До 100% среднего заработка: в России могут изменить правила расчета декретных — подробности нового закона

В Госдуме предложили изменить правила оплаты декретных отпусков на третьего и последующих детей. Родители смогут получить до 100% среднего заработка. С инициативой выступила депутат Яна Лантратова.

«При рождении третьего ребенка — отпуск до достижения ребенком возраста 3,5 года с выплатой 80 процентов среднего заработка, при рождении четвертого ребенка — отпуск до 4,5 года с выплатой 90 процентов заработка, при рождении пятого и последующих детей — отпуск до 5,5 года с выплатой 100 процентов среднего заработка», — цитирует ТАСС слова депутата.

По ее словам, оплачиваемый отпуск должен предоставляться любому из родителей или быть разделен между ними при необходимости. Также у родителей должна быть возможно работать неполный день или по гибкому графику, и при этом получать зарплату. Депутат считает, что это поможет сотрудника, в первую очередь женщинам, находящимся в отпуске, не терять свои профессиональные навыки.

В настоящее время пособие по уходу за ребенком выплачивается лишь до полутора лет и составляет 40% среднего заработка.

Пособие по беременности и родам (декретные) — это выплата, которая компенсирует утраченный женщиной заработок в период отпуска для подготовки к рождению ребенка и последующего восстановления.