Экономика Кризис-2025 Обзор Где рыба дешевле? Сравниваем цены и ассортимент на севере и Ярославле

Где рыба дешевле? Сравниваем цены и ассортимент на севере и Ярославле

Заглянули в магазины и на рынки

Журналисты сравнили, где дешевле рыбы в Ярославле и Архангельске

Журналисты сравнили, где дешевле рыбы в Ярославле и Архангельске

Источник:

Анастасия Гусева / 29.RU, Ксения Ткаченко / 76.RU

Этой осенью президент Владимир Путин заявил, что россияне едят слишком мало рыбы и морепродуктов. По его словам, эти товары должны продаваться по доступным ценам.

Как рассказали читатели 76.RU в нашем Telegram-канале, они нечасто покупают рыбу. А если и приходится, то отдают предпочтение заморозке. Чаще всего идут за покупками на рынок, либо в рыбный магазин или же сетевой продуктовый.

Вместе с коллегами из 29.RU мы решили сравнить цены в двух регионах. Сколько на рыбу тратят жители Ярославля и Архангельска — в нашем обзоре.

Сетевой продуктовый

Не все позиции в изученных нами магазинах совпадают — как по наличию, так и по граммам. Тем не менее, общее представление о ценах и ассортименте можно составить: в Архангельске обнаружено больше замороженной рыбы, которую взвешивают по 1 кг, а в Ярославле — больше уже упакованных продуктов.

Сколько стоит рыба в «Магните» в Архангельске:

  • окунь — 499,99 руб. (1 кг);

  • филе трески — 999,99 руб. (1 кг);

  • навага — 199,99 руб. (1 кг);

  • зубатка — 369,99 руб. (1 кг);

  • путассу — 99,99 руб.(1 кг);

  • минтай — 239,99 руб. (1 кг);

  • скумбрия — 499,99 руб. (1 кг);

  • горбуша — 599,99 руб. (1 кг).

В Архангельске продают окуня по 500 рублей за кг

В Архангельске продают окуня по 500 рублей за кг

Источник:

Анастасия Гусева / 29.RU

Килограмм замороженной горбуши — 599 рублей

Килограмм замороженной горбуши — 599 рублей

Источник:

Анастасия Гусева / 29.RU

Невага — 199 рублей, а зубатка — 369 рублей

Невага — 199 рублей, а зубатка — 369 рублей

Источник:

Анастасия Гусева / 29.RU

Минтай по акции в архангельском магазине стоит 329 рублей

Минтай по акции в архангельском магазине стоит 329 рублей

Источник:

Анастасия Гусева / 29.RU

Сколько стоит рыба в «Магните» в Ярославле:

  • окунь — 469,99 руб. (1 кг);

  • филе трески — 379,99 руб. (500 г);

  • скумбрия — 329,99 руб. (1 кг);

  • фарш горбуши — 409,99 руб. (400 г);

  • филе минтая — 299, 99 руб. (400 г);

  • минтай —209,99 руб. (1 кг);

  • хек — 389,99 руб. (800 г);

  • пангасиус — 279,99 руб. (500 г);

  • мойва — 307,39 руб. (700 г);

  • макрурус — 299,99 руб. (750 г).

В Ярославле рыба чаще продается порционно

В Ярославле рыба чаще продается порционно

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Стоимость упаковок — от 235 рублей до 599 рублей

Стоимость упаковок — от 235 рублей до 599 рублей

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Упаковка хека — 349 рублей

Упаковка хека — 349 рублей

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Рынок

Угличский рынок в Ярославле оказался намного богаче, чем архангельский. Здесь больше рыбы в принципе, а кроме того — порядочно именно речной, а не морской.

Цены на рыбы в Архангельске:

  • окунь с/м — 650 руб. (1 кг);

  • треска — 700 руб. (1 кг);

  • филе трески — 1500-1600 руб. (1 кг);

  • скумбрия — 550 руб. (1 кг);

  • семга свежая — 1400-1900 руб. (1 кг);

  • семга с/м — 2300-2500 руб. (1 кг);

  • форель с/м — 1500 руб. (1 кг);

  • палтус с/м — 1100-1500 руб. (1 кг);

  • окунь — 500-550 руб. (1 кг);

  • навага — 350 руб. (1 кг).

На рынке Архангельска свежую семгу продают за 2300 рублей

На рынке Архангельска свежую семгу продают за 2300 рублей

Источник:

Анастасия Гусева / 29.RU

Кило свежего окуня на рынке — 650 рублей

Кило свежего окуня на рынке — 650 рублей

Источник:

Анастасия Гусева / 29.RU

Форель свежемороженая — 1 500 рублей

Форель свежемороженая — 1 500 рублей

Источник:

Анастасия Гусева / 29.RU

Кило мороженой трески — 700 рублей

Кило мороженой трески — 700 рублей

Источник:

Анастасия Гусева / 29.RU

А вот 100 грамм икры — 1200 рублей

А вот 100 грамм икры — 1200 рублей

Источник:

Анастасия Гусева / 29.RU

Стоимость рыбы на рынке в Ярославле:

  • сибас — 980 руб. (1 кг);

  • кижуч — 1120 руб. (1 кг);

  • карась — 240 руб. (1 кг);

  • судак — 395-450 руб. (1 кг);

  • лещ — 220 руб. (1 кг);

  • камбала — 450 руб. (1 кг);

  • мойва — 540 руб. (1 кг);

  • форель — 1100-1550 руб. (1 кг);

  • семга — 1800 руб. (1 кг);

  • нерка — 690 руб. (1 кг);

  • минтай — 280 руб. (1 кг);

  • пикша — 580 руб. (1 кг);

  • окунь — 560 руб. (1 кг);

  • треска — 700 руб. (1 кг);

  • путассу — 120 руб. (1 кг);

  • скумбрия — 440 руб. (1 кг);

  • карп — 480 руб. (1 кг);

  • кефаль — 330 руб. руб. (1 кг).

Килограмм сибаса — 980 рублей

Килограмм сибаса — 980 рублей

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Кило карася на рынке — 240 рублей

Кило карася на рынке — 240 рублей

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Килограмм форели — 1400 рублей

Килограмм форели — 1400 рублей

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

А вот замороженная горбуша — 650 рублей

А вот замороженная горбуша — 650 рублей

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Килограмм наваги — 270 рублей

Килограмм наваги — 270 рублей

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Килограмм дорадо — 1200 рублей

Килограмм дорадо — 1200 рублей

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Килограмм минтая — 270 рублей

Килограмм минтая — 270 рублей

Источник:

Ксения Ткаченко / 76.RU

Ранее мы также показывали прошлогодние цены на красную рыбу в магазинах.

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

Юрий Скородумов
Юрий Скородумов
Корреспондент
Анастасия Гусева
Анастасия Гусева
Телеграм- редактор
Ксения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гость
1 час
А сравните зарплаты в Архангельске и в Ярославле. Ну так, для бОльшей объективности. В ПМР вон молоко стоит 9 рублей. Туда перезжаем жить?
Гость
59 минут
Рыба нам ныче не по карману, да и тухлую рыбу жрать не возможно, а цены на ее конские , вот и получается рыба тухнет с головы а управлять ценами не кто не может и не хочет, ну кто же такую рыбу брать будет,??!!
Гость
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
