорогое оборудование для производства и достаточное количество качественного сырья, отмечает Кирилл Дмитриев.
Кроме того, сказывается и недоверие российских владельцев животных к отечественным брендам. Те, кто готов платить за корма премиум-брендов, как правило, крайне консервативны и не склонны экспериментировать на своих питомцах. Также важное значение имеют рекомендации ветеринаров. Они привыкли советовать дорогие импортные марки для животных с определенными заболеваниями или особенностями. И стимулы продвигать отечественные бренды у них пока что отсутствуют.