Дополнительные дни отпуска хотят ввести в России, но есть нюанс

Дополнительные дни отпуска хотят ввести в России, но есть нюанс

По мнению депутатов, эта мера поможет справиться с нагрузками на работе

В России могут ввести дополнительные пять дней оплачиваемого отпуска для сотрудников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров. С такой инициативой выступил Леонид Слуцкий.

«Мы предлагаем установить для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее пяти календарных дней. Мера станет отличной профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься любимым делом без перегрузок», — цитирует ТАСС парламентария.

По словам депутата, сотрудники старшего возраста зачастую обладают высокой квалификацией и опытом. Однако из-за быстрых изменений в производстве и на рынке труда они сталкиваются с серьезными психологическими и физическими перегрузками.

«Действующее трудовое законодательство не в полной мере учитывает возрастные особенности профессионалов старшего возраста, что приводит к увеличению риска выгорания и хронической усталости. Не выдерживая стресса и конкуренции, работники, которые могли бы еще не один год трудиться на благо компании, нередко принимают решение окончить свой трудовой путь», — отметил Слуцкий.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
