Дополнительные дни отпуска хотят ввести в России, но есть нюанс

Выходные дни будут отплачивать Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В России могут ввести дополнительные пять дней оплачиваемого отпуска для сотрудников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров. С такой инициативой выступил Леонид Слуцкий.

«Мы предлагаем установить для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее пяти календарных дней. Мера станет отличной профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься любимым делом без перегрузок», — цитирует ТАСС парламентария.

По словам депутата, сотрудники старшего возраста зачастую обладают высокой квалификацией и опытом. Однако из-за быстрых изменений в производстве и на рынке труда они сталкиваются с серьезными психологическими и физическими перегрузками.