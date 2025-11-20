НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
Экономика Кризис-2025 «Теневые доходы» найдут у самых нищих. Как в России резко изменится оценка нуждаемости населения

«Теневые доходы» найдут у самых нищих. Как в России резко изменится оценка нуждаемости населения

Бесконтрольно богатеть смогут, как всегда, только мошенники?

439
Каждая копейка россиян будет на учете | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUКаждая копейка россиян будет на учете | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Каждая копейка россиян будет на учете

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Минтруда в 2027 году планирует кардинально изменить подход к оценке нуждаемости семей при назначении государственных пособий. Теперь будут жестко отсеивать тех, кто только на бумаге — нуждающийся, а на деле — «подпольный миллионер». Для этого привлекут, конечно, «Большого брата»: чиновники станут анализировать не только официальные доходы семей, но и все поступления на их банковские счета. Цель даже не камуфлируется — выявлять людей, получающих «теневые» доходы, что, по прогнозам Минтруда, может привести к увеличению доли отказов в назначении пособий (хотя она, по данным Высшей школы экономики, уже достигает внушительных 40%). Подробности — в материале MSK1.RU.

«Критерий взят с потолка»

Доцент экономического факультета МГУ Магомет Яндиев уже имел опыт работы с применением этой нормы в период своей депутатской деятельности в Мосгордуме. И, по словам Яндиева, жители, даже будучи вынужденными признавать поступление переводов, превышающих их официальные годовые доходы, не выражали явного возмущения. Скорее — констатировали факт.

«Жители столицы хоть и жаловались, но в их интонациях отчетливо слышалось что-то типа "ну да, на мою банковскую карточку поступали переводы, в сумме превышающие три моих ежегодных дохода, ну да, не поспоришь, — делится Яндиев.

Но инициативу Минтруда он всё равно критикует.

«Хотя сам по себе критерий в превышение в три раза взят, что называется, "с потолка", никаких обоснований этому нет. Конечно, контроль за поступлениями на карту необходим, но критерий превышения должен быть пересмотрен в сторону увеличения: то, что для малоимущих Москвы терпимо, для других малоимущих россиян может оказаться несправедливым», — говорит Яндиев.

Нужно контролировать не официальные доходы, а весь денежный поток

Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау тоже полностью поддерживает идею анализа полного денежного потока. Он подчеркивает, что оценка нуждаемости исключительно по официальным доходам (зарплата, пенсии и т. д.) создает искаженную картину, упуская из виду значительную часть финансовых поступлений, в том числе теневые заработки.

«Без мониторинга полного денежного потока невозможно отличить реально бедствующую семью от условно "безработной", у которой есть значительные неучтенные источники средств, — отмечает Ляндау. — Главное, чтобы не было историй, когда у какой-нибудь семьи нашли неучтенных 200 тысяч рублей и раздули до всемирного масштаба».

Ляндау также указывает на «парадокс Большого брата»: в то время как государство будет усиливать контроль за поступлениями на личные счета граждан, теневой бизнес (скажем, криптообменники) будет продолжать преспокойно работать. А законопослушные граждане, получающие, например, периодические переводы от родственников, окажутся под подозрением.

Малоимущие вынуждены подрабатывать не от хорошей жизни

«Если человек претендует на помощь от государства, он должен быть готов к контролю и готов ответить на вопросы относительно происхождения располагаемых средств», — рассуждает доктор права ВШЭ Вячеслав Плахотнюк. Получить зарплату в конверте и положить деньги в банк не получится. В целях контроля государственные органы получат доступ в банковским счетам граждан, как к расчетным (карточным), так и к депозитным».

Анатолий Баранов, член центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» отмечает, что методика, аналогичная той, что предлагает Минтруд, уже работает в Москве. При этом, правда, московские доплаты пенсионерам не зависят от наличия «теневых доходов»: власти поднимают пенсии до уровня местного прожиточного минимума, который, как известно, значительно выше общероссийского.

Баранов говорит, что даже сами «теневые доходы», которые собираются выискивать чиновники, могут быть самыми разными. В качестве примера он приводит ситуацию с пожилыми людьми, которые вынуждены подрабатывать в качестве самозанятых, чтобы дополнить нищенскую пенсию.

«Пенсионер с удовольствием бы перестал это делать, но чтобы начать получать доплату, ему придется примерно полгода жить на одну пенсию, а это не всегда возможно. Здесь есть недоработка, которую, видимо, легко исправить, установив тот минимальный порог "неофициального" дохода, который всё же дает право на получение доплат», — говорит Баранов.

А у вас бывают неофициальные доходы?

Да
Нет
Иногда
Дмитрий Капустин
Теневой бизнес Доход Помощь малоимущим Пособие
Комментарии
5
Гость
56 минут
Теневые доходы будут искать только у малоимущих или депутатов и чиновников тоже проверять будут? По опыту жизни в России думается что довольствуются малоимущими. Зачем же своих кошмарить?
Гость
1 час
теневые доходы надо искать у тех, кто частенько меняет дорогие авто.
Читать все комментарии
Гость
