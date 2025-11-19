Где рыба дешевле? Сравниваем цены и ассортимент на севере и Ярославле

Этой осенью президент Владимир Путин заявил, что россияне едят слишком мало рыбы и морепродуктов. По его словам, эти товары должны продаваться по доступным ценам.
Как рассказали читатели 76.RU в нашем Telegram-канале, они нечасто покупают рыбу. А если и приходится, то отдают предпочтение заморозке. Чаще всего идут за покупками на рынок, либо в рыбный магазин или же сетевой продуктовый.
Вместе с коллегами из 29.RU мы решили сравнить цены в двух регионах. Сколько на рыбу тратят жители Ярославля и Архангельска — в нашем обзоре.
Сетевой продуктовый
Не все позиции в изученных нами магазинах совпадают — как по наличию, так и по граммам. Тем не менее, общее представление о ценах и ассортименте можно составить: в Архангельске обнаружено больше замороженной рыбы, которую взвешивают по 1 кг, а в Ярославле — больше уже упакованных продуктов.
Сколько стоит рыба в «Магните» в Архангельске:
окунь — 499,99 руб. (1 кг);
филе трески — 999,99 руб. (1 кг);
навага — 199,99 руб. (1 кг);
зубатка — 369,99 руб. (1 кг);
путассу — 99,99 руб.(1 кг);
минтай — 239,99 руб. (1 кг);
скумбрия — 499,99 руб. (1 кг);
горбуша — 599,99 руб. (1 кг).
Сколько стоит рыба в «Магните» в Ярославле:
окунь — 469,99 руб. (1 кг);
филе трески — 379,99 руб. (500 г);
скумбрия — 329,99 руб. (1 кг);
фарш горбуши — 409,99 руб. (400 г);
филе минтая — 299, 99 руб. (400 г);
минтай —209,99 руб. (1 кг);
хек — 389,99 руб. (800 г);
пангасиус — 279,99 руб. (500 г);
мойва — 307,39 руб. (700 г);
макрурус — 299,99 руб. (750 г).
Рынок
Угличский рынок в Ярославле оказался намного богаче, чем архангельский. Здесь больше рыбы в принципе, а кроме того — порядочно именно речной, а не морской.
Цены на рыбы в Архангельске:
окунь с/м — 650 руб. (1 кг);
треска — 700 руб. (1 кг);
филе трески — 1500-1600 руб. (1 кг);
скумбрия — 550 руб. (1 кг);
семга свежая — 1400-1900 руб. (1 кг);
семга с/м — 2300-2500 руб. (1 кг);
форель с/м — 1500 руб. (1 кг);
палтус с/м — 1100-1500 руб. (1 кг);
окунь — 500-550 руб. (1 кг);
навага — 350 руб. (1 кг).
Стоимость рыбы на рынке в Ярославле:
сибас — 980 руб. (1 кг);
кижуч — 1120 руб. (1 кг);
карась — 240 руб. (1 кг);
судак — 395-450 руб. (1 кг);
лещ — 220 руб. (1 кг);
камбала — 450 руб. (1 кг);
мойва — 540 руб. (1 кг);
форель — 1100-1550 руб. (1 кг);
семга — 1800 руб. (1 кг);
нерка — 690 руб. (1 кг);
минтай — 280 руб. (1 кг);
пикша — 580 руб. (1 кг);
окунь — 560 руб. (1 кг);
треска — 700 руб. (1 кг);
путассу — 120 руб. (1 кг);
скумбрия — 440 руб. (1 кг);
карп — 480 руб. (1 кг);
кефаль — 330 руб. руб. (1 кг).
Ранее мы также показывали прошлогодние цены на красную рыбу в магазинах.