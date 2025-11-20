Когда больше ничего нельзя. Рынок особых кормов для животных переходит на домашнее

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Сегмент ветеринарных кормов в России стал значимой долей рынка зоотоваров и продолжает расти, рассказывают наши коллеги из «Фонтанки». Его долю от общего объема потребления кормов эксперты оценивают примерно в 20%. Российские производители наращивают объемы производства специализированных рационов, но им мешает отсутствие внятной нормативной базы и недоверие хозяев животных и ветеринаров. Три года прошло с тех пор, как Владимир Путин назвал завоз кормов для животных из-за границы глупостью и выразил надежду на скорое импортозамещение. Тогда импорт занимал 37% рынка, а ряд узких ниш полностью зависел от иностранных поставок. А весной 2022 года рынок испытал шок сперва от перебоев с поставками, а затем и резкого роста цен на специальные лечебные и диетические сорта. С тех пор ввоз готовых кормов для кошек и собак упал в 2,5 раза в деньгах и втрое — в тоннах. И хотя большая часть иностранных брендов так и остается на полках российских зоомагазинов, многие из них теперь производятся внутри страны, а новые отечественные марки пытаются занимать недоступные прежде ниши. Дороже не значит лучше Рынок товаров для домашних животных за прошлый год оценивается в 510 миллиардов рублей (рост 17%), из них около 400 миллиардов рублей приходится на корма, подсчитал информационно-издательский центр «Зооинформ».

Источник: «Фонтанка.ру»

При этом стоимость кормов для питомцев ожидаемо дорожает — 1 кг в ноябре 2025 года стоит 377,1 рубля против 355 рублей в ноябре прошлого года. При этом на пятилетнем отрезке ситуация выглядит серьезнее — рост сразу на 60%. И это притом что дорогие импортные корма по большей части покинули рынок. И дорожают теперь в основном наши, отечественные.

Источник: Фонтанка.ру

В прошлом году российские производители активно наращивали выпуск кормов: было выпущено 1,56 миллиона тонн готовых рационов для домашних животных, рост составил 13% в натуральном выражении. «В целом доля локализации в производстве кормов до 2022 года составляла более 85%, сейчас она увеличилась до 94–95%. То есть импортозамещение в этой части давно состоялось», — уверяет президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. Действительно, по данным таможенной статистики ООН, поставки кормов в Россию с 2021 по 2024 год сократились с 383 миллионов долларов до 153 миллионов. Эта цифра не учитывает импорт из Белоруссии, которая с 2022 года перестала публиковать таможенную отчетность.

Источник: «Фонтанка.ру»

Уменьшается также ввоз в Россию и ингредиентов для кормов: с 530 миллионов долларов в 2021 году до 302 миллионов долларов в прошлом году. Тем не менее приходится констатировать, что российские производители всё еще сильно зависят от иностранных поставок витаминов, биологически активных добавок, а порой и просто качественных базовых ингредиентов. Впрочем, большая часть в этом объеме — это добавки к кормам для сельскохозяйственных животных, а не домашних. Однако от этого не легче — российские производители всё еще не справляются с обеспечением отрасли нужными ингредиентами. Импортозамещение особенно актуально на фоне того, что Россельхознадзор периодически вводит ограничения на импорт кормов из Европы, Таиланда. В текущем году Россельхознадзор остался последовательным и ограничил ввоз кормов из крупных стран-поставщиков — Германии, Испании, Бельгии, Италии. Так или иначе, карта импортеров готовых кормов для домашних животных с 2021 года сильно поменялась. Традиционные лидеры почти полностью потеряли свои позиции (за исключением Италии). Зато этой ситуацией неплохо воспользовались поляки, которые теперь вышли на первое место по поставкам. Увеличили отгрузку в Россию также Испания и Китай, но в масштабах рынка им приходится довольствоваться лишь очень узкими нишами.

Источник: «Фонтанка.ру»