Где рыба дешевле? Сравниваем цены и ассортимент на севере и Ярославле

Этой осенью президент Владимир Путин заявил, что россияне едят слишком мало рыбы и морепродуктов. По его словам, эти товары должны продаваться по доступным ценам.

Как рассказали читатели 76.RU в нашем Telegram-канале, они нечасто покупают рыбу. А если и приходится, то отдают предпочтение заморозке. Чаще всего идут за покупками на рынок, либо в рыбный магазин или же сетевой продуктовый.

Вместе с коллегами из 29.RU мы решили сравнить цены в двух регионах. Сколько на рыбу тратят жители Ярославля и Архангельска — в нашем обзоре.

Сетевой продуктовый

Не все позиции в изученных нами магазинах совпадают — как по наличию, так и по граммам. Тем не менее, общее представление о ценах и ассортименте можно составить: в Архангельске обнаружено больше замороженной рыбы, которую взвешивают по 1 кг, а в Ярославле — больше уже упакованных продуктов.

Сколько стоит рыба в «Магните» в Архангельске: